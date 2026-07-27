Politique

📝 Édito : Les transitions vers une nouvelle étape de développement : Le facteur décisif, c'est l'action

À travers la quatrième transition stratégique définie par le troisième Plénum du Parti, le Vietnam entend passer d'une logique de réaction à une gouvernance fondée sur l'anticipation, la prévention et le renforcement de la résilience nationale. L'objectif est de transformer rapidement les orientations en actions concrètes afin de consolider un développement durable, de préserver la sécurité nationale sous toutes ses dimensions et d'atteindre les objectifs fixés pour 2030 et 2045.

La secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam prend la parole lors de la séance de clôture du trosième Plénum du Parti. Photo : VNA
La secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam prend la parole lors de la séance de clôture du trosième Plénum du Parti. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Aucun pays ne s'est développé sans être confronté à des difficultés et à des défis. La question est de savoir si l'on est capable de percevoir les risques suffisamment tôt afin de s'y préparer de manière proactive. Partant de cette réalité, le troisième Plénum du Parti a défini la quatrième transition stratégique : passer d'une approche consistant à traiter chaque risque au cas par cas à une approche fondée sur la prévention proactive, le renforcement de la résilience et la défense ferme du pays. Il ne s'agit pas seulement d'une exigence en matière de défense et de sécurité, mais aussi d'une conception du développement dans un monde marqué par de nombreuses mutations.

Les Vietnamiens disent : « N'attendez pas la tempête pour construire votre maison. » Ce n'est pas seulement une expérience tirée de la lutte contre les catastrophes naturelles, mais aussi une leçon de gouvernance nationale. Dans la pratique, il nous est arrivé de privilégier le traitement des problèmes une fois qu'ils se sont produits, d'attendre que des insuffisances apparaissent avant d'y remédier, que des goulets d'étranglement surgissent avant de les lever, ou encore de ne rechercher des solutions qu'une fois les risques devenus réalité. Une telle manière de faire peut résoudre les problèmes immédiats, mais elle entraîne souvent un coût bien plus élevé que celui d'une prévention engagée dès le départ.

Cette leçon apparaît avec encore plus de clarté dans un contexte international marqué par de profondes turbulences. En quelques années seulement, la pandémie de COVID-19 a bouleversé le monde et coûté la vie à des millions de personnes. Puis les conflits géopolitiques, la concurrence stratégique entre les grandes puissances, les ruptures des chaînes d'approvisionnement, les catastrophes naturelles extrêmes et les cyberattaques ont successivement mis à l'épreuve la résilience de nombreuses économies. Selon les Nations Unies, l'économie mondiale s'est contractée de 4,3 % en 2020, soit la plus forte baisse enregistrée depuis plusieurs décennies. Quant aux catastrophes naturelles, elles ont causé plus de 500 milliards de dollars de pertes dans le monde au cours des années 2024 et 2025. Au Vietnam, le typhon Yagi et les catastrophes naturelles extrêmes de 2024 ont également provoqué de lourdes pertes, estimées à plus de 88.748 milliards de dôngs.

Ces chiffres montrent qu'une croissance rapide ne suffit pas ; plus important encore, il faut être suffisamment solide pour résister à des chocs imprévisibles.

C'est précisément pour répondre à cette exigence que le 14e Congrès national du Parti ne s'est pas contenté de fixer un objectif de croissance à deux chiffres ; il a également exigé de préserver la stabilité politique, d'assurer la défense nationale, la sécurité et les affaires extérieures, ainsi que de construire une économie indépendante et autonome, associée à une intégration internationale profonde.

Dans ce contexte, défendre la Patrie aujourd'hui ne consiste pas seulement à protéger l'indépendance et la souveraineté nationales, mais aussi à préserver la sécurité économique, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, la sécurité des ressources en eau, la sécurité des données, la cybersécurité ainsi qu'un environnement de paix propice au développement. En d'autres termes, protéger ces fondements revient également à préserver les moteurs du développement du pays.

vnanet-tl2.jpg
La séance de clôture du trosième Plénum du Parti. Photo : VNA



C'est pourquoi la quatrième transition stratégique définie par le troisième Plénum du Parti vise à renforcer la résilience nationale. L'objectif n'est pas d'éviter tous les risques, mais de s'adapter de manière proactive et de se relever lorsque des bouleversements surviennent. Pour y parvenir, la gouvernance nationale doit également passer d'une logique de réaction à une logique d'anticipation, de prévision et de prévention, afin de garantir la sécurité, la sûreté et la continuité du fonctionnement des systèmes politique, économique, social, technologique ainsi que des infrastructures essentielles. La sécurité est une condition du développement, tandis qu'un développement durable renforce à son tour la sécurité. Il est donc nécessaire de détecter les risques à un stade précoce, de lancer des alertes précoces et d'intervenir dès les premiers signes, à distance. Il ne faut pas laisser un petit problème devenir un grand problème.

