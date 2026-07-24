Le typhon Noul devrait débarquer en Mer Orientale, le Vietnam s’attend à de fortes pluies

Hanoi (VNA) - La dépression tropicale s’est intensifiée en tempête tropicale Noul tôt le 24 juillet, devenant l’un des systèmes météorologiques les plus surveillés du Pacifique occidental en raison de son potentiel d’affecter la Mer Orientale.



À 7 h, le centre de la tempête se situait au large des côtes philippines, à l’est de l’île de Luçon, avec des vents soutenus de 62 à 88 km/h, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).



La tempête se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à environ 20-25 km/h et devrait continuer de s’intensifier en traversant des eaux océaniques chaudes dans des conditions atmosphériques favorables.



Les modèles de prévision vietnamiens et internationaux s’accordent généralement sur le fait que Noul devrait passer au nord des Philippines avant d’atteindre la partie est de la Mer Orientale dans les prochaines 24 à 48 heures.



Cependant, les météorologues ont averti que la trajectoire ultérieure de la tempête est incertaine car elle sera influencée par plusieurs systèmes météorologiques à grande échelle, notamment la crête subtropicale et la mousson du sud-ouest.



Le NCHMF a averti que les navires naviguant sur la trajectoire prévue de la tempête courent des risques importants liés aux orages, aux vents violents et aux fortes vagues, exhortant les pêcheurs et les opérateurs maritimes à suivre les bulletins météo officiels et à se mettre à l’abri si nécessaire.



Malgré la forte probabilité que Noul pénètre en Mer Orientale, il est encore trop tôt pour déterminer s’il atteindra les côtes vietnamiennes.



Certains scénarios prévisionnels suggéraient que le système pourrait se déplacer vers l’ouest, en direction du Nord et de la côte du Centre-Nord, tandis que d’autres indiquaient qu’il pourrait rebrousser chemin vers le sud de la Chine ou s’affaiblir en haute mer.



Alors même que la tempête tropicale Noul approche, le Nord du Vietnam subit déjà d’importantes précipitations liées aux systèmes météorologiques en place.



Le chef du bureau des prévisions météorologiques du NCHMF, Nguyên Van Huong, a indiqué que de nombreuses provinces du Nord, dont Tuyên Quang, Phu Tho, Lai Châu, Diên Biên et Son La, ont enregistré des pluies modérées à fortes dans la nuit du 24 au 25 juillet au matin.



Les précipitations ont généralement oscillé entre 30 et 70 mm, certaines localités ayant même enregistré des cumuls supérieurs à 100 mm.



Les météorologues prévoient de nouvelles précipitations de 40 à 100 mm dans le Nord du pays d’ici le 25 juillet, certaines zones pouvant même enregistrer plus de 200 mm.



Ces pluies prolongées accroîtront considérablement le risque d’inondations soudaines, de glissements de terrain en zone montagneuse et d’inondations urbaines dans les zones de basse altitude. – VNA

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