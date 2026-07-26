Transport gratuit des restes de martyrs et de leurs proches par train

Hanoï (VNA) – Le secteur ferroviaire vietnamien, en coordination avec l'Association de soutien aux familles de martyrs du Vietnam, assure gratuitement le transport des restes de martyrs ainsi que les billets de train des proches qui les accompagnent jusqu'à leur terre natale.



Cette initiative, à forte portée humanitaire, accompagne les familles dans le rapatriement et l'inhumation des restes de leurs proches.



Mis en œuvre de manière régulière grâce à la coopération entre la Société par actions de transport ferroviaire et l'Association de soutien aux familles de martyrs du Vietnam, ce programme a permis, entre 2024 et 2026, d'offrir des billets gratuits à 194 proches et d'assurer le transport de 97 dépouilles de martyrs sur les lignes ferroviaires nationales, notamment la ligne Nord-Sud. - VNA

