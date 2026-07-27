Lutte contre la pêche INN : le journal de bord électronique réduit de 70% le temps d'inspection des navires

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le 25 juillet, au port de pêche de Loc An, le Service de l'Agriculture et de l'Environnement de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec la société Hiep luc Phat trien Viet, a organisé une séance d’instruction sur l’installation et l’utilisation du journal de bord électronique sur smartphone pour les propriétaires et capitaines de navires locaux.



Il s'agit d'une étape cruciale dans le processus de numérisation de la pêche, visant à assurer la transparence de l'origine des produits halieutiques et à soutenir les efforts de levée du « carton jaune » imposé par la Commission européenne (CE).



Les pêcheurs exploitant des navires d'une longueur comprise entre 12 et 24 mètres ont été formés à l'enregistrement numérique des données relatives au carburant, à la glace, au volume des captures par coup de filet et à la transmission en ligne de ces informations au système de gestion. Selon les usagers, cette application simplifie les procédures par rapport aux registres papier traditionnels, souvent endommagés par les conditions maritimes, tout en réduisant considérablement la charge administrative.



Truong Tan Huong, responsable au sein de la direction du port de pêche de Loc An, a souligné que l'adoption du journal électronique permet de réduire de 70 % la charge de travail d’inspection pour le personnel portuaire.



Sur le plan technique, Tran Thai Son, directeur de la société Hiep luc Phat trien Viet, a précisé que le logiciel fonctionne comme une « boîte noire » intégrée, capable de sauvegarder l'historique de navigation et les données GPS avec précision même en cas de perte de signal en mer. Les données sont automatiquement synchronisées dès que le navire approche des côtes, garantissant l'intégrité des informations sans possibilité de modification ou de suppression.



Pham Thi Na, directrice adjointe du Service de l'Agriculture et de l'Environnement de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que l’accélération de cette numérisation est impérative pour une gestion précise et instantanée des données. Sur les quelque 2 000 navires de la ville concernés par cette obligation, environ 20 % sont déjà équipés. Les autorités locales et les prestataires techniques s'engagent à finaliser l'installation pour l'ensemble de la flotte réglementaire d'ici la fin de l'année. L’objectif final est une exploitation synchrone du système dès le 1er mai 2027, afin de garantir la traçabilité des produits selon les standards internationaux. - VNA

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