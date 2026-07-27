La résolution du Politburo revitalise les espaces urbains grâce aux ressources culturelles

Hanoi (VNA) – Conformément à la résolution n°80-NQ/TW du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne, les localités du pays s’efforcent de plus en plus de réintégrer les espaces culturels dans le quotidien, faisant de la culture un moteur endogène de créativité et de croissance durable.



Hanoi a récemment lancé une série d’initiatives pour concrétiser sa vision de devenir une capitale « civilisée, distinctive et créative », où la culture et l’innovation sont des leviers de croissance essentiels. Parmi les plus notables figurent le programme de développement des infrastructures créatives et le concours de conception d’espaces créatifs 2026, qui encouragent architectes, designers et communautés créatives à revitaliser d’anciens sites industriels, des installations relocalisées, des villages d’artisans traditionnels, des parcs, des places et autres espaces publics grâce à des solutions de conception innovantes et fonctionnelles.



Cette initiative vise à favoriser un écosystème créatif dynamique, à accélérer la croissance des industries culturelles et à renforcer la position de Hanoï au sein du Réseau des villes créatives de l’UNESCO.



La capitale poursuit également la mise en œuvre de son plan directeur sur 100 ans, qui place la culture au cœur du développement urbain à long terme. Le plan privilégie la préservation des structures urbaines historiques et la sauvegarde des principaux sites patrimoniaux, notamment le Vieux Quartier, le lac de Hoàn Kiêm, le lac de l’Ouest, le Temple de la Littérature, le corridor du fleuve Rouge et le vaste réseau de villages de métiers traditionnels de la ville. Il vise également à préserver le modèle unique de Hanoi, avec ses « villages dans la ville, ses rues dans les villages », tout en favorisant une urbanisation moderne sans compromettre l’identité culturelle.



Le plan directeur met l’accent sur l’expansion des espaces verts et des espaces publics, avec la transformation d’anciens sites industriels et de sites déplacés en parcs, musées, centres culturels et pôles créatifs.



Selon les experts et les responsables urbains, face aux défis croissants liés à la pression démographique, aux infrastructures, aux espaces publics et à l’érosion progressive du patrimoine culturel, Hanoï doit trouver des solutions novatrices pour concilier conservation et développement, et faire des industries culturelles, du tourisme patrimonial et de la création de nouveaux moteurs de croissance économique.



Avec plus de 6.489 sites historiques et culturels, trois éléments du patrimoine culturel immatériel reconnus par l’UNESCO, un élément du patrimoine documentaire de l’UNESCO et environ 1.350 villages de métiers traditionnels, Hanoi possède des ressources culturelles exceptionnelles pour soutenir son ambition de devenir une ville patrimoniale, une ville créative et une capitale « cultivée, civilisée, moderne et heureuse ».



À Hô Chi Minh-Ville, le 22 juillet, le Centre de promotion du tourisme et le Centre des arts ont signé un protocole d’accord de coopération pour la période 2026-2030 visant à promouvoir le tourisme culturel et les industries créatives. Ce partenariat alliera tourisme et arts du spectacle afin de développer des produits de tourisme culturel originaux. La priorité sera donnée au tourisme artistique, au tourisme nocturne, au tourisme de festivals et au tourisme d’affaires (MICE), contribuant ainsi à stimuler la demande touristique et à dynamiser la vie nocturne de la ville.



Les deux organisations renforceront également la promotion des événements artistiques à travers les médias nationaux et internationaux, les salons du tourisme, les expositions et les campagnes promotionnelles, tout en organisant des voyages pour les agences de voyages, les journalistes, les influenceurs et les partenaires internationaux.



Parallèlement, la ville continue d’investir dans les arts du spectacle traditionnels tels que le cai luong (opéra réformé), le hat boi (opéra classique) et le théâtre de marionnettes sur l’eau, ainsi que dans des spectacles contemporains et classiques, créant ainsi des produits culturels emblématiques qui enrichissent son offre touristique.



Le 23 juillet, l’Association des sciences historiques de Huê a organisé une conférence scientifique sur l’identification du patrimoine culturel de la ville, réunissant universitaires, chercheurs, représentants d’universités et décideurs politiques. Les participants ont examiné l’identité culturelle de Hué et proposé des mesures pour préserver et promouvoir son patrimoine dans le contexte du développement moderne. Nombre d’entre eux ont souligné le rôle essentiel de la gastronomie, des festivals, de la musique et des croyances traditionnelles dans le développement du tourisme et des industries culturelles, tout en appelant à une transformation numérique plus ambitieuse, à des bases de données patrimoniales exhaustives, à des modèles de villes créatives et à une intégration plus étroite de la préservation du patrimoine au développement socio-économique.



Huê a également annoncé plusieurs événements culturels majeurs, dont le Festival international du patrimoine et de la musique de Huê (Huê Wonderverse Music Fest) 2026, qui se tiendra du 30 août au 1er septembre sur le thème « L’éveil de la ville ». Par ailleurs, la ville vient de célébrer le programme « Huê – Capitale culinaire 2026 » sous le thème de la « Journée du bun bo Huê (nouilles au bœuf de Huê) ». À travers des démonstrations culinaires, des échanges culturels et des expériences interactives, Huê continue de valoriser son patrimoine gastronomique comme un atout culturel et touristique unique, contribuant ainsi à un tourisme durable et de qualité et renforçant sa place sur la carte culturelle et culinaire du Vietnam et du monde. – VNA

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