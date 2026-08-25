Le Premier ministre Lê Minh Hung appelle à mieux prendre soin des anciens membres du Parti



Hanoï (VNA) – Le Parti a grandi à partir du peuple, il a combattu pour le peuple, s’est sacrifié pour le peuple, et s’est renouvelé et développé pour le peuple, a déclaré le Premier ministre Lê Minh Hung, soulignant que chaque membre du Parti devait vivre, travailler et contribuer à la hauteur de l’histoire glorieuse du Parti, des sacrifices des générations précédentes ainsi que de la confiance et des attentes du peuple.



Le chef du gouvernement s’exprimait le 25 août à Hai Phong, lors d’une cérémonie de remise des Insignes du Parti aux anciens membres du Parti de la ville, organisée à l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945-2026).



Lors de la cérémonie, le Premier ministre Lê Minh Hung a exprimé sa profonde reconnaissance aux anciens membres du Parti, saluant leurs contributions et leurs sacrifices tout au long de leur parcours révolutionnaire. Il a notamment souligné que les Insignes du Parti récompensant 80, 75 et 70 années d’appartenance au Parti ne constituaient pas seulement des jalons dans le temps, mais témoignaient d’un long parcours de formation, de dévouement et de fidélité au Parti, à la Patrie et au peuple.



Pour la vague de remise des Insignes à l’occasion du 2 septembre 2026, le Comité du Parti de Hai Phong compte 18 524 membres ayant reçu ou devant recevoir l’Insigne du Parti pour 30 années d’appartenance ou plus. Parmi eux, 22 membres reçoivent l’Insigne pour 80 années d’appartenance au Parti, trois pour 75 années et 25 pour 70 années.



Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre Lê Minh Hưng a remis et épinglé l’Insigne pour 80 années d’appartenance au Parti à six membres et à un représentant de la famille d’un autre membre, ainsi que les Insignes pour 75 et 70 années à sept membres présents à la cérémonie.



Il s’est également rendu au domicile du camarade Đoàn Thế Đính (Cao Văn), âgé de 99 ans, ancien membre du Comité permanent du Comité municipal du Parti et ancien président par intérim du Comité populaire de Hai Phong, pour lui remettre personnellement l’Insigne pour 80 années d’appartenance au Parti, son état de santé ne lui permettant pas d’assister à la cérémonie.



Le Premier ministre a souligné que la Fête nationale du 2 septembre constituait une occasion solennelle de revenir avec fierté sur les 81 années d’indépendance, de liberté, de réunification, de construction et de développement national, ainsi que sur les grandes réalisations de plus de 96 années de révolution sous la direction du Parti.



Il a rendu hommage aux nombreuses générations de Vietnamiens qui ont apporté leurs sacrifices et leurs contributions à cette œuvre, en particulier aux anciens membres du Parti ayant embrassé très tôt l’idéal révolutionnaire et suivi le Parti dans les années où le pays traversait encore de nombreuses difficultés et épreuves.



Le Premier ministre s’est dit particulièrement ému de constater que plusieurs des membres honorés aujourd’hui avaient rejoint le Parti dès 1947 ou 1948, au cours des premières années de la résistance contre le colonialisme français. Selon lui, ces anciens membres du Parti sont des exemples remarquables, ayant consacré toute leur vie, leur intelligence et leurs forces au Parti, à la Patrie et au peuple.



Quels que soient les postes occupés, les fonctions exercées ou les circonstances rencontrées au cours de leur vie professionnelle, ils ont partagé un même idéal : servir la Patrie et le peuple. Ils ont constamment contribué au développement du Comité du Parti de Hai Phong et du pays. Chaque Insigne remis représente ainsi non seulement un honneur pour son bénéficiaire et sa famille, mais également une source de fierté pour les cellules et organisations du Parti auxquelles ils appartiennent ainsi que pour l’ensemble du Comité du Parti de Hai Phong.



Le Premier ministre a estimé que l’organisation de cette cérémonie à l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale témoignait de la profonde reconnaissance du Parti, de l’État et du Comité du Parti de Hai Phong envers les membres du Parti ayant consacré leur vie à la cause révolutionnaire et au développement de la Patrie.



