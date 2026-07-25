Khanh Hoa collecte l’ADN pour identifier les restes des morts pour la Patrie

Khanh Hoa (VNA) – La police de la province de Khanh Hoa (Centre) a entamé samedi 25 juillet une campagne de collecte d’ADN auprès des familles de plus de 200 martyrs dont les restes n’ont pas encore été identifiées, dans un effort national visant à réunir les martyrs avec leurs familles.



La campagne de collecte d’ADN, organisée par le Département provincial de la sécurité publique en coordination avec les autorités locales, s’est déroulée dans le quartier de Dông Hai et a concerné les familles des martyrs des quartiers et communes de Dông Hai, Phan Rang, Dô Vinh, My Son et Bao An.



Dès l’aube, de nombreux membres des familles se sont rendus sur le lieu de collecte, espérant que les tests ADN permettraient d’identifier les restes de leurs proches tombés sur le champ d’honneur.



Les participants ont été accompagnés tout au long des procédures standard de vérification d’identité, de remplissage des documents et de prélèvement d’ADN. Policiers, autorités locales et organisations communautaires ont collaboré pour garantir le bon déroulement et la précision du processus, tandis que du personnel médical était présent pour assister les participants âgés et ceux souffrant de problèmes de santé sous-jacents.



Pham Thi Quy, dont la sœur, Pham Thi Tam, est morte pendant la guerre de résistance anti-américaine, a exprimé sa gratitude envers le Parti et l’État pour leur soutien constant aux familles des soldats tombés au combat.



Elle a déclaré que cette initiative apporte du réconfort aux proches des martyrs, et a exprimé l’espoir que l’identité de ceux qui ont fait l’ultime sacrifice soit bientôt confirmée afin qu’ils puissent reposer en paix auprès de leurs familles et de leurs camarades.



Selon le colonel Trân Minh Truc, directeur adjoint du Département de la sécurité publique de Khanh Hoa, la province a sélectionné les sièges de 12 comités populaires communaux et de quartier comme centres de prélèvement d’ADN, en fonction du nombre de participants inscrits et des conditions locales.



La campagne vise à constituer une base de données ADN des proches des martyrs et à enrichir la banque de gènes nationale afin de faciliter l’identification des restes non identifiées. – VNA

source