Environnement

La Réserve de biosphère de Nui Chua poursuit sa valorisation

La Réserve de biosphère mondiale de Nui Chua mise sur la préservation de sa biodiversité et le développement d'un tourisme durable afin de valoriser durablement ses richesses naturelles et culturelles.

Hang Rai, situé dans le parc national de Nui Chua, fait partie de la réserve mondiale de biosphère de Nui Chua. Photo : VNA
Hang Rai, situé dans le parc national de Nui Chua, fait partie de la réserve mondiale de biosphère de Nui Chua. Photo : VNA

Khanh Hoa (VNA) - Afin d'assurer le développement durable de la Réserve de biosphère mondiale de Nui Chua, le Comité de gestion du Parc national de Nui Chua - Phuoc Binh, dans la province de Khanh Hoa, met en œuvre une stratégie conciliant préservation de la biodiversité et développement socio-économique local. L'objectif est de protéger ce patrimoine naturel tout en renforçant l'attractivité touristique de la province.

Située dans la commune de Vinh Hai, la Réserve de biosphère mondiale de Nui Chua s'étend sur plus de 106.646 hectares, dont 15.750 hectares de zone centrale, 48.760 hectares de zone tampon et près de 42.000 hectares de zone de transition. Elle a été reconnue Réserve de biosphère mondiale par l'UNESCO en septembre 2021.

Le site se distingue par une biodiversité remarquable, avec plus de 1.500 espèces végétales et 766 espèces animales, dont plus de 50 figurent sur les listes rouges nationale et internationale. Il abrite également trois grands écosystèmes marins : les récifs coralliens, les herbiers marins et les mangroves.

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Des agents du parc national de Nui Chua-Phuoc Binh effectuent une inspection dans le cadre de la gestion et de la protection des forêts de la réserve mondiale de biosphère de Nui Chua. Photo : VNA

Soumise à un climat particulièrement aride, la réserve présente une combinaison rare d'écosystèmes forestiers, marins et semi-désertiques, qui a favorisé le développement d'une steppe épineuse, unique au Vietnam.

Outre ses forêts, la réserve possède près de 40 km de littoral où des tortues marines viennent pondre chaque année. Elle abrite également le plus vaste récif corallien côtier du Vietnam, avec quelque 350 espèces de coraux.

Le site est également réputé pour ses plages sauvages d'une grande beauté, telles que Hang Rai, célèbre pour sa « cascade sur la mer », Binh Tien, Nuoc Ngot, Bai Chuoi, Bai Thung et Bai Kenh…

Selon Tran Van Tiep, directeur du Parc national de Nui Chua - Phuoc Binh, la reconnaissance par l'UNESCO récompense les efforts déployés par la province de Khanh Hoa et le Vietnam pour préserver les ressources naturelles et la biodiversité au service de la recherche scientifique et du développement durable.

Depuis sa reconnaissance par l'UNESCO, la province de Khanh Hoa a renforcé les actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement, ainsi que la promotion de la réserve de biosphère. Elle a également créé un comité de gestion afin d'assurer une gestion efficace de la réserve.

Les autorités élaborent actuellement des bases de données sur les espèces endémiques et menacées, tout en poursuivant l'évaluation de la mise en œuvre du plan national de conservation des tortues marines et plusieurs études sur les herbiers marins.

Parmi les projets phares figurent un programme de conservation du chevrotain à dos argenté, une espèce endémique extrêmement rare du Vietnam, ainsi que le projet de « Mur vert », destiné à lutter contre la désertification et l'érosion tout en contribuant à l'objectif de neutralité carbone (Net Zero).

Le Comité de gestion poursuit également le développement du jardin botanique, des centres de sauvegarde de la faune marine et la réalisation d'une cartographie détaillée de la biodiversité de la réserve.

La zone tampon est habitée par des communautés Raglay, Cham et Hoa, dont les traditions, la saliculture et l'artisanat constituent un patrimoine culturel précieux. Afin d'améliorer leurs moyens de subsistance tout en réduisant la pression sur la zone centrale, la province développe l'écotourisme communautaire et le tourisme d'expérience.

Au premier semestre 2026, le parc a accueilli plus de 105.000 visiteurs. Au-delà des retombées économiques, cette fréquentation contribue à sensibiliser davantage le public à la protection de l'environnement, notamment à travers des initiatives telles que le programme « Vendredi vert ».

Le Vietnam compte aujourd'hui 11 réserves de biosphère mondiales reconnues par l'UNESCO. La Réserve de Nui Chua procède actuellement à une révision de son zonage afin de le mettre en conformité avec les critères de l'UNESCO et de mieux intégrer les écosystèmes forestiers, côtiers et marins. Cette démarche se heurte toutefois à des contraintes financières et techniques. Dans ce contexte, le soutien du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement ainsi que de la Commission nationale vietnamienne pour l'UNESCO et d’autrse organisations concernées est jugé essentiel pour assurer une gestion efficace et durable de la réserve dans cette nouvelle phase de développement. -VNA

#Réserve de biosphère de Nui Chua
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