Cette cérémonie contribue également à diffuser le patriotisme, à nourrir la fierté nationale, à transmettre les traditions révolutionnaires et à susciter, notamment auprès des jeunes générations, un sens accru des responsabilités et un désir de contribuer au développement du pays.



Le Vietnam entre aujourd’hui dans une nouvelle phase de développement, qui exige une croissance rapide et durable, en plaçant le peuple au centre, en tant qu’acteur et bénéficiaire du développement. L’objectif ultime est de bâtir un pays riche, prospère, civilisé et heureux, afin que chaque citoyen puisse bénéficier toujours davantage des fruits du Renouveau et du développement national.



Dans ce contexte, Hai Phong, qui occupe une position stratégique dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie et dispose de nombreux atouts et potentiels, doit figurer parmi les localités pionnières en matière de développement rapide et durable et apporter une contribution digne de ce nom à la réalisation des deux objectifs stratégiques centenaires du pays.



Le Premier ministre a estimé qu’il s’agissait de la manière la plus concrète de poursuivre et d’honorer les sacrifices et les contributions des générations précédentes.



À cette occasion, il a demandé aux comités du Parti, aux autorités, au Front de la Patrie du Vietnam et aux organisations sociopolitiques de Hai Phong de continuer à accorder une plus grande attention au bien-être matériel et spirituel des anciens membres du Parti, tout en mettant en œuvre pleinement et rapidement les politiques en faveur des personnes ayant rendu des services à la Patrie, des personnes âgées et des bénéficiaires des politiques sociales.



Il a également souligné que le fait de prendre soin des anciens cadres et membres du Parti, de rester proches d’eux, de les écouter et de recueillir leurs avis ne devait pas être considéré uniquement comme une responsabilité. Il s’agit également d’un moyen de tirer parti de leurs précieuses expériences, de leurs enseignements pratiques et des valeurs éprouvées au fil du temps.



Pour les membres du Parti décorés des Insignes pour 80, 75 ou 70 années d’appartenance au Parti qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent assister à la cérémonie, le Premier ministre a demandé au Comité permanent du Comité municipal du Parti de Hai Phong d’organiser la remise selon des modalités appropriées, solennelles et conformes aux réglementations.



Le Premier ministre a souhaité que les anciens membres du Parti continuent, forts de leur expérience, de leur intelligence et de leur prestige, à contribuer à l’édification du Parti et des autorités, à éduquer et encourager leurs enfants et petits-enfants et à transmettre aux jeunes générations le patriotisme, la volonté d’autonomie et d’autosuffisance, le sens des responsabilités envers la communauté et l’aspiration à bâtir une Patrie toujours plus riche et prospère.



Prenant la parole au nom des bénéficiaires, Nguyên Van Nâm, âgé de 97 ans et comptant 80 années d’appartenance au Parti, a exprimé sa profonde gratitude envers les dirigeants du Parti et de l’État, les autorités locales et le peuple, qui l’ont toujours entouré, soutenu et guidé au cours de ses huit décennies au sein du Parti.



Évoquant les nombreuses épreuves traversées par le pays, des années de guerre les plus difficiles à la période du Renouveau et au développement vigoureux du Vietnam, il a affirmé que, malgré leurs parcours différents, les membres du Parti partageaient une foi inébranlable dans la cause révolutionnaire du Parti et un même idéal : servir pleinement la Patrie et le peuple.



Malgré son âge avancé et sa santé fragile, Nguyên Van Nâm a affirmé qu’il continuerait à préserver les qualités morales révolutionnaires, à rester fidèle à l’idéal du Parti et à être un exemple pour ses enfants et petits-enfants. Il a exprimé sa confiance dans les jeunes membres du Parti, estimant que, forts de leur intelligence, de leur dynamisme, de leur créativité et de leur aspiration à contribuer à la société, ils poursuivront l’œuvre de leurs aînés, défendront fermement la Patrie et contribueront à bâtir une ville de Hai Phong et un Vietnam toujours plus riches et prospères. - VNA

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