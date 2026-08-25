Première édition des « Journées du Conseil mondial du peuple » au Vietnam





Hanoï (VNA) – Organisées pour la première fois au Vietnam du 25 au 27 août, les « Journées du Conseil mondial du peuple au Vietnam » ouvrent un nouveau canal de dialogue, d’échanges et de coopération entre les peuples, contribuant à consolider l’amitié traditionnelle et le Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.



La cérémonie d’ouverture de l’événement, placé sous le thème « Unir l’humanité autour de valeurs communes pour un avenir meilleur », s’est tenue le 25 août à Hanoï, sous la coprésidence de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et du Conseil mondial du peuple.



Y ont notamment participé Andrey Belyaninov, secrétaire général du Conseil mondial du peuple et membre de la Commission de la Fédération de Russie pour l’UNESCO, Phan Anh Son, président de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, des représentants de l’ambassade de Russie au Vietnam et de l’Association d’amitié Vietnam-Russie, ainsi que des experts, universitaires, scientifiques et représentants d’organisations, d’universités et d’entreprises des deux pays.



Dans son discours d’ouverture, Phan Anh Son a souligné que la présence de nombreux acteurs de la société civile, experts, universitaires, intellectuels, scientifiques et représentants d’organisations populaires témoignait de la vitalité, de la profondeur et de la large assise sociale de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie.



Dans un contexte marqué par des transformations rapides du monde, une intensification de la concurrence stratégique, ainsi que par des défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels, le changement climatique et les avancées scientifiques et technologiques, la diplomatie populaire joue un rôle de plus en plus important dans le renforcement de la confiance et de la compréhension mutuelle, la mise en relation des ressources sociales et la création de nouveaux espaces de coopération.



Phan Anh Son a exprimé l’espoir que les « Journées du Conseil mondial du peuple » ne se limiteraient pas à des échanges d’amitié, mais deviendraient progressivement un mécanisme de dialogue, de mise en réseau et de coopération régulier, substantiel et efficace, permettant de transformer les idées, les initiatives et les mises en relation en programmes et projets concrets.



S’appuyant sur le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie, il a proposé trois axes de coopération à la fois réalisables et porteurs de valeur à long terme : la création d’un réseau Vietnam-Russie de connaissances et d’innovation ; un investissement accru en faveur des jeunes à travers des forums de jeunes intellectuels, des programmes d’échanges d’étudiants et de jeunes scientifiques ainsi que des concours d’initiatives conjointes ; et la promotion de projets de coopération populaire dans les domaines des sciences vertes, de la protection de l’environnement, de la santé publique et du développement durable.



Il a également appelé le Conseil mondial du peuple et ses organisations membres, présentes dans plus de 60 pays, à élargir leur coopération avec le Vietnam, à identifier conjointement des domaines prioritaires et à élaborer des projets communs assortis de résultats concrets et de retombées durables, afin de passer de l’échange à la coopération, des idées aux projets et du potentiel aux résultats.



Le secrétaire général du Conseil mondial du peuple, Andrey Belyaninov, et le représentant de l’Agence fédérale russe pour la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale (Rossotrudnichestvo) au Vietnam, Vladimir Murashkin, ont salué l’organisation de l’événement et l’accueil réservé par la partie vietnamienne. Ils ont souligné le rôle du dialogue interculturel et de la diplomatie populaire dans le rapprochement des peuples face aux mutations mondiales.



Les participants ont estimé que des valeurs telles que la paix, le respect de la dignité humaine, la préservation de la diversité culturelle, la consolidation de la famille et l’éducation des jeunes constituaient des fondements importants du développement durable. Dans un contexte où les canaux de dialogue officiels et les accords internationaux se heurtent à certaines difficultés, les échanges directs entre les peuples peuvent constituer un moyen efficace de renforcer la compréhension mutuelle et de préserver les valeurs humaines communes.



Le vice-président de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, Dong Huy Cuong, a indiqué qu’après 40 ans de Renouveau, le Vietnam avait enregistré d’importants acquis socio-économiques et en matière d’intégration internationale. Dans la nouvelle phase de développement, la diplomatie populaire doit continuer à jouer son rôle de mise en relation des ressources internationales au service du développement national.



Avec un réseau de plus de 600 partenaires internationaux, l’Union des organisations d’amitié du Vietnam dispose de conditions favorables pour coopérer avec le Conseil mondial du peuple afin de mettre en relation des organisations sociales, instituts de recherche, universités, entreprises, universitaires et intellectuels. Cette coopération contribuera à la fois à consolider les fondements sociaux des relations Vietnam-Russie et à élargir les liens entre les peuples du Vietnam et ceux d’autres pays.



Dong Huy Cuong a proposé d’établir un mécanisme de dialogue annuel, de renforcer la recherche et les échanges universitaires dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les énergies propres et les biotechnologies médicales, de soutenir l’enseignement du russe au Vietnam et du vietnamien en Russie, ainsi que de multiplier les échanges entre jeunes, étudiants, scientifiques, jeunes entrepreneurs et villes jumelées. Il a également appelé à renforcer la communication numérique multilingue afin d’améliorer la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.



Dans le cadre de la cérémonie d’ouverture, le Conseil mondial du peuple a signé des accords de coopération avec cinq partenaires vietnamiens : l’Université d’économie de l’Université nationale de Hanoï, l’Université de commerce et de technologie de Hanoï, l’Université des finances et des banques de Hanoï, le Centre de coopération Vietnam-Russie et le Collège de technologie et de commerce de Hanoï.



Prévu jusqu’au 27 août, l’événement comprend également des tables rondes internationales consacrées à la coopération dans les domaines des sciences et de l’éducation, ainsi qu’au rôle du tourisme dans le développement économique, contribuant à élargir les canaux de coopération populaire et à renforcer les liens entre le Vietnam et ses partenaires internationaux. -VNA

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