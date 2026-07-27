Société

Près de 500 délégués au 12e Congrès national de la Croix-Rouge du Vietnam

Réunissant près de 500 délégués, le 12e Congrès national de la Croix-Rouge du Vietnam définira les orientations de l'organisation pour le mandat 2026-2031, avec un accent sur la transformation numérique, la mobilisation des ressources et le renforcement de l'action humanitaire.

Le Présidium du Congrès. Photo : Vietnamplus
Le Présidium du Congrès. Photo : Vietnamplus

Hanoï (VNA) - L'après-midi du 27 juillet à Hanoï, le 12e Congrès national de la Croix-Rouge du Vietnam pour le mandat 2026-2031 a ouvert sa première session, réunissant près de 500 délégués officiels représentant plus de 5,6 millions de cadres, membres, volontaires et jeunes à travers le pays.

Organisé les 27 et 28 juillet, ce Congrès constitue un événement politique majeur pour la Croix-Rouge du Vietnam, qui célèbre cette année le 80e anniversaire de sa fondation (23 novembre 1946 – 23 novembre 2026). Il offre également l’occasion à l’organisation de dresser le bilan de la mise en œuvre de la Résolution du 11e Congrès, d’évaluer les résultats obtenus ainsi que les limites du mandat précédent, et de définir les orientations, objectifs, missions et solutions pour la période 2026-2031, en réponse aux exigences du développement national et de l’action humanitaire dans une nouvelle phase.

Placée sous le thème « Promouvoir le rôle central dans l’action humanitaire ; innover, accélérer la transformation numérique, connecter les ressources ; construire une association forte, des communautés sûres, résilientes et un développement durable », cette édition du Congrès se concentre notamment sur l’examen des modifications des Statuts, l’élection du Comité central pour le 12e mandat ainsi que l’adoption de la Résolution finale. Ce thème traduit une volonté de réforme en profondeur visant à renforcer le professionnalisme, la modernisation des méthodes de travail, l’application des technologies numériques et la mobilisation accrue des ressources sociales.

Lors de cette séance inaugurale, les délégués ont élu le présidium, le secrétariat et la Commission de vérification des délégués, tout en adoptant le règlement intérieur et le programme de travail du Congrès. Ils ont également examiné le rapport d’auto-évaluation du Comité central sortant, le projet de modification des Statuts ainsi que les propositions relatives au personnel des instances dirigeantes nationales.

Selon l’agenda prévu, la séance du 28 juillet comprendra l'ouverture officielle, la présentation du Rapport politique, les interventions des représentants du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que le discours d'orientation des dirigeants du Parti et de l'État. Le nouveau Comité central sera officiellement présenté avant la clôture des travaux.

Le 12e Congrès se tient dans un contexte où l’action humanitaire doit répondre à des défis croissants liés au changement climatique, aux catastrophes naturelles, aux épidémies et au vieillissement démographique. Par ailleurs, la nécessité de moderniser les méthodes de fonctionnement, d'accroître la transparence dans la mobilisation des ressources et d’élargir la participation communautaire devient une tendance inéluctable.

Pour le mandat 2026-2031, la Croix-Rouge du Vietnam ambitionne de construire une organisation forte, professionnelle et efficace, tout en consolidant son rôle central de coordination dans le domaine humanitaire.

Trois axes prioritaires ont été définis : une transformation numérique globale, notamment à travers la numérisation des adresses humanitaires ; la création d’un écosystème humanitaire vert visant à renforcer la résilience des communautés ; et le développement d’un réseau de volontaires professionnels.

Le Congrès a également confirmé la poursuite de programmes phares, tels que « Têt de la bienfaisance » et « Communauté sûre », afin de promouvoir durablement la solidarité et l'entraide au sein de la société.- VNA

source
#Nouvelle ère #Croix-Rouge
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, le Premier ministre Le Minh Hung et des délégués au site de retransmission de Hanoï. Photo : VNA

Un hommage national aux Héros tombés pour la Patrie

Organisé simultanément sur quatre sites, le programme « Sao sang dan duong » ((L'Étoile qui guide nos pas) a rendu hommage aux martyrs et mis en lumière les efforts de recherche et d'identification de leurs dépouilles.

Le vice-président du Front de la Patrie du Vietnam, Hoang Cong Thuy à la cérémonie. Photo: VNA

Préserver la culture vietnamienne et promouvoir la solidarité à Kansai (Japon)

L’Association des Vietnamiens de la région du Kansai (Japon) a célébré son 18e anniversaire en réaffirmant son rôle dans le rassemblement et le soutien de la communauté vietnamienne locale, ainsi que dans la préservation de l’identité culturelle nationale et le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon.

Prélèvement d’échantillons d'ADN auprès des proches des martyrs non identifiés. Photo : VNA

Khanh Hoa collecte l’ADN pour identifier les restes des morts pour la Patrie

Une campagne de collecte d’ADN, organisée par le Département provincial de la sécurité publique en coordination avec les autorités locales, s’est déroulée dans le quartier de Dông Hai et a concerné les familles des martyrs des quartiers et communes de Dông Hai, Phan Rang, Dô Vinh, My Son et Bao An.

Des agents du Centre de services administratifs publics de la commune de Chi Lang, dans la province de Lang Son, guident les habitants dans l'utilisation du KIOSK de services publics assisté par l'intelligence artificielle (IA). Photo : VNA

Le numérique transforme le quotidien des habitants des montagnes de Lang Son

À Lang Son, la transformation numérique gagne progressivement les zones montagneuses et frontalières, où les habitants s'approprient de plus en plus les services publics en ligne grâce à l'accompagnement des autorités locales. En développant les compétences numériques, les infrastructures et des solutions innovantes fondées sur l'intelligence artificielle, la province accélère la modernisation de son administration tout en favorisant l'inclusion numérique des populations rurales et des minorités ethniques.

Des activités immersives à Khanh Hoa permettent aux jeunes Vietnamiens à l'étranger de mieux comprendre l'histoire et les traditions de leur pays. Photo : VNA

Camp d’été Vietnam 2026 : un retour aux sources

Plus de 100 jeunes Vietnamiens d’outre-mer originaires de 32 pays et territoires ont poursuivi leur parcours du Camp d’été Vietnam 2026 à Khanh Hoa au Centre, où ils ont participé à des activités de mémoire, d’échanges et de découverte, renforçant ainsi leurs liens avec leur pays d’origine.

Lors de la cérémonie de signature des accords de prêt et de subvention pour deux projets majeurs : le projet "Gestion intégrée des zones côtières du delta du Mékong, 2e phase" et le projet "Protection, restauration et développement durable des forêts au Tay Nguyen, dans les Hauts Plateaux du Centre". Photo : MOF

L'Allemagne accorde 60 millions d'euros au Vietnam pour deux projets environnementaux

La cérémonie de signature des accords de prêt et de subvention pour deux projets majeurs : le projet "Gestion intégrée des zones côtières du delta du Mékong, 2e phase" et le projet "Protection, restauration et développement durable des forêts au Tay Nguyen, dans les Hauts Plateaux du Centre" a eu lieu dans le cadre de la séance de travail entre le vice-ministre des Finances, Tran Quoc Phuong et l'ambassadrice d'Allemagne au Vietnam, Helga Margarete Barth.