Économie

Le Premier ministre appelle les PME à devenir un socle solide du secteur privé

Le Premier ministre Le Minh Hung appelle les PME à gagner en taille et en compétitivité en misant sur les sciences, les technologies et l’innovation...

Le Premier ministre Le Minh Hung lors de la cérémonie marquant le 20e anniversaire de l’Association des petites et moyennes entreprises du Vietnam (VINASME). Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung lors de la cérémonie marquant le 20e anniversaire de l’Association des petites et moyennes entreprises du Vietnam (VINASME). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L’Association des petites et moyennes entreprises du Vietnam (VINASME) a organisé, le 25 août à Hanoï, une cérémonie marquant son 20e anniversaire et sa réception de l’Ordre du Travail de première classe.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le Premier ministre Le Minh Hung a félicité l’association et la communauté des petites et moyennes entreprises (PME) pour leurs contributions au développement du pays. Il a rappelé que le Vietnam poursuit deux objectifs stratégiques à l’horizon 2030 et 2045, ce qui exige de maintenir une croissance à deux chiffres. Dans ce contexte, le secteur privé doit gagner en taille, en productivité, en capacités technologiques et en intégration dans les chaînes de valeur. Le chef du gouvernement a souligné que les PME doivent devenir un socle solide et un vivier permanent pour les grandes entreprises.

S’appuyant sur le principe « État facilitateur – Association connectrice – Entreprises pionnières », le Premier ministre a demandé au gouvernement, aux ministères et aux collectivités locales de poursuivre l’amélioration du cadre institutionnel et de simplifier concrètement les procédures administratives, notamment en matière de fiscalité, de douanes et de foncier.

Le Premier ministre a également demandé de lever les obstacles et de diversifier les ressources destinées aux PME, notamment en matière de capitaux, de foncier et d’espaces de production, tout en facilitant leur accès aux infrastructures, aux centres d’innovation et aux services de soutien. La Banque d’État du Vietnam doit demander aux établissements de crédit de développer des produits adaptés aux différentes catégories d’entreprises et aux secteurs prioritaires, et d’améliorer l’accès au financement, notamment pour les PME.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’accélérer les avancées dans les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et la transition verte. Le soutien doit répondre directement aux besoins des entreprises, notamment dans la gouvernance numérique, les données, le commerce électronique, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les normes de qualité, la propriété intellectuelle, les économies d’énergie et la réduction des émissions.

Il a également appelé à renforcer les liens entre les grandes entreprises, les entreprises à capitaux étrangers et les PME afin de développer les fournisseurs vietnamiens, de favoriser les transferts de technologies et d’élargir la participation des PME aux chaînes d’approvisionnement.

À l’intention de la VINASME, le Premier ministre a demandé à l’association d’ouvrir une nouvelle étape sous la devise « Représentation concrète – connectivité efficace – accompagnement professionnel – montée en gamme des entreprises ». Il lui a confié plusieurs missions : mettre en œuvre efficacement les orientations et politiques du Parti et de l’État ; renforcer son rôle dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques en faveur des PME ; servir de passerelle entre l’État et les entreprises ; renforcer les liens entre les PME, les grandes entreprises, les investisseurs, les universités et les partenaires internationaux ; et promouvoir la responsabilité sociale.

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Le Premier ministre Le Minh Hung s’exprime lors de la cérémonie marquant le 20e anniversaire de l’Association des petites et moyennes entreprises du Vietnam (VINASME). Photo : VNA

S’adressant aux PME, Le Minh Hung les a invitées à nourrir de grandes ambitions et à se moderniser en misant sur les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte et la qualité des ressources humaines. Il les a appelées à améliorer leur gouvernance, leur transparence financière, leurs procédures, leur marque et leur gestion des risques, tout en renforçant la coopération et leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement.

Le Premier ministre a réaffirmé que le gouvernement continuerait d’accompagner les entreprises, de protéger leurs droits et intérêts légitimes, de construire un climat d’investissement transparent, équitable et stable et de lever les obstacles au développement…

À l’issue de la cérémonie, le Premier ministre Le Minh Hung a remis l’Ordre du Travail de première classe au président de la VINASME, Nguyen Van Than, avant de participer au lancement officiel de la plateforme numérique VINASME, destinée à créer un écosystème numérique reliant le gouvernement, l’association et les entreprises. – VNA

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