Près de 500 délégués au 12e Congrès national de la Croix-Rouge du Vietnam

Hanoï (VNA) - L'après-midi du 27 juillet à Hanoï, le 12e Congrès national de la Croix-Rouge du Vietnam pour le mandat 2026-2031 a ouvert sa première session, réunissant près de 500 délégués officiels représentant plus de 5,6 millions de cadres, membres, volontaires et jeunes à travers le pays.

Organisé les 27 et 28 juillet, ce Congrès constitue un événement politique majeur pour la Croix-Rouge du Vietnam, qui célèbre cette année le 80e anniversaire de sa fondation (23 novembre 1946 – 23 novembre 2026). Il offre également l’occasion à l’organisation de dresser le bilan de la mise en œuvre de la Résolution du 11e Congrès, d’évaluer les résultats obtenus ainsi que les limites du mandat précédent, et de définir les orientations, objectifs, missions et solutions pour la période 2026-2031, en réponse aux exigences du développement national et de l’action humanitaire dans une nouvelle phase.

Placée sous le thème « Promouvoir le rôle central dans l’action humanitaire ; innover, accélérer la transformation numérique, connecter les ressources ; construire une association forte, des communautés sûres, résilientes et un développement durable », cette édition du Congrès se concentre notamment sur l’examen des modifications des Statuts, l’élection du Comité central pour le 12e mandat ainsi que l’adoption de la Résolution finale. Ce thème traduit une volonté de réforme en profondeur visant à renforcer le professionnalisme, la modernisation des méthodes de travail, l’application des technologies numériques et la mobilisation accrue des ressources sociales.

Lors de cette séance inaugurale, les délégués ont élu le présidium, le secrétariat et la Commission de vérification des délégués, tout en adoptant le règlement intérieur et le programme de travail du Congrès. Ils ont également examiné le rapport d’auto-évaluation du Comité central sortant, le projet de modification des Statuts ainsi que les propositions relatives au personnel des instances dirigeantes nationales.



Selon l’agenda prévu, la séance du 28 juillet comprendra l'ouverture officielle, la présentation du Rapport politique, les interventions des représentants du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que le discours d'orientation des dirigeants du Parti et de l'État. Le nouveau Comité central sera officiellement présenté avant la clôture des travaux.



Le 12e Congrès se tient dans un contexte où l’action humanitaire doit répondre à des défis croissants liés au changement climatique, aux catastrophes naturelles, aux épidémies et au vieillissement démographique. Par ailleurs, la nécessité de moderniser les méthodes de fonctionnement, d'accroître la transparence dans la mobilisation des ressources et d’élargir la participation communautaire devient une tendance inéluctable.



Pour le mandat 2026-2031, la Croix-Rouge du Vietnam ambitionne de construire une organisation forte, professionnelle et efficace, tout en consolidant son rôle central de coordination dans le domaine humanitaire.

Trois axes prioritaires ont été définis : une transformation numérique globale, notamment à travers la numérisation des adresses humanitaires ; la création d’un écosystème humanitaire vert visant à renforcer la résilience des communautés ; et le développement d’un réseau de volontaires professionnels.

Le Congrès a également confirmé la poursuite de programmes phares, tels que « Têt de la bienfaisance » et « Communauté sûre », afin de promouvoir durablement la solidarité et l'entraide au sein de la société.- VNA