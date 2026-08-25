Le Vietnam et Singapour renforcent leur Partenariat stratégique intégral

Singapour (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour et de sa coprésidence du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a rencontré, dans l’après-midi du 25 août, le président singapourien Tharman Shanmugaratnam.
Le président singapourien a souligné l’importance de cette visite dans un contexte où les relations bilatérales connaissent un développement dynamique depuis leur établissement au niveau du Partenariat stratégique intégral.
Il s’est dit convaincu que cette visite, conjuguée au succès du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour, contribuerait à consolider la confiance politique, à renforcer la compréhension mutuelle entre les dirigeants des deux pays et à créer une nouvelle dynamique pour approfondir les relations bilatérales de manière substantielle et efficace dans la nouvelle période.
Le permanent du Secrétariat du PCV Trân Câm Tu s’est félicité d’effectuer sa première visite officielle à Singapour en qualité de permanent du Secrétariat du Comité central du PCV. Il a félicité Singapour pour ses réalisations importantes dans son processus de construction et de développement, notamment pour avoir maintenu une forte compétitivité et construit une économie moderne, dynamique, résiliente et capable de s’adapter.
Il a également salué le rôle et les contributions positives de Singapour à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région, ainsi qu’au processus de construction de la Communauté de l’ASEAN.
Trân Câm Tu a présenté les orientations stratégiques du Vietnam dans la nouvelle ère de développement, notamment la réorganisation de l’appareil administratif. Il a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec Singapour, qu’il considère comme l’un de ses principaux partenaires dans la région.
Plus d’un demi-siècle après l’établissement des relations diplomatiques en 1973, les relations entre les deux pays n’ont cessé de se consolider et de s’élargir, sur la base d’une confiance politique croissante, d’intérêts de plus en plus étroitement liés et de la complémentarité des deux économies. L’établissement du Partenariat stratégique en 2013, puis son élévation au niveau du Partenariat stratégique intégral en 2025, ont constitué des étapes importantes, reflétant la maturité des relations bilatérales et la vision commune des dirigeants des deux pays en faveur d’une coopération à long terme.
Les deux parties se sont félicitées de constater que la coopération économique, commerciale et d’investissement demeure un point fort et l’un des piliers des relations Vietnam-Singapour. Les investissements bilatéraux couvrent notamment des secteurs importants tels que l’industrie manufacturière, la logistique, la finance et les hautes technologies.
Elles ont convenu de continuer à valoriser et à moderniser les modèles de coopération efficaces afin de répondre aux exigences du développement vert, intelligent et durable dans la nouvelle période.
Le responsable vietnamien a souligné que la priorité actuelle était de faire entrer le Partenariat stratégique intégral dans une nouvelle phase de développement plus approfondie et de transformer le haut niveau de confiance politique et les accords conclus par les dirigeants des deux pays en programmes, projets et résultats de coopération concrets.
À cette fin, les deux pays doivent maintenir régulièrement les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, renforcer les liens entre leurs ministères, secteurs, collectivités locales et communautés d’entreprises, et mieux exploiter la complémentarité de leurs économies afin d’améliorer la qualité et la durabilité de leur coopération économique, commerciale et d’investissement.
Dans un contexte où le Vietnam et Singapour accordent tous deux une grande importance aux sciences et technologies, à l’innovation et au développement des ressources humaines dans leurs stratégies nationales, le permanent du Secrétariat du PCV Trân Câm Tu a proposé de créer de nouvelles avancées dans des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA), la transformation numérique, l’économie numérique, les semi-conducteurs, les centres de données, l’économie verte, les énergies propres, la finance verte et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.
Il a souligné que la coopération bilatérale devait progressivement s’orienter vers des secteurs à plus forte intensité technologique, cognitive et à plus forte valeur ajoutée, afin non seulement de valoriser les avantages existants, mais aussi de créer conjointement de nouveaux moteurs de croissance et de contribuer concrètement au développement rapide et durable des deux pays.
Le président Tharman Shanmugaratnam a salué les réalisations socio-économiques du Vietnam et le renforcement de son statut international. Il a notamment exprimé son impression devant la jeunesse vietnamienne, qu’il a décrite comme talentueuse et ambitieuse.
Il a affirmé que Singapour attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam et souhaitait travailler avec celui-ci afin d’exploiter efficacement les opportunités offertes par le Partenariat stratégique intégral. Selon lui, les deux pays disposent de nombreuses conditions favorables pour valoriser leurs atouts complémentaires, notamment dans les nouveaux secteurs économiques, les technologies, l’innovation et le développement des ressources humaines.
Les deux parties devraient renforcer leurs connexions scientifiques et technologiques et promouvoir un nouveau modèle de coopération associant les trois composantes – État, entreprises et établissements de recherche et de formation – des deux pays, à travers la recherche et le développement conjoints, la production en coopération et l’attraction conjointe d’investissements industriels et de haute technologie de nouvelle génération.
Elles ont également échangé sur les évolutions rapides et complexes de la situation régionale et internationale. Elles ont convenu que, face à un environnement international marqué par de nombreux facteurs imprévisibles, le Vietnam et Singapour devaient renforcer leurs échanges et leur coordination afin de contribuer au maintien d’un environnement pacifique, stable, coopératif et favorable au développement.
Elles ont réaffirmé leur volonté de continuer à se coordonner étroitement au sein de l’ASEAN et dans les forums multilatéraux. Elles souhaitent, avec les autres États membres, consolider la solidarité et l’unité de l’ASEAN, renforcer sa capacité de résilience et son rôle central, promouvoir le multilatéralisme, la coopération et l’intégration régionale, et contribuer à bâtir une ASEAN pacifique, stable et prospère.
Le permanent du Secrétariat du PCV Trân Câm Tu s’est dit convaincu que, forts de plus d’un demi-siècle de relations, d’un haut niveau de confiance politique, d’intérêts de plus en plus étroitement liés et de la détermination des dirigeants des deux pays, le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Singapour continuerait de se développer de manière dynamique, substantielle et durable, au bénéfice concret des populations des deux pays et en contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de l’ASEAN et de la région. – VNA
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