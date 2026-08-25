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ASEAN Cup 2026 : Infantino attendu à Hanoï pour la finale Vietnam-Thaïlande

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le secrétaire général de l’instance, Mattias Grafström, assisteront le 26 août au stade national de My Dinh, à Hanoï, à la finale retour de l’ASEAN Cup 2026 entre le Vietnam et la Thaïlande. Leur présence souligne l’attention portée par la FIFA au développement du football en Asie du Sud-Est.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino. Photo: Xinhua/VNA
Le président de la FIFA, Gianni Infantino. Photo: Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) – Selon la Fédération vietnamienne de football (VFF), le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, et le secrétaire général de l’instance, Mattias Grafström, seront présents le 26 août dans les tribunes du stade national de My Dinh, à Hanoï, pour assister à la finale retour de l’ASEAN Cup 2026 entre le Vietnam et la Thaïlande.

Ces dernières années, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a assisté à plusieurs événements majeurs du football en Asie du Sud-Est. En décembre 2021, il s’était rendu à Singapour pour assister à la cérémonie d’ouverture de l’AFF Cup, soulignant à cette occasion le rôle du football et saluant les efforts déployés pour créer des bases solides en faveur du développement de ce sport dans la région.

En janvier 2023, Gianni Infantino avait également assisté à la finale retour de l’AFF Cup 2022 entre la Thaïlande et le Vietnam, disputée au stade Thammasat, en Thaïlande.

La présence de Gianni Infantino à l’occasion de cette nouvelle finale entre le Vietnam et la Thaïlande témoigne de l’intérêt de l’instance dirigeante du football mondial pour les compétitions, les équipes nationales et le développement du football en Asie du Sud-Est. Elle constitue également une occasion pour le football vietnamien de mettre en valeur les progrès réalisés ces dernières années, notamment grâce aux investissements dans les équipes nationales, la formation des jeunes, les infrastructures et l’organisation d’événements internationaux.

Pour l’équipe du Vietnam, cette finale retour revêt une importance particulière. Les joueurs entraînés par Kim Sang-sik sont en effet en bonne position pour défendre leur titre après leur victoire 2-0 contre la Thaïlande lors du match aller, disputé le 22 août au stade Rajamangala, à Bangkok. Nguyên Hai Long et Nguyên Quang Hai avaient inscrit les deux buts vietnamiens en seconde période.

Cette victoire permet au Vietnam d’aborder la manche retour avec un avantage de deux buts et nourrit ses ambitions de conserver son titre de champion d’Asie du Sud-Est. La sélection vietnamienne, tenante du titre, vise ainsi un deuxième sacre consécutif dans la compétition.

La finale retour de l’ASEAN Cup 2026 entre le Vietnam et la Thaïlande se déroulera à 20h00 le 26 août au stade national de My Dinh, à Hanoï. –VNA

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