Cet esprit est d'ores et déjà concrétisé dans les faits. Après plus d'un an de fonctionnement du modèle d'administration locale à deux niveaux, de nombreuses difficultés ont été identifiées et rapidement corrigées au cours même de sa mise en œuvre, au lieu d'être laissées s'accumuler jusqu'à devenir des obstacles plus importants.

Dans quelques jours, le Bureau politique organisera une conférence nationale consacrée à l'étude, à l'assimilation, à l'appropriation et à la mise en œuvre de la résolution du troisième Plénum du Parti. Les principaux dirigeants du Parti et de l'État présenteront eux-mêmes les contenus essentiels adoptés par le Comité central. Cela montre que la résolution ne s'arrête pas à sa promulgation, mais qu'elle est mise en œuvre sans délai.

L'expérience de ces dernières années a également montré que l'écart entre les résolutions et la réalité réside souvent dans leur mise en œuvre. Le secrétaire général du Parti et président de l'État, To Lam, l'a d'ailleurs clairement souligné : « Le principal goulot d'étranglement demeure la mise en œuvre. » Les habitants attendent des changements perceptibles dans leur vie quotidienne. Les entreprises ont besoin d'un environnement des affaires et de l'investissement plus ouvert, de coûts plus faibles et de procédures plus simples.

L'essentiel aujourd'hui est d'agir, de faire correspondre les actes aux paroles et de mesurer l'action par ses résultats. Tel est également l'esprit exigé par le troisième Plénum du Parti : des responsables clairement identifiés, des tâches clairement définies, des responsabilités clairement établies, des compétences clairement attribuées, des délais clairement fixés et des résultats clairement mesurables. Ce n'est que lorsque chaque orientation sera traduite en actions concrètes et en résultats concrets que la résolution entrera véritablement dans la vie.

C'est également ce qu'a souligné le secrétaire général du Parti et président de l'État, To Lam : « La valeur et la vitalité des décisions politiques doivent être mesurées à l'aune des résultats concrets : les goulots d'étranglement sont levés, de nouvelles capacités sont créées, l'appareil fonctionne de manière fluide, les ressources sont libérées, la productivité et la compétitivité sont renforcées, le pays est plus sûr et la population bénéficie d'avantages plus tangibles. À partir de cette prise de conscience, il faut transformer sans attendre l'unité sur les orientations en unité dans l'action, afin de faire des décisions du Comité central des résultats concrets. »

Il ne reste plus que quatre ans d'ici à 2030, et l'objectif fixé pour 2045 n'est plus si lointain. Chaque décision juste, mise en œuvre en temps voulu, apportera un nouvel élan au développement. Mais chaque retard dans son exécution fera perdre des opportunités. Les transitions stratégiques n'auront une véritable valeur et une véritable signification que si elles se traduisent en actions. Tel est également le message fort du troisième Plénum du Parti : créer les conditions nécessaires pour transformer les aspirations en résultats concrets dans la pratique. - VNA

source
#Kỷ nguyên mới #KNM #Plénum du Parti #quatrième transition stratégique #résilience nationale #gouvernance proactive #prévention des risques #développement durable #sécurité nationale
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Centre de services administratifs publics du quartier de Vinh Yen, province de Phu Tho. Photo: VNA

📝 Édito: Quatre transitions issues du 3e Plénum du Comité central : les marqueurs du succès de la rationalisation de l’appareil d’État

Plus d’un an après la vaste réorganisation administrative, l’appareil de l’administration publique à tous les échelons a été allégé. Les niveaux intermédiaires ont été réduits, les compétences et attributions des organismes publics progressivement clarifiées, tandis que la décentralisation et la délégation de pouvoirs ont été renforcées, avec une attention accrue portée au rôle des autorités locales de base.

