Une escadre de la Marine russe en visite au Vietnam

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Hanoï (VNA) – Une escadre de la Marine russe, placée sous le commandement du colonel Evgeny Nikolaevich Limonov, est arrivée, dans la matinée du 26 juillet, au Port international de Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa (Centre), entamant une visite au Vietnam qui se déroulera jusqu'au 29 juillet.

La cérémonie d'accueil a été présidée par le colonel Nguyen Hai Chau, chef d'état-major adjoint de la Région navale 4 de la Marine populaire du Vietnam. Des représentants du ministère vietnamien de la Défense, de la Marine populaire du Vietnam, du Commandement militaire de la province de Khanh Hoa ainsi que du Corps d'armée 20 y ont également pris part.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des accords de coopération conclus entre les ministères de la Défense du Vietnam et de la Russie. Elle fait également suite à la visite officielle effectuée en Russie en mai 2026 par le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre, ministre vietnamien de la Défense. Elle contribue à consolider les relations d'amitié traditionnelles entre les deux pays et à approfondir leur coopération en matière de défense, notamment dans le domaine naval.

Au cours de leur séjour, les membres de la délégation russe effectueront une visite de courtoisie au Commandement de la Région navale 4, déposeront une gerbe au Monument commémoratif dédié aux militaires soviétiques, russes et vietnamiens tombés pour la paix et la stabilité dans la région, participeront à des échanges avec les officiers et soldats de la Région navale 4 et visiteront plusieurs sites de la province de Khanh Hoa. -VNA

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