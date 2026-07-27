Politique

Les orientations du leader Tô Lâm ouvrent une nouvelle phase de développement

Il s’agit de renforcer le leadership et les capacités de gouvernance du Parti, ainsi que la qualité et l’efficacité de l’appareil de l’État ; de garantir une gouvernance unifiée de l’espace de développement national et une mobilisation et une utilisation plus efficaces des ressources nationales ; de mettre en place un modèle de développement fondé sur la productivité, le savoir, la technologie et le capital humain ; et de renforcer la prévention proactive des risques, la résilience, l’adaptabilité et la sécurité nationale.

Le professeur Zhu Chenming, directeur honoraire de l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud et du Sud-Est relevant de l’Académie des sciences sociales du Yunnan,, en Chine. Photo: VNA
Le professeur Zhu Chenming, directeur honoraire de l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud et du Sud-Est relevant de l’Académie des sciences sociales du Yunnan,, en Chine. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les quatre principaux axes de travail proposés par le leader vietnamien Tô Lâm pour les discussions lors du 3e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat reflètent le besoin crucial de transformation dans la nouvelle phase de développement, allant du perfectionnement de la structure de l’appareil à l’amélioration des capacités opérationnelles du Parti, du système politique et de la gouvernance nationale.

Ces remarques ont été faites par le professeur Zhu Chenming, directeur honoraire de l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud et du Sud-Est relevant de l’Académie des sciences sociales du Yunnan (Chine) lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Dans son discours d’ouverture au 3e plénum, le 20 juillet à Hanoi, le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a appelé les membres du Comité central à se concentrer sur la discussion et l’adoption des décisions majeures afin de réaliser quatre transformations stratégiques, soulignant la nécessité de placer au-dessus de tout l’intérêt de la nation et du peuple, ainsi que le développement à long terme du pays.

Il s’agit de renforcer le leadership et les capacités de gouvernance du Parti, ainsi que la qualité et l’efficacité de l’appareil de l’État ; de garantir une gouvernance unifiée de l’espace de développement national et une mobilisation et une utilisation plus efficaces des ressources nationales ; de mettre en place un modèle de développement fondé sur la productivité, le savoir, la technologie et le capital humain ; et de renforcer la prévention proactive des risques, la résilience, l’adaptabilité et la sécurité nationale.

Selon le chercheur chinois, le fait que le secrétaire général et président Tô Lam ait immédiatement défini de nouvelles orientations après la réforme organisationnelle témoigne de sa perspicacité à anticiper les exigences de la phase de développement suivante. Si les efforts se limitent à la seule restructuration de l’appareil de l’État, les autorités seraient enclins à croire que la tâche est terminée, alors qu’en réalité, les défis en matière de gouvernance et de développement demeurent énormes.

Le déploiement de la réorganisation de l’appareil, des organismes et des unités administratives a permis d’obtenir des résultats initiaux, jetant les bases de la prochaine phase de développement. Cependant, ce n’est qu’un début, et il est impératif de faire fonctionner efficacement le nouvel appareil et d’élever les capacités de direction et de gouvernance, a estimé le professeur Zhu Chenming.

La réforme organisationnelle n’est qu’achevée sur le plan de la forme tandis que l’amélioration des capacités de gouvernance nationale est encore loin d’être acquise. Un changement rapide de mentalités, de concepts et d’actions est indispensable, a-t-il souligné.

La réorganisation de l’appareil et les ajustements des limites administratives accomplis, la question est non seulement de maintenir le fonctionnement normal de l’appareil, mais aussi d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de mieux utiliser les ressources nationales et de promouvoir un développement fondé sur la science, la technologie et l’innovation, a-t-il indiqué.

Le professeur Zhu Chenming a également estimé que mettre l’accent sur la gestion unifiée des ressources nationales revêt une importance considérable dans un contexte où les pays sont confrontés à de nombreux défis nouveaux, allant de la concurrence de développement et de la transformation technologique à la garantie de la sécurité économique et sociale.

Il a considéré par ailleurs que la promotion d’un développement fondé sur la connaissance et la technologie s’inscrit dans les tendances mondiales, où la capacité d’innovation devient un facteur de plus en plus déterminant pour la compétitivité et la qualité de la croissance de chaque nation. La prévention proactive des risques est également essentielle, car elle aide le système politique à améliorer sa capacité à réagir aux changements imprévisibles des environnements international et national.

Selon le chercher chinois, ces quatre axes de travail proposés par le leader vietnamien visent donc non seulement à répondre aux besoins immédiats découlant du processus de réforme organisationnelle, mais reflètent également une vision à long terme pour la construction d’un système de gouvernance plus efficace, adapté aux exigences de développement du Vietnam dans cette nouvelle ère.

Le plus important est de ne pas s’arrêter en si bon chemin, mais de poursuivre les transformations afin d’élever le leadership et les capacités de gouvernance au service du développement national, a-t-il conclu. – VNA

source
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