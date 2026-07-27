Société

Hô Chi Minh-Ville renforce son soutien aux personnes ayant rendu des services méritoires

A l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 27 juillet 2026), Hô Chi Minh-Ville a organisé le 27 juillet. une rencontre les proches des personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie.

Nguyen Phuoc Loc (quatrième à droite), secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville et président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, remet des véhicules et des moyens de subsistance à des familles bénéficiant de politiques préférentielles. Photo : VNA
Nguyen Phuoc Loc (quatrième à droite), secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville et président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, remet des véhicules et des moyens de subsistance à des familles bénéficiant de politiques préférentielles. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – « Toute croissance de Hô Chi Minh-Ville doit avant tout profiter à la population. Cela suppose une mise en œuvre attentive, durable et intégrale des politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie. »

C'est ce qu'a déclaré Nguyen Phuoc Loc, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Hô Chi Minh-Ville, lors d'une rencontre organisée le 27 juillet à l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 27 juillet 2026).

Exprimant sa profonde reconnaissance envers les familles des martyrs, les invalides de guerre et les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, Nguyen Phuoc Loc a salué les proches de ces derniers pour avoir préservé les traditions révolutionnaires tout en contribuant activement au développement de la ville. Il a souligné que Hô Chi Minh-Ville mettait en œuvre de manière constante et complète les politiques de reconnaissance, en conjuguant les valeurs traditionnelles vietnamiennes de gratitude avec les programmes de protection sociale et les politiques de soutien aux familles des militaires.

À cette occasion, le Comité du FPV de Hô Chi Minh-Ville a appelé les comités du Front des 168 communes, quartiers et zones spéciales, ainsi que les cinq organisations sociopolitiques et l'ensemble de la population, à participer activement à la campagne « 500 jours et nuits ». Celle-ci vise à recueillir et à consolider les données scientifiques afin de faciliter la recherche, le regroupement et l'identification des restes des martyrs, pour permettre leur restitution à leurs familles et à leurs localités d'origine.

Nguyen Phuoc Loc a demandé au Front de la Patrie et à ses organisations membres d'élaborer des programmes d'action adaptés aux réalités locales, tout en renforçant l'efficacité des mouvements de gratitude afin qu'ils deviennent des activités régulières et largement partagées au sein de la société. Il a également insisté sur la nécessité de mobiliser l'ensemble du système politique et le bloc de grande union nationale pour mener à bien cette mission.

À l'occasion de cette commémoration, le FPV de Hô Chi Minh-Ville a organisé de nombreuses activités de reconnaissance, notamment des cérémonies d'offrande d'encens au Parc culturel Lê Thi Riêng, des rencontres avec des personnes méritantes exemplaires, des visites à 64 Mères héroïnes vietnamiennes, ainsi que des consultations médicales destinées aux habitants des anciennes bases révolutionnaires.

Des délégations se sont également rendues à Con Dao pour rendre hommage aux héros martyrs, remettre des cadeaux aux bénéficiaires des politiques sociales et réaliser plusieurs projets d'intérêt communautaire. -VNA

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