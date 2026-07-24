Environnement

Deux espèces de coraux rares découvertes dans l’aire marine protégée de Cà Mau

L’étude menée autour des îles Hon Chuôi et Hon Da Bac par le Sous-département des mers, des îles et de la pêche relevant du Département de l’agriculture et du développement rural de la province de Cà Mau, a permis d’identifier le corail chou-fleur (Pocillopora damicornis) et le corail lobé (Porites lobata).

La lumière naturelle du soleil illumine un récif de corail chou-fleur vibrant dans les eaux de l’aire marine protégée de Cà Mau. Photo : VNA
La lumière naturelle du soleil illumine un récif de corail chou-fleur vibrant dans les eaux de l’aire marine protégée de Cà Mau. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Deux espèces de coraux rares, classées comme endémiques, menacées et précieuses ont été découvertes dans l’aire marine protégée de Cà Mau, à l’extrême sud du pays, soulignant ainsi la valeur de la biodiversité de la zone et la nécessité de mesures de conservation plus strictes.

L’étude menée autour des îles Hon Chuôi et Hon Da Bac par le Sous-département des mers, des îles et de la pêche relevant du Département de l’agriculture et du développement rural de la province de Cà Mau, a permis d’identifier le corail chou-fleur (Pocillopora damicornis) et le corail lobé (Porites lobata), a annoncé jeudi 23 juillet Bui Nhât Phuong, chef adjoint du sous-département.

Il s’agit des espèces dont les populations sauvages sont réduites et nécessitent une protection afin de contribuer à la préservation de la biodiversité non seulement de la province de Cà Mau, mais aussi du Vietnam et du monde entier, a-t-il souligné.

Le corail chou-fleur appartient à l’ordre des Sclératiniaires, coraux durs jouant un rôle primordial dans l’édification des récifs coralliens. Le corail lobé est aussi une est une espèce majeure de corail dur formant des colonies massives en forme de dôme aux lobes irréguliers.

Bui Nhât Phuong a également fait savoir que le Comité populaire de la province de Cà Mau avait approuvé la politique d’investissement relative à un projet d’installation de bouées de délimitation de l’aire marine protégée, pour un budget total de 18 milliards de dôngs (688.000 dollars).

Ce projet prévoit le déploiement de 200 bouées spécialisées en 2026. Le système de bouées devrait faciliter la gestion et la conservation de la biodiversité tout en contribuant à prévenir les intrusions illégales et autres activités non autorisées dans les zones désignées de l’aire protégée.

L’aire marine protégée de la province de Cà Mau a été créée en 2024 et couvre 27.000 hectares, dont une zone strictement protégée de 2.800 hectares, une zone de restauration écologique de 11.230 hectares, une zone de service et administrative de 3.970 hectares et une zone tampon de 9.000 hectares. Les archipels de Hon Khoai, Hon Chuoi et Hon Da Bac sont tous situés à l’intérieur de cette aire protégée. – VNA

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