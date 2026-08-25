Libérer les ressources pour accélérer l’essor des entreprises dans le nouveau modèle de développement

Hanoï (VNA) - La résolution n° 19-NQ/TW, promulguée le 28 juillet 2026, définit l’exigence de transformer en profondeur le modèle de développement du Vietnam. Ce document stratégique préconise de passer d'une croissance reposant sur les capitaux, les ressources naturelles, la main-d'œuvre et la sous-traitance à un modèle fondé sur la productivité, les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique.

Avec l'ambition d'atteindre une croissance moyenne du Produit intérieur brut régional de plus de 11 % par an durant la période 2026-2030, la capitale Hanoï doit impérativement libérer ses ressources, optimiser l'efficacité de l'allocation des capitaux et créer les conditions nécessaires pour que les entreprises convertissent ces leviers en produits concrets, en emplois et en valeur ajoutée.

Analysant l’impact du nouveau modèle de développement sur les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), Mac Quoc Anh, vice-président et secrétaire général de l'Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï (HANOISME), a affirmé que le changement majeur résidait dans la philosophie de gouvernance. Selon lui, les autorités doivent impérativement passer d'une logique de gestion et de contrôle à une fonction de création et de pilotage du développement. Il a insisté sur la nécessité d'un cadre juridique transparent et simplifié, favorisant une transition nette des contrôles a priori vers des mécanismes de contrôle a posteriori intelligents, tout en garantissant strictement les droits de propriété et la liberté d’entreprendre.

Pour les PME, une procédure qui s’éternise ou une réglementation instable peut entraîner une hausse considérable des coûts et leur faire perdre des opportunités sur le marché. À l’inverse, un environnement d’investissement transparent, stable et prévisible renforcera la confiance des entreprises, les encourageant à investir à long terme, à innover sur le plan technologique et à développer leurs activités, selon Mac Quoc Anh.

Concernant la mobilisation des leviers économiques, le responsable de HANOISME a estimé qu'il ne s'agissait pas uniquement d'injecter davantage de liquidités dans l'économie, mais surtout de fluidifier la circulation des ressources existantes telles que le foncier, les technologies, les données et le capital humain de haute qualité. Il recommande donc à Hanoï de diversifier les sources de financement en faveur de l’innovation, de la transformation numérique, de la transition verte et des entreprises technologiques, tout en améliorant l’efficacité des fonds et des programmes de soutien afin que les financements bénéficient aux bénéficiaires ciblés.

L’investissement public doit également jouer un rôle moteur et stimuler l’investissement privé. En accélérant le développement des infrastructures stratégiques, en débloquant les projets en suspens et en élargissant l’espace de développement, la ville créera davantage de possibilités d’investissement et de fourniture de biens et services pour le secteur privé. La réforme administrative doit aussi être considérée comme un levier économique.

Face aux nouvelles exigences de productivité, Mac Quoc Anh a exhorté les PME à s’auto-innover. Les petites entreprises ne peuvent plus continuer à se concurrencer principalement par les prix bas et une main-d’œuvre peu qualifiée, mais doivent désormais miser sur la productivité, les technologies, la qualité des produits, les données, la marque et les capacités de gestion.

La technologie doit devenir un élément à part entière de la stratégie de développement, et non plus se limiter à l’achat d’équipements. La transformation numérique et l’intelligence artificielle peuvent aider les entreprises à réduire leurs coûts, à standardiser leurs processus et à accélérer la prise de décision. Elles doivent toutefois partir de besoins réels et éviter les investissements dictés par les effets de mode qui n’améliorent pas réellement la productivité.

Enfin, il a recommandé à la municipalité de Hanoï de concrétiser rapidement les grandes orientations par des programmes d’action précis, assortis de responsables clairement désignés, de ressources, de délais et de résultats mesurables. Les politiques n’ont de véritable portée que lorsque les entreprises peuvent en constater concrètement les effets dans leurs activités de production et leurs affaires. - VNA