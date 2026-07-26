Culture-Sports

Le Vovinam confirme son rayonnement mondial à Paris

Originaire du Vietnam, le Vovinam - Viet Vo Dao se développe dans un nombre croissant de pays, notamment en France, où il fait désormais partie intégrante du paysage des arts martiaux.

La 7ᵉ édition du Championnat du monde de Vovinam - Viet Vo Dao, organisée du 22 au 25 juillet à Paris. Photo : VNA
La 7ᵉ édition du Championnat du monde de Vovinam - Viet Vo Dao, organisée du 22 au 25 juillet à Paris. Photo : VNA

Paris (VNA) – La 7ᵉ édition du Championnat du monde de Vovinam - Viet Vo Dao, organisée du 22 au 25 juillet à Paris, a réuni près de 325 compétiteurs issus d'une quinzaine de pays, contre environ 250 lors de l'édition précédente, disputée quatre ans plus tôt.

Organisé tous les quatre ans, le championnat est coorganisé par la Fédération de Vovinam - Viet Vo Dao en Europe, avec l'autorisation de la Fédération mondiale de Vovinam - Viet Vo Dao.Bien plus qu'une simple compétition sportive de haut niveau, cet événement prestigieux joue un rôle essentiel dans la valorisation de la culture, de la philosophie et des traditions vietnamiennes sur la scène internationale.

L'édition 2026 revêtait une dimension particulière puisqu'elle coïncidait avec le 30ᵉ anniversaire de la création de la Fédération mondiale de Vovinam et du Conseil mondial des maîtres de Vovinam, fondés à Paris.

Originaire du Vietnam, le Vovinam - Viet Vo Dao se développe dans un nombre croissant de pays, notamment en France, où il fait désormais partie intégrante du paysage des arts martiaux. Il y rassemble une communauté de plus de 10.000 pratiquants et une cinquantaine de clubs regroupés au sein d'un réseau national.

vnanet-vovinam1.jpg
Ouverture de la 7ᵉ édition du Championnat du monde de Vovinam - Viet Vo Dao, organisée du 22 au 25 juillet à Paris. Photo : VNA


Lors du tournoi, l'ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a estimé que ce championnat constituait un événement d'une importance majeure, illustrant le rayonnement international des arts martiaux vietnamiens. Le diplomate a souligné que le Vovinam dépassait le cadre d'une simple discipline sportive pour devenir un symbole de la richesse culturelle et de l'esprit martial du peuple vietnamien.

Grâce à son envergure internationale et à la participation de nombreux maîtres et athlètes venus d'horizons divers, ce 7ᵉ Championnat du monde organisé à Paris a réaffirmé la vitalité et le pouvoir d'attraction du Vovinam - Viet Vo Dao. En favorisant les échanges entre le Vietnam, la France et les autres nations représentées, cette manifestation a contribué à promouvoir l'image du Vietnam et les valeurs humanistes de cet art martial auprès de la communauté internationale, tout en renforçant les liens d'amitié et de respect mutuel entre les peuples. -VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Vovinam #Viet Vo Dao France
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Sur le même sujet

Actualité de la semaine : Quand 60.000 élèves font vibrer le Vovinam

Actualité de la semaine : Quand 60.000 élèves font vibrer le Vovinam

À Hô Chi Minh-Ville, 60.000 élèves ont uni leurs gestes et leurs voix pour offrir au monde la plus grande démonstration de Vovinam jamais réalisée. Un spectacle inédit, mêlant présence physique et connexion en ligne, qui vient d’entrer dans le livre des records. Bien plus qu’une performance sportive, cet événement célèbre la jeunesse vietnamienne, l’esprit d’unité et la vitalité d’un art martial qui continue de rayonner bien au-delà des frontières.

Voir plus

Le ministre des Affaires parlementaires de l’État du Madhya Pradesh, Kailash Vijayvargiya, prononce le discours d'ouverture de l'événement. Photo : VNA

Vietnam–Inde : "Love Garden", un pont cinématographique autour du patrimoine quan ho

Le film "Vuon Tinh Yeu – Prem Ki Surdhara – Love Garden", inspiré du "quan họ", chant populaire traditionnel du Vietnam inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l'UNESCO, est officiellement disponible dans le monde entier sur la plateforme OTT WAVES de Prasar Bharati, le radiodiffuseur public indien. Cette sortie intervient après l'obtention du prix du Meilleur film international au 8e Festival international du film de Haryana.

Equipe nationale de football. Photo: VNA

ASEAN Cup 2026 : le Vietnam, champion en titre, vise un doublé historique

À l’approche du coup d’envoi de l’ASEAN Cup 2026, le site officiel de la compétition estime que la sélection vietnamienne est prête à défendre son titre de champion d’Asie du Sud-Est. Championne en titre, elle ambitionne de devenir la première équipe de l’histoire du tournoi à conserver son trophée.

La combattante vietnamienne Bac Thi Khiêm célèbre sa victoire au Chuncheon Korea Open 2026, le 22 juillet. Photo : ThethaoVietNam

La taekwondoïste Bac Thi Khiêm croque le bronze au Chuncheon Korea Open 2026

Bien qu’elle n’ait pas atteint la finale du Chuncheon Korea Open 2026, la performance de Bac Thi Khiêm a démontré sa grande compétitivité face aux meilleures combattantes asiatiques. Sa médaille de bronze lui a également offert une précieuse opportunité d’acquérir de l’expérience et de perfectionner sa technique en vue des ASIAD 20 au Japon.