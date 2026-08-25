Politique

Le permanent du Secrétariat du PCV Trân Câm Tu rencontre le ministre singapourien K. Shanmugam

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu, et le ministre coordinateur de la Sécurité nationale et ministre de l'Intérieur de Singapour K. Shanmugam, ont souligné le 25 août l’importance du renforcement des relations entre les deux Partis et les deux États, notamment à travers la mise en œuvre du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour.

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu (gauche), et le ministre coordinateur de la Sécurité nationale et ministre de l'Intérieur de Singapour K. Shanmugam. Photo: VNA
Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu (gauche), et le ministre coordinateur de la Sécurité nationale et ministre de l'Intérieur de Singapour K. Shanmugam. Photo: VNA

Singapour (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour, où il copréside le premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a rencontré, dans l’après-midi du 25 août, K. Shanmugam, ministre coordinateur de la Sécurité nationale et ministre de l’Intérieur de Singapour.

Souhaitant la bienvenue à Trân Câm Tu, K. Shanmugam a salué les résultats du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour, ainsi que la signature de documents dans des domaines revêtant une importance stratégique pour le développement des deux pays dans les temps à venir.

Selon lui, ces résultats contribueront à approfondir davantage le Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et Singapour.

De son côté, Trân Câm Tu a souhaité que, fort de son prestige et de son expérience au sein du gouvernement et du Parti d’action populaire (PAP) de Singapour, K. Shanmugam continue de soutenir et de contribuer à la promotion des relations entre les deux Partis et les deux pays.

Le responsable vietnamien a notamment proposé de renforcer la coopération dans le développement des ressources humaines hautement qualifiées et le partage d’expériences singapouriennes en matière de gestion macroéconomique, de développement scientifique et technologique et de nouveaux secteurs économiques, afin de créer de nouveaux espaces de développement commun.

Il a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à ses relations avec Singapour et souhaitait œuvrer avec ce pays à approfondir le Partenariat stratégique intégral de manière toujours plus substantielle et efficace, conformément aux intérêts et aux visions de développement à long terme des deux pays.

Trân Câm Tu a également informé son interlocuteur des résultats du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour, tenu le même jour. Il a souligné qu’il s’agissait de la première réunion de ce mécanisme, dont la création avait été convenue par les dirigeants des deux pays lors de la visite d’État du secrétaire général du PCV et président de la République Tô Lâm à Singapour en mai 2026.

La mise en place rapide de ce mécanisme témoigne, selon lui, de l’engagement ferme des deux Partis à concrétiser les accords conclus au plus haut niveau.

De son côté, K. Shanmugam a affirmé qu’il continuerait à coopérer étroitement avec la partie vietnamienne et à promouvoir l’efficacité du mécanisme du Dialogue stratégique Vietnam-Singapour, contribuant ainsi à consolider la confiance politique, à renforcer la capacité d’adaptation et à jeter les bases d’une coopération durable entre les deux pays.

Le ministre singapourien a également indiqué qu’il encouragerait la coopération entre le ministère de l’Intérieur de Singapour et les partenaires vietnamiens dans les domaines concernés, notamment dans la lutte contre la criminalité transnationale.

Il s’est par ailleurs engagé à poursuivre une coordination étroite avec le Vietnam au sein de l’ASEAN et dans les mécanismes multilatéraux, afin de contribuer au renforcement de la solidarité et de l’unité de l’Association, ainsi qu’à l’amélioration de sa résilience et à la consolidation de son rôle central dans l’architecture régionale. – VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #Singapour
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