Après cinq jours de travaux intensifs, démocratiques et empreints d’un sens élevé des responsabilités, le 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat s’achève le 24 juillet à Hanoï. Photo: VNA

Clôture du 3e Plénum du CC du Parti : de grandes orientations adoptées pour le développement national

Au terme de cinq jours de travaux, le 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat a adopté plusieurs orientations et décisions majeures concernant l’édification du Parti, la gouvernance nationale, le développement socio-économique et la protection du pays. Le secrétaire général du Parti, également président de la République Tô Lâm, a appelé à traduire rapidement le consensus politique en actions concrètes.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, le Premier ministre Le Minh Hung et des délégués au site de retransmission de Hanoï. Photo : VNA

Un hommage national aux Héros tombés pour la Patrie

Organisé simultanément sur quatre sites, le programme « Sao sang dan duong » ((L'Étoile qui guide nos pas) a rendu hommage aux martyrs et mis en lumière les efforts de recherche et d'identification de leurs dépouilles.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, et d'autres délégués brûlent des bâtonnets d'encens en mémoire des martyrs au dépôt des restes de martyrs. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale honore la mémoire des martyrs

À l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a rendu hommage aux martyrs et s'est rendu sur le site de recherche et de regroupement des restes de martyrs à Ho Chi Minh-Ville.

La conférence de presse sur l’ordre du Président de la République sur la promulgation de trois ordonnances. Photo : VNA

Trois nouvelles ordonnances promulguées par le président de la République

Le Bureau de la Présidence de la République a annoncé, le 25 juillet à Hanoï, la promulgation par le Président de la République de trois ordonnances récemment adoptées par l’Assemblée nationale. Elles portent sur les politiques en faveur des personnes méritantes envers la Patrie, la procédure d’internement obligatoire des mineurs toxicomanes et les frais de procédure.

Le chef de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti, Nguyên Duy Ngoc, remet la décision du Politburo d’affecter et de nommer Dô Thanh Binh (à gauche) au poste de secrétaire du Comité du Parti de la ville de Cân Tho pour le mandat 2025-2030. Photo : VNA

Deux dirigeants nommés secrétaires des Comités du Parti de Cân Tho et de An Giang

Partant des exigences des tâches spécifiques, le Politburo a décidé d’affecter le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Cân Tho, Lê Quang Tung, au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti de la province de An Giang, et d’affecter Dô Thanh Binh au poste de secrétaire du Comité du Parti de la ville de Cân Tho pour le mandat 2025-2030, a déclaré samedi 25 juillet le chef de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti, Nguyên Duy Ngoc.

Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (droite), remet la décision du Bureau politique à Le Quang Tung, nouveau secrétaire du Comité provincial du Parti d’An Giang pour le mandat 2025-2030. Photo: VNA

An Giang a son nouveau secrétaire du Comité provincial du Parti

Le Bureau politique a nommé Le Quang Tung, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti d’An Giang pour le mandat 2025-2030, avec pour mission de conduire le développement de la province et de mettre en œuvre les grandes orientations fixées par le Parti.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, à la cérémonie de lancement du nouvelle opération de recherche dans la commune de Minh Duc. Photo: VNA

Nouvelle campagne de recherche de dépouilles de martyrs à Dong Nai

Le Vietnam a lancé une nouvelle opération de recherche et de rapatriement des dépouilles de martyrs dans la commune de Minh Duc, à Dong Nai, dans le cadre de la campagne nationale des « 500 jours et nuits », qui a déjà permis de retrouver près de 1.500 dépouilles et d’accélérer l’identification des soldats tombés pour la Patrie grâce aux technologies modernes.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères

Le Vietnam interdit strictement toute forme de travail forcé

Le Vietnam a estimé que la nouvelle décision des États-Unis d’imposer un nouveau droit de douane de 12,5 % sur les importations en provenance des économies visées par une enquête au titre de la Section 301 ne reflétait pas pleinement les efforts déployés par Hanoï pour lutter contre le travail forcé.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang. Photo : VNA

AMM-59 : le Vietnam laisse une forte empreinte aux réunions de l’ASEAN

Lors de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes, tenues du 20 au 24 juillet à Manille, le Vietnam s’est distingué par son rôle actif dans le renforcement de la solidarité de l’ASEAN, l’approfondissement des partenariats extérieurs et la promotion des positions communes sur les questions régionales.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de la séance de travail avec la permanence du Comité du Parti de la province de Diên Diên Photo: VNA

Le Premier ministre appelle à faire valoir l’esprit de Diên Biên Phu pour son décollage

L’économie provinciale a connu une transformation structurelle positive, tirée notamment par les services (62,35%) et d’autres secteurs clés. L’indice de la production industrielle a progressé de 16,03% sur un an; les ventes au détail de biens et de services aux consommateurs a augmenté de 14,86% ; le chiffre d’affaires à l’import-export a bondi de 26,68% ; le tourisme a réalisé plus de 1.700 milliards de dôngs de recettes, et a accueilli près d’un million de visiteur (+20%).