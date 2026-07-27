Culture-Sports

Volley-ball : le Vietnam sacré champion du SEA V.Cup 2026 pour la première fois

Le Vietnam a battu la Thaïlande 3-2 en finale de la 2e étape du SEA V.Cup 2026 à Jakarta, remportant ainsi son premier titre dans cette compétition.

L'équipe masculine vietnamienne de volley-ball remporte pour la première fois le SEA V.Cup. Photo : SAVA
L'équipe masculine vietnamienne de volley-ball remporte pour la première fois le SEA V.Cup. Photo : SAVA

Hanoï (VNA) - Après plusieurs années d'attente, l'équipe masculine vietnamienne de volley-ball a enfin remporté son premier titre au SEA V.Cup.

Le 26 juillet au soir, le Vietnam affrontait la Thaïlande en finale de la 2e étape du SEA V.Cup 2026 à Jakarta, en Indonésie.

Cette année, la compétition, anciennement connue sous le nom de SEA V.League, était organisée pour la première fois sous un format de coupe, et le Vietnam disputait également sa première finale.

Lors de leur confrontation en phase de groupes, la Thaïlande s'était imposée après avoir été menée 0-2.

Lors de la finale dimanche soir, la Thaïlande a remporté le premier set 25-22.

Au deuxième set, l'entraîneur italien Federico Rampazzo a procédé à des ajustements tactiques qui ont permis au Vietnam de reprendre le contrôle du match. Le contre vietnamien s'est montré particulièrement efficace, permettant à l'équipe d'égaliser après avoir été largement menée dans ce set. Sur la balle de set, Duong Van Tien a réalisé un service décisif qui a offert la victoire 25-23 au Vietnam.

Touchés par la perte du deuxième set, les Thaïlandais ont rapidement cédé dans la troisième manche. Le Vietnam a remporté ce set 25-19.
Les titulaires thaïlandais sont revenus sur le terrain au quatrième set et ont réagi en s'imposant 25-15.

Dans le set décisif, Federico Rampazzo a relancé ses principaux joueurs, dont Ngoc Thuan et Duy Tuyen. Les deux équipes se sont livré un duel très serré. The Khai a ensuite profité de sa taille de plus de deux mètres pour contrer une attaque adverse et donner l'avantage au Vietnam (11-9). La Thaïlande n'a ensuite plus réussi à revenir et s'est inclinée 15-10 dans le cinquième set.

Le Vietnam s'est finalement imposé 3-2 face à la Thaïlande et a remporté la 2e étape du SEA V.Cup 2026. -VNA

#volleyball #SEA V.Cup #Vietnam #Thaïlande #Asie du Sud-Est
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