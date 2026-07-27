Société

Au 25 juillet, 1.024 restes de martyrs retrouvés au Laos et au Cambodge

Dans le cadre de la campagne « 500 jours et nuits », les forces spécialisées vietnamiennes ont retrouvé et regroupé, au 25 juillet, 1.488 restes de martyrs, dont 1.024 au Laos et au Cambodge, tout en poursuivant les opérations d'identification et de déminage.

Le 12 mai 2026, au poste frontière international de Binh Hiep, le Comité populaire de la province de Tay Ninh a organisé une cérémonie pour accueillir les dépouilles de 158 soldats volontaires et experts vietnamiens morts au Cambodge. Photo : VNA
Le 12 mai 2026, au poste frontière international de Binh Hiep, le Comité populaire de la province de Tay Ninh a organisé une cérémonie pour accueillir les dépouilles de 158 soldats volontaires et experts vietnamiens morts au Cambodge. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon le Comité de pilotage national chargé de la recherche, du regroupement et de l'identification des restes de martyrs (Comité 515), les forces spécialisées ont retrouvé et regroupé, au 25 juillet, 1.488 restes de martyrs dans le cadre de la campagne « 500 jours et nuits », dont 466 au Vietnam, 174 au Laos et 850 au Cambodge.

Par ailleurs, sept fosses communes ont été découvertes, dont cinq dans la province de Tuyên Quang renfermant les restes de 23 martyrs. Dans le parc Lê Thi Riêng, à Hô Chi Minh-Ville, 103 restes de martyrs ainsi que deux ensembles de restes collectifs ont également été mis au jour.À ce jour, 32 équipes de recherche et de regroupement, totalisant 1.541 personnes, poursuivent leurs opérations, dont 13 équipes au Vietnam (456 personnes) et 19 équipes à l'étranger (1.085 personnes), réparties entre huit équipes au Laos (403 personnes) et onze au Cambodge (682 personnes).

Depuis le lancement de la campagne « 500 jours et nuits », 13 cérémonies d'hommage et d'inhumation ont été organisées pour les restes de 735 martyrs.

S'agissant des prélèvements effectués sur les restes de martyrs, 264 équipes, mobilisant près de 3.500 personnes, sont actuellement déployées. À ce jour, des prélèvements ont été réalisés sur 79.768 tombes de martyrs, dont 55.626 répondaient aux conditions requises (soit 69,73 %) et 24.142 ne remplissaient pas les critères nécessaires.

En ce qui concerne les prélèvements effectués auprès des proches de martyrs, 93.464 échantillons biologiques ont été recueillis, dont 53.036 ont déjà été analysés et intégrés à la base nationale de données.

Les unités compétentes ont par ailleurs réceptionné, conservé et stocké 15.729 échantillons de restes de martyrs provenant des différentes localités. L'Institut de médecine légale militaire a notamment reçu 13.231 échantillons, issus de 15 des 17 provinces et villes concernées, et en a déjà expertisé 130.

Concernant les opérations de déminage et de dépollution des engins explosifs, le Comité 515 indique que 8.462,16 hectares ont été sécurisés sur un total de 22.725 hectares, soit un taux d'exécution de 37,24 %. Dans la zone centrale de Vị Xuyên, dans la province de Tuyên Quang, 3.566,7 hectares ont déjà été déminés sur les 4.460 hectares prévus, soit 79,97 % de la superficie concernée.

La campagne « 500 jours et nuits », qui se déroulera du 15 mars 2026 au 27 juillet 2027, constitue un effort global visant à réaliser des percées dans la recherche, le ressemblement et l’indentification des héros morts pour la Patrie en vue de la célébration du 80e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs en 2027.

Elle se concentre sur cinq objectifs majeurs : récupérer les restes d’environ 7.000 martyrs ; collecter des échantillons provenant d’environ 230.000 tombes non identifiées dans les cimetières de martyrs ; effectuer des tests ADN sur environ 18.000 ossements ; établir une base de données génétiques des proches des martyrs non identifiés ; et achever le déminage des anciens champs de bataille clés, notamment à Vi Xuyên dans la province de Tuyên Quang, et dans les provinces de Lào Cai et de Lang Son.VNA

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