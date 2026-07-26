Société

Hô Chi Minh-Ville renforce les soins de santé en faveur des personnes méritantes

À l'occasion du 79ᵉ anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie, plusieurs hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville ont organisé des consultations médicales gratuites et des activités de reconnaissance en faveur des personnes méritantes.

Plusieurs hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville ont organisé des consultations médicales gratuites et des activités de reconnaissance à l'intention des personnes méritantes. Photo : VNA
Plusieurs hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville ont organisé des consultations médicales gratuites et des activités de reconnaissance à l'intention des personnes méritantes. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – À l'occasion du 79ᵉ anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 27 juillet 2026), de nombreux hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville ont organisé des consultations et des soins médicaux gratuits, des distributions gratuites de médicaments, ainsi que des visites aux familles bénéficiaires des politiques sociales, aux personnes méritantes de la Révolution et aux habitants des anciennes bases révolutionnaires.

Les 25 et 26 juillet, l'Hôpital militaire 175 et le Comité populaire du quartier de Hanh Thong ont organisé des examens de santé périodiques au profit de 1.200 personnes méritantes. Les différents services – accueil, prélèvements, consultations spécialisées (médecine interne, chirurgie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, stomatologie, dermatologie, gynécologie-obstétrique) et remise des résultats – ont été organisés de manière coordonnée, scientifique et sécurisée.

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Des médecins de l'hôpital Thong Nhat de Hô Chi Minh-Ville se sont rendus au domicile d'anciens combattants du quartier de Vung Tau pour leur dispenser des examens médicaux. (Photo : VNA)


Dès la première journée, les praticiens ont détecté chez un patient des signes d'infarctus du myocarde et l'ont immédiatement transféré dans un service spécialisé. Ce dépistage précoce illustre l'importance des bilans de santé réguliers pour identifier rapidement les pathologies et prévenir les complications graves.

Selon Huynh Van Hong Ngoc, secrétaire du Comité du Parti du quartier de Hanh Thong, les autorités locales ont vérifié les listes des bénéficiaires, communiqué le calendrier des examens, réparti les créneaux horaires, élaboré les plans d'organisation et accompagné les habitants tout au long de la campagne. Cette campagne sert également à évaluer les modalités de coordination professionnelle, de gestion des données et d'organisation logistique, tout en permettant d'en tirer les enseignements nécessaires pour la mise en œuvre du Programme d'examen de santé de l'ensemble de la population dans les temps à venir.

De son côté, l'Hôpital Thong Nhat a organisé plusieurs activités en faveur des Mères héroïnes vietnamiennes, des bénéficiaires des politiques sociales, des personnes méritantes et de leurs proches.

Une équipe médicale de cet hôpital s'est également rendue au quartier de Vung Tau pour examiner près de 600 personnes bénéficiaires des politiques sociales, des personnes méritantes et de leurs proches. Pour les personnes âgées, affaiblies ou à mobilité réduite, les soignants se sont déplacés à domicile afin de les examiner, d'effectuer des prélèvements et de leur prodiguer des conseils, garantissant ainsi leur accès aux soins.

Par ailleurs, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville et l'Hôpital militaire 7A ont lancé un programme de soins de santé dans dix localités de niveau communal situés sur d'anciennes bases révolutionnaires. Dans chaque localité, entre 500 et 1.000 habitants bénéficient de consultations, de conseils médicaux et de médicaments gratuits. Le programme accorde la priorité aux familles bénéficiaires des politiques sociales, aux personnes méritantes, aux invalides et blessés de guerre, aux proches de martyrs, ainsi qu'aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux ménages défavorisés et aux patients atteints de maladies chroniques.

Cette série d'activités de consultations médicales, de soins de santé et de reconnaissance envers les personnes méritantes à l'occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie a contribué de manière concrète à améliorer le bien-être physique et moral des bénéficiaires des politiques sociales. Elle a également réaffirmé les liens étroits entre l'armée et la population, entre le secteur de la santé et la communauté, tout en faisant rayonner la tradition vietnamienne de reconnaissance envers les personnes ayant rendu des services à la Patrie. -VNA

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