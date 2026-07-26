Politique

Le président de l'Assemblée nationale honore la mémoire des martyrs

À l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a rendu hommage aux martyrs et s'est rendu sur le site de recherche et de regroupement des restes de martyrs à Ho Chi Minh-Ville.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, et d'autres délégués brûlent des bâtonnets d'encens en mémoire des martyrs au dépôt des restes de martyrs. Photo : VNA
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, et d'autres délégués brûlent des bâtonnets d'encens en mémoire des martyrs au dépôt des restes de martyrs. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – À l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 27 juillet 2026), dans l'après-midi du 26 juillet, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a déposé des fleurs et brûlé des bâtonnets d'encens au monument au défunt secrétaire général du Parti Tran Phu, à la stèle commémorative des martyrs de l'ancien 10e arrondissement, au dépôt des restes de martyrs, aux stèles commémoratives des martyrs Le Thi Rieng et Tran Van Kieu, ainsi qu'au site de recherche, de regroupement et d'identification des restes de martyrs situé dans le parc Le Thi Rieng, à Ho Chi Minh-Ville.

Dans une atmosphère empreinte de recueillement, Tran Thanh Man et les autres participants ont déposé des fleurs, brûlé des bâtonnets d'encens et observé une minute de silence en mémoire du défunt secrétaire général du Parti Tran Phu ainsi que des héros et martyrs tombés pour l'indépendance, la liberté, l'intégrité territoriale de la Patrie et le bonheur du peuple.

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Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, brûle des bâtonnets d'encens au monument dédié au défunt secrétaire général du Parti Tran Phu. Photo : VNA


Le président de l'Assemblée nationale s'est ensuite rendu sur le site de recherche et de regroupement des restes de martyrs dans le parc Le Thi Rieng, où il a écouté un rapport sur l'avancement des travaux. Ce lieu est étroitement lié aux sacrifices héroïques consentis par les forces armées et la population lors de l'Offensive générale et de l'Insurrection du Printemps 1968.

À cette occasion, Tran Thanh Man, le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, et la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, ont remis des cadeaux et encouragé les équipes participant aux opérations de recherche et de regroupement des restes de martyrs dans le parc Le Thi Rieng, à Ho Chi Minh-Ville. - VNA

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Mémoire des martyrs

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