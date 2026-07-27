Économie

Hô Chi Minh-Ville promeut un écosystème de commerce électronique sûr et transparent

Hô Chi Minh-Ville intensifie ses efforts pour construire un écosystème de commerce électronique plus sûr et plus transparent, tandis que les autorités accélèrent la mise en œuvre de la nouvelle loi sur le commerce électronique, qui vise à renforcer la protection des consommateurs, à améliorer la responsabilité des plateformes et à soutenir la croissance durable de l'économie numérique vietnamienne.

Intervenants à la conférence. Photo : VNA
Intervenants à la conférence. Photo : VNA


Hô Chi Minh-Ville, 27 juillet (VNA) – Hô Chi Minh-Ville intensifie ses efforts pour bâtir un écosystème de commerce électronique plus sûr et plus transparent. Les autorités accélèrent la mise en œuvre de la nouvelle loi sur le commerce électronique, qui vise à renforcer la protection des consommateurs, à accroître la responsabilité des plateformes et à soutenir la croissance durable de l'économie numérique vietnamienne.

Le Département de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec l'Agence vietnamienne du commerce électronique et de l'économie numérique (relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce) et d'autres organismes, a organisé le 24 juillet une conférence sur la mise en œuvre de la loi, placée sous le thème « Construire un écosystème de commerce électronique sûr et transparent ».

Lors de cet événement, le directeur du Département de l'industrie et du commerce, Bui Ta Hoang Vu, a déclaré que la nouvelle loi aurait un impact direct sur les entreprises et les consommateurs, et qu'il était donc essentiel que tous les acteurs du marché comprennent et respectent la nouvelle réglementation.

Le marché vietnamien du e-commerce était estimé à environ 40 milliards de dollars américains en 2025, dont près de 12 milliards pour Hô Chi Minh-Ville. Le secteur du commerce de détail en ligne de la ville a connu une croissance de plus de 30 % l'an dernier et devrait maintenir un rythme soutenu en 2026.

L'expansion continue du marché offre de nouvelles opportunités aux entreprises. Cependant, seules celles qui comprennent et respectent le cadre juridique seront en mesure d'exploiter pleinement son potentiel de croissance, a-t-il déclaré.

Présentant la loi, Nguyen Huu Tuan, directeur du Centre pour le développement du e-commerce et des technologies numériques de l'Agence vietnamienne du e-commerce et de l'économie numérique, a indiqué qu'elle visait à protéger les consommateurs, garantir une concurrence loyale et soutenir le développement durable de l'économie numérique.

Parmi ses principales dispositions figurent l'obligation pour les plateformes de divulguer les critères de classement des produits, d'améliorer la transparence des algorithmes de recommandation, de renforcer le contrôle des ventes en direct et de supprimer les contenus illégaux dans les 24 heures suivant la réception des demandes des autorités.

Les plateformes transfrontalières proposant des interfaces en vietnamien ou traitant au moins 100 000 transactions par an au Vietnam doivent désigner un représentant légal agréé dans le pays et constituer un dépôt de garantie d'au moins 20 milliards de VND afin de garantir le respect de leurs obligations fiscales et d'indemnisation des consommateurs.

À compter du 1er janvier 2027, tous les vendeurs et animateurs de diffusion en direct opérant sur des plateformes intermédiaires devront également se soumettre à une vérification d'identité électronique (e-KYC).

La loi renforce également la protection des commerçants en imposant aux places de marché de les informer préalablement de la suspension de leurs comptes ou de toute modification de leurs politiques, tout en leur permettant de conserver l'accès à leurs données transactionnelles pendant une durée maximale de trois ans.

En marge de la conférence, Nguyen Huu Tuan a indiqué que près d'un mois après l'entrée en vigueur de la loi, de nombreuses plateformes numériques avaient déjà entrepris la mise à niveau de leurs systèmes afin de se conformer aux nouvelles exigences, notamment un contrôle renforcé des produits, la vérification d'identité électronique, un stockage amélioré des données utilisateur et des procédures de traitement des réclamations plus transparentes.

Parallèlement, le ministère de l'Industrie et du Commerce intensifie ses campagnes de sensibilisation afin d'aider les plateformes, les commerçants et les consommateurs à mieux appréhender le nouveau cadre juridique.

« L’objectif est de créer un environnement de commerce électronique plus transparent, où les vendeurs comprennent clairement leurs droits et obligations, et où les consommateurs bénéficient d’une protection renforcée », a-t-il déclaré.

La conférence a également présenté des amendements à la loi sur la publicité, qui renforcent la responsabilité des influenceurs (KOL, KOC et autres) en ligne quant à la vérification des informations produits, l’identification claire des contenus sponsorisés et la responsabilité en cas de publicité trompeuse.

Parallèlement, la police municipale a exhorté les entreprises à renforcer leur conformité aux réglementations sur la protection des données personnelles, aux obligations fiscales et aux exigences en matière de cybersécurité, face à la recrudescence des fraudes impliquant de faux sites web et comptes sur les réseaux sociaux.

Les entreprises ont salué ce nouveau cadre juridique, estimant qu’il contribuerait à améliorer la transparence et à renforcer la confiance dans le marché numérique.

Nguyen Huu Tho, représentante de la marque de cosmétiques coréenne haut de gamme Be’Balance Vietnam, a déclaré que la conférence avait fourni des indications précieuses sur la nouvelle loi sur le commerce électronique et les réglementations connexes, permettant à l’entreprise d’intégrer immédiatement les nouvelles exigences à ses activités.

« Nous sommes convaincus que la transparence et le respect des réglementations en matière de commerce électronique ne sont pas seulement des obligations légales, mais aussi le fondement d’un développement commercial durable », a affirmé Nguyen Huu Tho.

Les autorités de régulation, les entreprises et les plateformes numériques ont également abordé les difficultés de mise en œuvre, les responsabilités des parties prenantes et les solutions pratiques pour améliorer la conformité à la nouvelle loi.
Les organisateurs ont déclaré qu'une collaboration plus étroite entre les organismes de réglementation, les entreprises, les plateformes numériques et les créateurs de contenu contribuerait à bâtir un marché numérique plus transparent et soutiendrait la croissance durable du secteur du commerce électronique au Vietnam. - VNA

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#Hô Chi Minh-Ville #écosystème de commerce électronique #sûr et transparent
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