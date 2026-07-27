Société

À Thanh Hoa, la campagne d'identification des martyrs se poursuit

Dans le cadre de la campagne nationale de 500 jours et nuits, la province de Thanh Hoa poursuit le prélèvement d'échantillons ADN afin d'identifier les restes de martyrs encore inconnus.

Conformément aux procédures en vigueur, des prélèvements ont été réalisés dans 9 des 25 cimetières de martyrs de la province. Photo: VNA
Conformément aux procédures en vigueur, des prélèvements ont été réalisés dans 9 des 25 cimetières de martyrs de la province. Photo: VNA

Thanh Hoa (VNA) – La province de Thanh Hoa compte encore 3.567 tombes de martyrs dont l'identité n'a pas pu être établie, dont 612 conservent encore quelques informations et 2.955 ne comportent aucune indication.

Dans le cadre de la campagne nationale de 500 jours et nuits visant à identifier les restes de martyrs par analyse ADN, le Commandement militaire provincial procède actuellement au prélèvement d'échantillons dans les cimetières des martyrs de la province.

Dans le cadre du plan n°152/KH-BCD du 20 mai 2026 du Comité de pilotage pour la recherche, le regroupement et l'identification des restes de martyrs dans la province de Thanh Hoa, le Commandement militaire de la province, organe permanent du Comité de pilotage, coordonne avec les autorités et les services concernés les opérations de recherche, de regroupement et de prélèvement d'échantillons dans les cimetières de la province.

Afin de garantir la fiabilité et l'intégrité des échantillons, toutes les opérations sont réalisées selon un protocole technique strict. Les étapes d'exhumation, de prélèvement, de numérisation des données, de conditionnement, de scellement, de conservation, de transport et de remise des échantillons sont menées de manière synchronisée, conformément aux procédures en vigueur.

Conformément aux procédures en vigueur, des prélèvements ont été réalisés dans 9 des 25 cimetières de martyrs de la province. Au total, 457 des 2.955 tombes non identifiées ont été ouvertes. Parmi elles, 355 ont permis le prélèvement d'échantillons, tandis que 122 ne remplissaient pas les conditions requises.

Le Commandement militaire provincial a remis 185 échantillons à l'Institut de médecine légale militaire, dont 166 prélevés au Vietnam et 19 provenant de restes de martyrs retrouvés au Laos.

Par ailleurs, les équipes ont retrouvé les restes de 20 martyrs, dont un au Vietnam et 19 au Laos.

Selon le Comité de pilotage, la mise en œuvre de la campagne de 500 jours et nuits, notamment le recensement des informations et le prélèvement d'échantillons dans les cimetières, se heurte encore à de nombreuses difficultés. Malgré ces obstacles, les militaires et les autres forces mobilisées poursuivent chaque jour leur mission avec un profond sens des responsabilités afin de contribuer à l'identification des martyrs encore inconnus. -VNA

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