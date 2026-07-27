Société

Les Vietnamiens d’Allemagne rendent hommage aux personnes tombées pour la Patrie

À l’occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie, la communauté vietnamienne en Allemagne a organisé une cérémonie de requiem et des activités de reconnaissance en hommage aux martyrs et aux familles méritantes.

L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh, s'exprime lors de l'événement. Photo : VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh, s'exprime lors de l'événement. Photo : VNA

Berlin (VNA) – À l’occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), une cérémonie de requiem en hommage aux martyrs et un programme de reconnaissance envers les familles méritantes ont été organisés le 26 juillet à la pagode Pho Da, à Berlin, par l’Union des associations de femmes vietnamiennes en Allemagne.

Cet événement a réuni l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh, son épouse, le ministre-conseiller Dang Hoang Linh, ainsi que des dignitaires bouddhistes des pagodes Pho Da et Tu An (Berlin), Phuc Lam (Potsdam) et Giac Chau (Hô Chi Minh-Ville). Des compatriotes et des fidèles bouddhistes venus de plusieurs régions d’Allemagne y ont également participé.

La cérémonie s’est ouverte par le salut au drapeau, suivi d’une minute de recueillement en mémoire du Président Hô Chi Minh et des personnes tombées pour l’indépendance et la liberté du Vietnam.

Dans son allocution d’ouverture, Trinh Thi Mui, présidente de l’Union des associations de femmes vietnamiennes en Allemagne, a rendu hommage aux sacrifices des générations précédentes, grâce auxquels le Vietnam est aujourd’hui un pays en paix, uni et en développement. Elle a souligné que la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie du 27 juillet constitue, pour chaque Vietnamien, où qu’il vive, un moment de recueillement et de reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie.

Selon elle, la tradition de gratitude envers ceux qui ont rendu des services à la nation demeure une valeur essentielle de la communauté vietnamienne à l’étranger. Malgré l’éloignement géographique, les Vietnamiens établis en Allemagne restent profondément attachés à leur pays d’origine et à la mémoire des personnes tombées pour la Patrie. L’Union des associations de femmes vietnamiennes en Allemagne accorde ainsi une place importante aux activités de reconnaissance afin de transmettre le patriotisme aux jeunes générations.

Prenant la parole, l’ambassadeur Nguyen Dac Thanh a salué cette initiative comme une action concrète répondant aux orientations du Comité central du Parti et du Front de la Patrie du Vietnam en faveur des blessés de guerre, des familles de martyrs et des personnes ayant rendu des services à la nation.

Le diplomate a transmis les remerciements et la profonde reconnaissance des dirigeants du Parti et de l’État aux proches de martyrs, aux anciens combattants, aux anciens jeunes volontaires ainsi qu’à toutes les personnes ayant rendu des services à la nation. Il a souligné que, de Berlin aux différentes régions d’Allemagne, de nombreuses familles vietnamiennes continuent de préserver les récits, les souvenirs et les exemples d’héroïsme révolutionnaire, témoignant des immenses sacrifices qui ont contribué à la paix et au rayonnement dont jouit aujourd’hui le Vietnam.

L’ambassadeur a en outre évoqué l’intérêt de la communauté pour la « Campagne des 500 jours et nuits » consacrée à la recherche et à l’identification des restes des martyrs au Vietnam, tout en saluant les actions caritatives menées par les associations vietnamiennes en Allemagne.

La cérémonie s’est poursuivie par une prière dirigée par les moines, suivi de témoignages émouvants de proches de martyrs venus partager leurs souvenirs et leur reconnaissance envers les générations qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie.

Enfin, l’Union des associations de femmes vietnamiennes en Allemagne a remis des souvenirs de reconnaissance portant l’inscription « Reconnaissance éternelle envers les Invalides de guerre et les Morts pour la Patrie » aux proches de familles de martyrs vivant en Allemagne. -VNA

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