Société

La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân rend hommage aux héros martyrs à Nghe An

La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, a participé le 26 juillet à la cérémonie nationale d'allumage de bougies en hommage aux héros martyrs au cimetière international des martyrs Vietnam-Laos, dans la province de Nghê An, à l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs (27 juillet 1947-27 juillet 2026).

La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân rend hommage aux héros martyrs à Nghe An. Photo: VNA
La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân rend hommage aux héros martyrs à Nghe An. Photo: VNA

Nghe An (VNA) – La secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, a participé, dans la soirée du 26 juillet, au Cimetière international des martyrs Vietnam-Laos, dans la province de Nghe An, à la cérémonie nationale d'allumage de bougies en hommage aux héros martyrs, organisée à l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 27 juillet 2026).

La cérémonie était organisée par l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, en coordination avec le ministère de l'Intérieur, les autorités de la province de Nghe An et l'Association d'amitié Vietnam-Laos.

Dans son allocution, le premier secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Bui Quang Huy, a souligné que l'histoire du Vietnam était une longue épopée de patriotisme, de lutte pour l'indépendance nationale et d'aspiration à la paix. Il a rappelé que des millions de Vietnamiens avaient consacré leur jeunesse à la défense de la Patrie et que nombre d'entre eux étaient tombés sur les champs de bataille pour l'indépendance et la liberté nationales.

Il a affirmé que les jeunes générations perpétuaient aujourd'hui cette tradition de reconnaissance à travers de nombreuses actions concrètes, telles que des visites aux anciens combattants, l'entretien des cimetières des martyrs, la restauration de portraits, la numérisation d'archives historiques, ainsi que des programmes de protection sociale en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie. Chaque bougie allumée symbolise, selon lui, l'engagement de la jeunesse vietnamienne à vivre avec des idéaux, à faire preuve d'audace et à poursuivre l'œuvre des générations précédentes.

Au cours de la cérémonie, les participants ont observé une minute de recueillement avant de déposer des fleurs et de l'encens, puis d'allumer simultanément des milliers de bougies sur les tombes des martyrs.

À cette occasion, les organisateurs ont remis 79 cadeaux à des invalides de guerre, à d'anciens combattants blessés ainsi qu'à des familles de personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie. Le groupe de jeunes Skyline a également offert la numérisation de 100 portraits de martyrs, dont 27 ont été remis directement aux familles présentes lors de la cérémonie.

Le Cimetière international des martyrs Vietnam-Laos abrite près de 11.000 sépultures de volontaires militaires et d'experts vietnamiens tombés au Laos. Il demeure un symbole de la solidarité de combat et de l'amitié fidèle unissant les peuples vietnamien et lao.

Parallèlement à la cérémonie nationale organisée à Nghe An, des cérémonies similaires d'allumage de bougies ont eu lieu dans l'ensemble du pays, dans les cimetières, mémoriaux et monuments dédiés aux héros martyrs. L'émotion a été particulièrement vive sur plusieurs sites ayant récemment accueilli les dépouilles de soldats identifiés ou rapatriés dans le cadre de la campagne nationale de 500 jours consacrée à la recherche, au regroupement et à l'identification des restes des martyrs.

En prélude à cette commémoration, l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh avait organisé à Nghe An plusieurs activités mémorielles, notamment des visites des sites historiques nationaux spéciaux de Kim Liên et de Truông Bôn, ainsi qu'une conférence de bilan consacrée au thème « Les récits du temps de guerre ». -VNA

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Mémoire des martyrs

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