Tourisme

Da Nang développe un nouveau produit de tourisme patrimonial

Da Nang mise sur le site historique des tunnels de Ky Anh et des roselières de la rivière Dam pour développer le tourisme communautaire, valoriser son patrimoine historique et culturel et enrichir son offre touristique.

Le spectacle artistique « Les tunnels de Ky Anh – Une épopée sous terre ». Photo : Nhân Dân
Le spectacle artistique « Les tunnels de Ky Anh – Une épopée sous terre ». Photo : Nhân Dân

Da Nang (VNA) – Le Comité populaire du quartier de Bàn Thach, dans la ville de Da Nang, a inauguré, dans la soirée du 24 juillet, le Festival culturel et touristique « Tunnels de Ky Anh – Roselières de la rivière Dam 2026 », placé sous le thème « Les tunnels de Ky Anh, une épopée sous terre ». L’événement vise à promouvoir les richesses historiques, culturelles et écologiques du site, tout en contribuant à la préservation du patrimoine et au développement du tourisme communautaire dans le respect de l’environnement.

Le festival propose un large éventail d’activités culturelles, sportives et touristiques, dont un spectacle artistique d’ouverture consacré à l’histoire des tunnels de Ky Anh, les fêtes traditionnelles des maisons communales de Thach Tân et de Vinh Binh, une reconstitution du retour des soldats au village, une cérémonie de remise à l’eau d’alevins et de jeunes crevettes destinée à restaurer les ressources halieutiques de la rivière Dam, ainsi qu’un concours de danse communautaire.

Le programme comprend également des représentations de Bài Choi, art populaire inscrit par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, une cérémonie de lâcher de lanternes flottantes sur la rivière Dam, des expositions de photographies artistiques, des espaces consacrés aux produits OCOP (« Une commune, un produit »), aux produits agricoles locaux et aux initiatives entrepreneuriales innovantes. Les visiteurs pourront également découvrir le savoir-faire traditionnel du tissage de nattes en jonc, déguster la gastronomie locale, visiter le site historique national des tunnels de Ky Anh – Roselières de la rivière Dam ou encore pratiquer le kayak sur la rivière.

Selon Phan Xuân Thanh, vice-président de l’Association du tourisme de Da Nang, le site historique des tunnels de Ky Anh – Roselières de la rivière Dam s’inscrit dans l’itinéraire de la « Route du patrimoine du Centre », reliant Huê, Da Nang, Hôi An et le sanctuaire de My Son. Il est également connecté à plusieurs destinations culturelles, historiques et écotouristiques de la région, notamment le Monument de la Mère héroïque vietnamienne, la plage de Tam Thanh et les espaces de tourisme communautaire du littoral.

Le développement d’une chaîne de produits touristiques autour de ce site contribuera à préserver et à valoriser le patrimoine historique et culturel local, tout en faisant connaître l’image de Bàn Thach auprès des visiteurs vietnamiens et étrangers. Les autorités locales ambitionnent ainsi de développer progressivement un tourisme communautaire et expérientiel, fondé sur la mise en valeur des vestiges historiques et culturels, afin d’enrichir l’offre touristique de Da Nang depuis l’élargissement de son espace de développement.

Le président du Comité populaire du quartier de Bàn Thach, Duong Van Tuan, a rappelé que les tunnels de Ky Anh constituaient l’un des ouvrages révolutionnaires les plus emblématiques de la région, construits durant la guerre de résistance contre les États-Unis. Situé dans le quartier de Thach Tân, ce réseau souterrain, long d’environ trois kilomètres et entièrement creusé à la main, est considéré comme l’un des plus remarquables du Centre du Vietnam.

Surnommé « les tunnels au cœur du peuple », il comprend des abris secrets, des postes de commandement, des installations du génie militaire et des infirmeries aménagés sous les habitations et les maisons communales. Le site témoigne du savoir-faire des forces révolutionnaires en matière de creusement, de consolidation, de ventilation, de drainage et de camouflage des ouvrages souterrains dans un environnement sableux côtier. Il servait de base clandestine pour abriter les combattants, assurer le commandement, soigner les blessés et entreposer armes, vivres et matériels.

Les roselières de la rivière Dam, vaste zone humide naturelle d’environ 180 hectares, abritent pour leur part un écosystème préservé comptant près de 300 espèces animales et végétales. Elles ont également joué un rôle de base révolutionnaire durant les années de guerre, renforçant ainsi la valeur historique et écologique de cet ensemble patrimonial. -VNA

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