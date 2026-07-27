Le marché du carbone ouvre une nouvelle classe d’actifs pour le marché des capitaux

Hanoi (VNA) - La nouvelle bourse nationale du carbone devrait introduire une nouvelle classe d’actifs sur le marché des capitaux vietnamien, jetant ainsi les bases d’une mobilisation de capitaux pour soutenir la transition écologique de l’économie et intégrer plus étroitement les objectifs environnementaux aux marchés financiers.



La bourse nationale du carbone a officiellement démarré ses activités le 29 juin, marquant une première au Vietnam : la création d’un marché où les quotas et les crédits carbone peuvent être négociés selon un mécanisme de tarification transparent.



Bien qu’encore à ses débuts, cette bourse est considérée par les acteurs du marché comme la pierre angulaire d’un nouveau pilier de l’écosystème de la finance durable au Vietnam.



Lors de la cérémonie de lancement, Vu Thi Chân Phuong, présidente de la Commission nationale des valeurs mobilières du Vietnam, a déclaré que la bourse du carbone établirait un mécanisme transparent d’échange de quotas d’émission et de crédits carbone, et contribuerait à la mise en place d’un système de tarification du carbone basé sur le marché.



« Le lancement officiel de la bourse du carbone aujourd’hui constitue non seulement une étape importante dans la finalisation du cadre institutionnel vietnamien pour le développement d’une économie verte, mais témoigne également de l’engagement du gouvernement à construire un marché transparent et efficace qui aide les entreprises à s’adapter aux nouvelles exigences de l’intégration économique internationale », a-t-elle affirmé.



Elle a ajouté que la tarification du carbone basée sur le marché inciterait les entreprises à moderniser leurs technologies, à améliorer leur efficacité énergétique, à réduire leurs émissions et à renforcer leur compétitivité.



Contrairement aux actions, qui représentent une participation dans une entreprise, ou aux obligations, qui reflètent des relations de prêt, les crédits carbone sont créés à partir de réductions vérifiées des émissions de gaz à effet de serre.



Leur valeur ne réside pas dans les certificats eux-mêmes, mais dans le droit reconnu par le marché d’émettre ou dans la réduction vérifiée des émissions pour laquelle les acheteurs sont prêts à payer.



En transformant les réductions d’émissions en actifs négociables, les objectifs environnementaux deviennent des signaux de prix du marché, incitant financièrement les entreprises à investir dans des technologies plus vertes.



Selon Lê Ngoc Lâm, président du conseil d’administration de la BIDV, le Vietnam n’ouvre pas simplement une nouvelle plateforme d’échange, mais pose les fondements d’une architecture financière entièrement nouvelle qui place les considérations climatiques au cœur de l’économie.



Si les émissions étaient auparavant considérées principalement comme un élément à contrôler, les réductions d’émissions peuvent désormais être quantifiées en crédits carbone, lesquels sont valorisés et négociés comme des actifs.



Une fois que les crédits carbone auront une valeur marchande et pourront être échangés, les objectifs de réduction des émissions seront directement liés au processus d’allocation des capitaux.



Lê Ngoc Lâm a déclaré que les crédits carbone pourraient devenir un nouvel actif financier valorisable, négociable et, à l’avenir, potentiellement utilisable comme garantie, élargissant ainsi la gamme d’instruments disponibles sur le marché des capitaux vietnamien.



L’expérience internationale montre que la tarification du carbone devient un outil financier de plus en plus important pour soutenir la transition climatique.



Selon le rapport de la Banque mondiale intitulé «État et tendances de la tarification du carbone 2026», 87 politiques de tarification du carbone sont actuellement en vigueur dans le monde, couvrant près de 30 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et générant environ 107 milliards de dollars de recettes en 2025.



Parallèlement, les données de l’International Carbon Action Partnership indiquent que les systèmes d’échange de quotas d’émission dans le monde ont généré environ 79 milliards de dollars de recettes en 2025, soulignant le rôle croissant des marchés du carbone dans la mobilisation de capitaux pour les investissements verts.



Lê Ngoc Lâm a noté qu’un marché du carbone transparent pourrait également améliorer l’attractivité du pays auprès des investisseurs institutionnels internationaux, dont beaucoup intègrent de plus en plus les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d’investissement.



Il a également indiqué que les marchés du carbone dans de nombreux pays étaient devenus un passeport vert pour accéder aux capitaux internationaux, tout en aidant les exportateurs à se conformer aux réglementations carbone transfrontalières. Ce mécanisme pourrait également permettre aux banques vietnamiennes d’obtenir des financements verts à moindre coût auprès d’institutions multilatérales.



Pour l’avenir, le responsable a déclaré s’attendre à ce que le marché du carbone soutienne le développement d’un écosystème financier plus vaste, incluant la finance carbone, le financement par accords de rachat garantis par des crédits carbone, la tokenisation des crédits carbone, les prêts garantis par des crédits carbone et les services de conseil en matière de carbone.



À mesure que ces services se développent, les crédits carbone pourraient évoluer et devenir des actifs financiers capables de soutenir des activités de financement, ajoutant ainsi une nouvelle dimension au marché des capitaux vietnamien et renforçant la transition du pays vers une économie plus verte. — VNA

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