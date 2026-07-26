Le Tri Thanh élu président du Comité populaire de Hue

Hue (VNA) – Le Tri Thanh, né le 5 août 1970 et originaire de l’ancienne province de Quang Nam (aujourd'hui intégrée à la ville de Da Nang), secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville de Hue, a été élu président du Comité populaire municipal le 26 juillet, avec le soutien unanime des 50 délégués présents à la deuxième session thématique du Conseil populaire municipal pour le mandat 2026-2031.



Après son élection, Le Tri Thanh s'est engagé à œuvrer avec dévouement à la mise en œuvre des orientations, notamment des résolutions de l'organisation municipale du Parti et du Conseil populaire de Hue, ainsi que des programmes et plans d'action, afin de contribuer au développement de la ville.



Lors de cette session, le Conseil populaire municipal a également libéré de ses fonctions Nguyen Khac Toan, président du Comité populaire municipal pour le mandat 2026-2031, ce dernier ayant été affecté à un autre poste.



Plus tôt dans la journée, le Comité municipal du Parti avait tenu une conférence afin d'annoncer une décision du Secrétariat du Comité central du Parti relative à des questions de personnel.



En conséquence, Le Tri Thanh a été libéré de ses fonctions de membre du Comité du Parti de la ville de Da Nang et de la permanence du Comité du Parti de Da Nang, de secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Da Nang, de président du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam de Da Nang. Il a été affecté à Hue et désigné membre du Comité du Parti et de la permanence du Comité du Parti de la ville, où il exercera les fonctions de secrétaire adjoint du Comité municpal du Parti de Hue pour le mandat 2025-2030. -VNA