Le ministère des Affaires étrangères fournit des informations sur le navire Khoi Nguyen 18

Hanoï (VNA) – Le 26 juillet, répondant à des questions de journalistes demandant une mise à jour des informations relatives au navire Khoi Nguyen 18, victime d'un accident en mer, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré : « Selon les informations fournies par les autorités compétentes vietnamiennes, le navire Khoi Nguyen 18, avec 62 personnes à son bord, a sombré alors qu'il opérait dans de mauvaises conditions météorologiques en Mer Orientale.



Selon elle, dès l'accident, les forces compétentes vietnamiennes se sont rendues sur les lieux sans délai et en étroite coordination. Avec le soutien des forces chinoises de recherche et de sauvetage, mobilisant des navires et des hélicoptères, ainsi que des navires se trouvant à proximité de la zone de l'accident, le Vietnam a déployé les opérations de recherche et de sauvetage et, jusqu'à midi le 26 juillet, 45 personnes avaient été secourues.



Les autorités compétentes et les bateaux de pêche poursuivent activement les recherches des personnes encore portées disparues et se tiennent prêtes à mettre en œuvre toutes les mesures de sauvetage et d'assistance nécessaires aux citoyens concernés. Les autorités ont également informé en temps utile les familles des victimes, tout en les tenant régulièrement informées de l'évolution des opérations de recherche et de sauvetage ainsi que des mesures suivantes visant à ramener les citoyens à terre en toute sécurité.



« Nous remercions les forces compétentes chinoises d'avoir apporté rapidement leur soutien à la partie vietnamienne dans les opérations de recherche et de sauvetage et espérons que les deux parties continueront de coopérer étroitement afin de retrouver les personnes encore portées disparues », a affirmé Pham Thu Hang. -VNA