Contrôle des émissions des deux-roues : Hanoï soutiendra les personnes à faible revenu

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Hanoï vient d'ordonner la mise en œuvre de la feuille de route relative à l'application des règlements techniques nationaux sur les émissions applicables aux motos et aux cyclomoteurs, tout en chargeant les services concernés d'élaborer des mesures de soutien en faveur des personnes à faible revenu.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Bui Duy Cuong, a signé le document officiel n° 3676/UBND-NNMT mettant en œuvre la décision gouvernementale n° 13/2026/QĐ-TTg, qui établit cette feuille de route au niveau national.

Le Comité populaire municipal a chargé le Service de la construction d'élaborer un plan d'extension du réseau des centres de contrôle des émissions des deux-roues et d'assurer le suivi de ces opérations. Ce Service sera également chargé de recevoir et de gérer les données d'inspection transmises par le ministère de la Construction, en coordination avec la Police municipale pour le traitement des infractions.

Le Service est également chargé de conseiller le Comité populaire municipal dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil populaire de Hanoï relatives au développement des transports, au soutien à la transition des véhicules routiers des énergies fossiles vers les énergies propres, ainsi qu'à la promotion des transports publics.



Une attention particulière sera accordée au groupe des personnes à faible revenu. Le Service de la construction est chargé d'élaborer un programme d'aide destiné au remplacement des anciens véhicules ne répondant plus aux normes d'émissions. Il préparera également un projet de mobilisation de ressources afin de financer la gratuité du premier contrôle technique des motos et cyclomoteurs des habitants de la capitale.

Concernant les forces compétentes, la Police de Hanoï sera chargée de contrôler les véhicules, en particulier dans les zones à faibles émissions, et de sanctionner les contrevenants sur la base des données transmises par le Registre du Vietnam. Elle mettra également en place un mécanisme de partage des données d'immatriculation avec les services concernés.





Hanoï vient d'ordonner la mise en œuvre de la feuille de route relative à l'application des règlements techniques nationaux sur les émissions applicables aux motos et aux cyclomoteurs. Photo: VNA

Concernant les aspects financiers et techniques, le Service des finances consultera le ministère de tutelle pour proposer des exonérations fiscales et des aides directes ou indirectes destinées à accompagner les citoyens et le développement des centres de contrôle.

De son côté, le Service des sciences et des technologies participera à la révision des règlements techniques nationaux relatifs aux carburants, tandis que le Service de l'industrie et du commerce renforcera le contrôle de la qualité des carburants mis sur le marché. Enfin, le Service de la culture et des sports, en coordination avec les autres services et organismes concernés, fournira aux organes de presse et au réseau d'information de proximité les informations nécessaires à la communication sur la feuille de route, son contenu et les résultats de sa mise en œuvre.

Selon la décision gouvernementale n°13/2026/QĐ-TTg, Hanoï figure parmi les premières localités du pays à mettre en œuvre ce contrôle des émissions des motos et des cyclomoteurs, dans le but de réduire la pollution atmosphérique. -VNA