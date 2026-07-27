Résolution 06-NQ/TW : le Vietnam entend renforcer son soft power par la diplomatie culturelle

Hanoi (VNA) - La Résolution 06-NQ/TW du Bureau politique assigne une nouvelle mission à la diplomatie vietnamienne. Au-delà de la défense des intérêts nationaux, elle fait de la diplomatie culturelle un instrument destiné à exprimer l’identité, les valeurs et la stature du Vietnam sur la scène internationale, tout en renforçant la confiance et l’influence du pays au sein de la communauté internationale.

Cette orientation a été concrétisée le 17 juillet dernier avec l’approbation, par décision du Premier ministre, de la Stratégie de diplomatie culturelle à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045. Signée par la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, cette stratégie traduit les grandes orientations fixées par la Résolution 06-NQ/TW ainsi que par les résolutions du Bureau politique relatives au développement de la culture vietnamienne et à l’intégration internationale dans le nouveau contexte. Elle place la culture au cœur de l’action extérieure afin d’en faire un moteur du rayonnement international et un facteur de développement dans une nouvelle étape d’intégration.

Selon l’ambassadeur Pham Quang Vinh, le récit du Vietnam contemporain doit être porté avec confiance et initiative, en inscrivant le pays au cœur des grandes dynamiques internationales. La diplomatie culturelle est appelée à promouvoir les traditions de paix, de dialogue, de respect du droit et de coopération qui caractérisent le Vietnam, tout en contribuant à l’enrichissement de la civilisation humaine.

La nouvelle stratégie fixe également des objectifs chiffrés destinés à traduire cette ambition en résultats concrets. Le Vietnam, qui compte aujourd’hui plus de 70 inscriptions et reconnaissances accordées par l’UNESCO, soit le nombre le plus élevé parmi les pays de l’ASEAN, entend valoriser davantage ce patrimoine dans le cadre d’une économie culturelle durable.

D’ici à 2030, le pays ambitionne d’obtenir la reconnaissance internationale d’au moins cinq nouveaux patrimoines ou titres, de développer dix destinations culturelles et patrimoniales capables de s’imposer comme des marques nationales à vocation mondiale, et de créer entre un et trois nouveaux centres culturels vietnamiens à l’étranger. À plus long terme, le Vietnam aspire à devenir, d’ici 2045, l’un des principaux pôles culturels et créatifs de la région, à obtenir au moins quinze nouvelles reconnaissances internationales et à figurer parmi les trois premiers pays de l’ASEAN ainsi que parmi les trente premiers au monde selon l’indice international du soft power.

Le représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker, a salué la richesse du patrimoine vivant vietnamien ainsi que l’engagement du pays dans la promotion de la culture au service du développement durable. Il a notamment mis en avant l’initiative vietnamienne ayant conduit l’UNESCO à adopter une Décennie internationale de la culture pour le développement durable, avec le soutien de 71 États.

Le représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker. Photo: VNA

Jonathan Wallace Baker préconise ainsi le développement d’écosystèmes créatifs associant formation, innovation, marchés culturels et emploi durable. Il plaide également pour le renforcement des partenariats entre l’État, les entreprises et les communautés locales, dans un cadre de gouvernance transparent garantissant un partage équilibré des responsabilités et des bénéfices.

La stratégie accorde aussi une place centrale à la transformation numérique. Nguyên Van Thuât, un haut officiel du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, pointe la nécessité d'une souveraineté numérique face aux risques de manipulation par l'intelligence artificielle. La formation d'experts maîtrisant à la fois les enjeux multilatéraux et les technologies émergentes apparaît comme une priorité stratégique.

Face à ces enjeux, les spécialistes estiment indispensable de former une nouvelle génération de professionnels maîtrisant à la fois les sciences humaines, la diplomatie multilatérale et les technologies numériques telles que l’intelligence artificielle et le traitement des mégadonnées.

Selon la proposition de Nguyen Phuong Nga, ancienne vice-ministre des Affaires étrangères, il convient d'effacer la frontière entre les affaires intérieures et les affaires extérieures, en faisant de la construction du consensus national et du renforcement de la confiance au sein du pays le socle social permettant de diffuser l'identité vietnamienne dans le monde. -VNA

​