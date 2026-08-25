Les entreprises d’IDE souhaitent des réformes plus approfondies

Hanoï (VNA) – Appréciant les progrès réalisés dans l’amélioration du climat de l’investissement et la réforme administrative au Vietnam, particulièrement en matière fiscale, douanière et de transformation numérique, la communauté des entreprises d’investissement direct étranger (IDE) a exprimé le souhait de voir ce processus s’intensifier et s’approfondir durant la période à venir.



Selon Pham Quang Long, directeur commercial et du développement des marchés de la société Allied Movers (États-Unis) au Vietnam, l’efficacité des réformes ne doit pas être évaluée uniquement par le nombre de nouveaux textes, mais par les changements concrets que les entreprises ressentent dans leurs activités quotidiennes, tels que la réduction du nombre de documents papier, des déplacements et des délais d’attente.



À la fin du mois de juin 2026, environ 99,4 % des entreprises avaient adopté la déclaration fiscale électronique, et la majorité des procédures de déclaration douanière avaient été numérisées, permettant aux entreprises de soumettre leurs dossiers et d’en suivre l’avancement depuis leurs bureaux, économisant ainsi du temps et des coûts.



Nguyen Van Toan, vice-président de l’Association des entreprises d’IDE, estime que le ministère des Finances a eu un impact notable sur le climat de l’investissement et des affaires, tant en matière de réforme institutionnelle que de mise en œuvre. Les réformes concernant les procédures administratives, la fiscalité électronique, la facturation électronique, les douanes électroniques et le guichet unique national ont permis aux entreprises d’économiser des ressources humaines, du temps, des frais de déplacement et des coûts de mise en conformité.



Selon lui, la mise en œuvre par le ministère des Finances de mesures liées à la Résolution n° 10-NQ/TW sur le développement du secteur économique à capitaux étrangers, ainsi que la révision de la Loi sur l’investissement, constituent des contributions importantes à l’amélioration du climat de l’investissement et des affaires.



Pour l’avenir, les investisseurs étrangers attendent un nouveau palier qualitatif de la réforme. Il ne s’agit plus seulement de numériser les procédures, mais de simplifier l’ensemble des processus sur des plateformes numériques, d’interconnecter les données, de permettre aux entreprises de ne fournir leurs informations qu’une seule fois et d’assurer une mise en œuvre uniforme des politiques.



Selon Tran Thanh Quyet, directeur exécutif de la Chambre de commerce italienne (ICHAM), les entreprises souhaitent une meilleure interconnexion des systèmes, un partage plus efficace des données entre les organismes, des instructions plus claires et des mécanismes d’assistance rapide en cas de difficultés.



Enfin, la communauté des entreprises d’IDE souhaite que les réformes institutionnelles continuent de créer un cadre juridique plus transparent, stable et compétitif. Selon Tran Thanh Quyet, des procédures plus rapides ne suffisent pas : la cohérence des réglementations et la prévisibilité de leur mise en œuvre sont tout aussi importantes.



Dans le projet de révision de la Loi sur l’investissement, le ministère des Finances propose d’élargir les secteurs prioritaires pour attirer les investissements étrangers. Cette proposition vise à mettre en œuvre les orientations de la Résolution n° 10-NQ/TW du Bureau politique. Selon le ministère des Finances, certains secteurs ne bénéficient pas encore des mesures spéciales d’incitation à l’investissement. Leur ajout vise à attirer davantage de projets à forte valeur ajoutée, capables de jouer un rôle moteur dans les chaînes d’approvisionnement et de générer des effets d’entraînement sur l’économie.