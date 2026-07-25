Société

Le numérique transforme le quotidien des habitants des montagnes de Lang Son

À Lang Son, la transformation numérique gagne progressivement les zones montagneuses et frontalières, où les habitants s'approprient de plus en plus les services publics en ligne grâce à l'accompagnement des autorités locales. En développant les compétences numériques, les infrastructures et des solutions innovantes fondées sur l'intelligence artificielle, la province accélère la modernisation de son administration tout en favorisant l'inclusion numérique des populations rurales et des minorités ethniques.

Des agents du Centre de services administratifs publics de la commune de Chi Lang, dans la province de Lang Son, guident les habitants dans l'utilisation du KIOSK de services publics assisté par l'intelligence artificielle (IA). Photo : VNA
Des agents du Centre de services administratifs publics de la commune de Chi Lang, dans la province de Lang Son, guident les habitants dans l'utilisation du KIOSK de services publics assisté par l'intelligence artificielle (IA). Photo : VNA

Lang Son (VNA) - La transformation numérique s'enracine progressivement dans les zones montagneuses et frontalières de la province de Lang Son (Nord), où vivent de nombreuses minorités ethniques. Grâce aux efforts coordonnés des autorités locales, les habitants adoptent peu à peu les outils numériques dans leur vie quotidienne.

Former les habitants aux usages numériques

En juillet 2026, au Centre de services administratifs publics de la commune de Quan Son, les habitants n'ont plus besoin d'apporter de nombreux documents papier. Munis de leur smartphone, ils sont guidés par les agents pour se connecter à leur identité électronique, déposer leur dossier sur le Portail des services publics et suivre son traitement en ligne.

Chaque démarche administrative devient également une séance de formation pratique. Les agents guident les habitants dans l'installation des applications, la création de leur identité numérique et l'utilisation autonome des services en ligne.

Selon Hoang Duc Binh, vice-président du Comité populaire de la commune de Quan Son, la transformation numérique a amélioré le fonctionnement de l'administration et les habitudes des habitants. La maîtrise progressive des outils numériques réduit les délais et les coûts de déplacement, tout en renforçant l'efficacité et la transparence des services publics. Aujourd'hui, 100 % des dossiers administratifs de la commune sont numérisés et traités en ligne, avec un taux de dépôt en ligne de 100 % et un règlement dans les délais.

Nguyen Van Tuan, habitant du hameau de Suoi Ma, explique que les démarches foncières exigeaient auparavant de nombreux déplacements pour compléter les dossiers. Désormais, une grande partie des formalités s'effectue en ligne, ce qui lui permet de gagner un temps précieux. Les habitants sont également de plus en plus à l'aise avec les services publics numériques.

Dans les zones montagneuses, où l'accès aux technologies demeure inégal, les équipes communautaires de transformation numérique et les organisations locales accompagnent régulièrement les habitants dans l'utilisation de VNeID, du Portail des services publics, des paiements sans espèces et d'autres plateformes numériques. Les collectivités utilisent aussi l'intelligence artificielle (IA) pour créer des infographies, des illustrations et des bulletins audio afin de mieux diffuser les politiques publiques.

Selon Ma Van Thien, du Centre des services d'utilité publique de Quan Son, l'IA rend les informations plus claires et plus accessibles. Les principales politiques sont également diffusées rapidement via la page Facebook de la commune et les groupes Zalo des villages.

Vers une administration plus moderne et accessible

Dans la commune de Chi Lang, les stations de numérisation et les bornes intelligentes (KIOSK) de services publics utilisant l'IA facilitent l'accès des habitants aux démarches administratives en ligne.

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Le Centre de services administratifs publics de la commune de Chi Lang est équipé d'un KIOSK de services publics assisté par l'intelligence artificielle (IA), destiné à fournir des services aux habitants et aux entreprises. Photo : VNA

Si les premiers utilisateurs se montrent parfois hésitants, l'accompagnement des agents leur permet de se familiariser progressivement avec la numérisation des documents, la saisie des informations et le dépôt électronique des dossiers. Les usagers peuvent ainsi numériser leurs pièces directement sur place, ce qui allège la charge des guichets uniques tout en améliorant la transparence du traitement administratif.

Luong Trung Do, habitant de Chi Lang, a estimé que ce nouveau modèle est simple à utiliser grâce aux explications des agents et permettra de réduire sensiblement le temps consacré aux démarches administratives.

Les stations de numérisation prennent en charge les principales procédures liées à l'état civil, au mariage, aux déclarations de naissance, à la certification de testaments ou encore à la délivrance de copies de documents. Les pièces sont ensuite conservées sous forme électronique afin de pouvoir être réutilisées lors de futures démarches.

Selon Trieu Minh Hieu, directeur adjoint du Centre de services administratifs publics de Chi Lang, le Centre reçoit chaque jour de 50 à 60 dossiers. Depuis le début de l'année, plus de 7.000 dossiers ont été enregistrés, dont plus de 3.700 en ligne. Le Centre poursuivra la formation numérique de ses agents et actualisera ses outils afin de mieux accompagner les habitants.

Le déploiement des stations de numérisation et des KIOSK de services publics à Lang Son illustre les efforts visant à construire une administration numérique centrée sur les citoyens et les entreprises. Pour pérenniser cette dynamique, il sera toutefois nécessaire de poursuivre le développement des infrastructures numériques, de renforcer les compétences des agents et d'encourager l'adoption des usages numériques, notamment auprès des personnes âgées, des minorités ethniques et des habitants des zones rurales et montagneuses. -VNA

#transformation numérique #Lang Son
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