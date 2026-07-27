Société

Le général To Anh Dung se voit confier deux nouvelles responsabilités à Thanh Hoa

Le général de brigade To Anh Dung a été nommé secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa pour le mandat 2025-2030 avant d’être élu président du Comité populaire provincial pour le mandat 2026-2031.

Le général de brigade To Anh Dung nommé secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa pour le mandat 2025-2030 et élu président du Comité populaire provincial pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA
Le général de brigade To Anh Dung nommé secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa pour le mandat 2025-2030 et élu président du Comité populaire provincial pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

Thanh Hoa (VNA) – Le 27 juillet, la permanence du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa a organisé une conférence pour annoncer une décision du Secrétariat concernant le travail des cadres.

Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, a remis la décision approuvant la nomination du général de brigade To Anh Dung, membre de la permanence du Comité provincial du Parti et directeur de la Police provinciale de Thanh Hoa, au poste de secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti pour le mandat 2025-2030.

Nguyen Duy Ngoc a salué les performances de Thanh Hoa et souligné que cette nomination reposait sur une évaluation rigoureuse des compétences, des qualités et du prestige de To Anh Dung. Il a appelé les autorités provinciales à soutenir To Anh Dung et l’équipe dirigeante afin de mettre en œuvre efficacement les résolutions du Parti, de renforcer l’efficacité de la gouvernance et de faire de Thanh Hoa un pôle de croissance majeur dans le Nord du pays.

Prenant ses nouvelles fonctions, To Anh Dung s’est engagé à promouvoir l’unité, à renforcer l’efficacité de la direction et de la gouvernance et à mener à bien les objectifs fixés par le 20e Congrès de l’organisation provinciale du Parti.

Lors de la 5e session du Conseil populaire provincial (mandat 2026-2031), To Anh Dung a été élu président du Comité populaire de Thanh Hoa avec 100 % des suffrages exprimés.

Remerciant les membres du Conseil populaire provincial pour leur confiance, To Anh Dung a affirmé mesurer pleinement la responsabilité que représente cette fonction au service de la province et de ses habitants. Il s’est engagé à diriger l’administration provinciale dans un esprit d’unité, de responsabilité et d’efficacité afin d’atteindre les objectifs de développement socio-économique fixés pour 2026.

Né en 1978 et titulaire d’un master en droit, To Anh Dung a occupé plusieurs postes clés au sein de la Police de Hanoï et du ministère de la Sécurité publique. Il a ensuite dirigé la Police de l’ancienne province de Ha Nam (aujourd’hui intégrée à la province de Ninh Binh), avant d’être nommé à la tête de la Police de la province de Thanh Hoa en juin 2025. - VNA

#Nouvelle ère #Thanh Hoa #To Anh Dung Thanh Hoa
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