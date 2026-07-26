Politique

Un hommage national aux Héros tombés pour la Patrie

Organisé simultanément sur quatre sites, le programme « Sao sang dan duong » ((L'Étoile qui guide nos pas) a rendu hommage aux martyrs et mis en lumière les efforts de recherche et d'identification de leurs dépouilles.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, le Premier ministre Le Minh Hung et des délégués au site de retransmission de Hanoï. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, le Premier ministre Le Minh Hung et des délégués au site de retransmission de Hanoï. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – À l'occasion de la 79e Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947-27 juillet 2026), la Télévision du Vietnam (VTV), en coordination avec les autorités de Hanoï, de Hô Chi Minh-Ville ainsi que des provinces de Tuyên Quang et Quang Tri, a organisé dans la soirée du 26 juillet le programme télévisé en direct « Sao sang dan duong » (L'Étoile qui guide nos pas).

Le site principal du programme était installé au parc Le Thi Rieng, à Hô Chi Minh-Ville, où a été découvert un charnier de combattants tombés lors de l'Offensive générale et du soulèvement du Printemps 1968. À Hanoï, le programme s'est déroulé au monument Bac Son, dédié aux héros tombés pour l'indépendance et la liberté de la Patrie. Il était également retransmis depuis le Cimetière national des martyrs de la Route 9, dans la province de Quang Tri, ainsi que depuis le mémorial des martyrs de la commune de Thanh Thuy, dans la province de Tuyen Quang, à proximité des zones où se poursuivent les opérations de déminage et de recherche des dépouilles des martyrs tombés sur le front de Vi Xuyen.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, ainsi que le Premier ministre Le Minh Hung, ont assisté au programme au monument Bac Son à Hanoï. Le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man, le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu, ainsi que la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Bui Thi Minh Hoai ont participé au programme sur le site principal, au parc Le Thi Rieng à Hô Chi Minh-Ville.

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Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et des délégués au parc Le Thi Rieng, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA


Le message du programme rappelle qu'après la réunification du pays, le 30 avril 1975, le Parti et l'État ont accordé une attention particulière à la recherche et au regroupement des dépouilles des martyrs. En plus de cinquante ans, plus d'un million de dépouilles ont été retrouvées, regroupées et inhumées avec les honneurs dans les cimetières des Héros morts pour la Patrie. Toutefois, environ 175.000 dépouilles restent encore à retrouver et près de 300.000 tombes de martyrs demeurent non identifiées.

La campagne des 500 jours et nuits pour intensifier la recherche, le regroupement et l'identification des dépouilles des martyrs fixe pour objectifs de retrouver environ 7.000 dépouilles, de prélever des échantillons sur quelque 230.000 tombes non identifiées, d'effectuer des analyses ADN sur environ 18.000 échantillons de dépouilles, de mettre en service une base de données génétiques des familles de martyrs et d'achever les opérations de déminage dans les principales zones de recherche.

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Le permanent du Secrétariat du Parti, Tran Cam Tu, et des délégués au parc Le Thi Rieng, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA


D'une durée de plus de deux heures, le programme s'est articulé autour de trois volets : « Ceux qui ne sont jamais tombés dans l'oubli », « L'appel du cœur - la campagne des 500 jours et nuits » et « Redonner un nom à nos héros ».

Le programme a également rendu hommage aux équipes de déminage, aux unités chargées du regroupement des dépouilles des martyrs, aux scientifiques spécialisés dans les analyses ADN, aux experts chargés d'identifier les objets retrouvés ainsi qu'aux chercheurs et témoins qui contribuent à cette mission.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et le Premier ministre Le Minh Hung remettent les certificats des résultats d'analyses ADN aux proches de martyrs, au site de retransmission de Hanoï. Photo : VNA


Au-delà de l'hommage rendu aux Héros tombés pour la Patrie, le programme rappelle à chaque Vietnamien la responsabilité de préserver la paix, de poursuivre leurs idéaux et de se montrer digne de leur sacrifice. -VNA

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Mémoire des martyrs

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