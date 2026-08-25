Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération en matière de contrôle et de supervision

Hanoï (VNA) – Le renforcement des échanges d’expériences, la formation des cadres, l’accélération de la transformation numérique et l’amélioration de l’efficacité du contrôle et de la supervision ont figuré parmi les principaux sujets abordés lors de l’entretien tenu le 25 août entre les organes centraux de contrôle du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), contribuant ainsi à consolider les fondements politiques et à approfondir les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays.
Le 25 août à Hanoï, Trân Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et président de la Commission de contrôle du Comité central du PCV, a présidé un entretien avec une délégation de haut rang de la Commission de contrôle du Comité central du PPRL, conduite par Vanxay Phongsavanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PPRL, président de la Commission de contrôle du Comité central, inspecteur général de l’État et chef de la Commission centrale de prévention et de lutte contre la corruption du Laos.
Lors de l’entretien, Trân Sy Thanh a souligné que la visite de la délégation laotienne contribuait à approfondir les relations entre le Vietnam et le Laos en général, ainsi que la coopération entre les deux organes centraux de contrôle des deux Partis en particulier.
Informant son interlocuteur de la situation au Vietnam, Trân Sy Thanh a indiqué qu’après le succès du XIVe Congrès national du PCV, des élections à la XVIe Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, le Vietnam entrait dans une nouvelle ère de développement. Le système politique est en cours de renouvellement et de réorganisation selon une orientation plus rationalisée, tandis que le modèle d’administration locale à deux niveaux fonctionne de manière stable et fluide. L’économie nationale a enregistré des résultats positifs au premier semestre 2026, avec une croissance du PIB de 8,18 % et une taille de l’économie dépassant 520 milliards de dollars.
S’agissant du contrôle, de la supervision et de la discipline du Parti, le Comité central du PCV, le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central ont adopté plusieurs résolutions et règlements visant à renforcer la discipline et la rigueur, ainsi qu’à intensifier la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs.
Dans cette perspective, le travail de contrôle et de supervision évolue d’une approche principalement axée sur la détection et le traitement des violations après leur survenue vers une approche plus préventive, consistant notamment à intervenir dès le début de la mise en œuvre des orientations et des résolutions, à détecter rapidement les risques et les insuffisances des mécanismes et politiques, et à protéger les cadres dynamiques et créatifs qui osent assumer leurs responsabilités dans l’intérêt général.
Trân Sy Thanh a affirmé que la coordination entre les deux organes centraux de contrôle jouait un rôle important dans la consolidation des fondements politiques et l’édification de Partis propres et forts. Les deux parties sont convenues de poursuivre la mise en œuvre efficace de l’Accord de coopération pour la période 2022-2026, de maintenir les échanges de délégations de haut niveau et les échanges professionnels, de partager leurs expériences en matière de contrôle et de supervision, d’élargir la coopération dans la transformation numérique et de renforcer la formation et le perfectionnement des cadres.
De son côté, Vanxay Phongsavanh a félicité le Vietnam pour ses réalisations, notamment les avancées importantes dans la réorganisation et la rationalisation de l’appareil ainsi que dans le développement économique. Il a indiqué que le Laos s’employait à mettre en œuvre la Résolution du 12e Congrès national du PPRL et le Plan quinquennal de développement socio-économique 2026-2030, en mettant l’accent sur la relance économique, la consolidation de la stabilité macroéconomique, le renforcement de la discipline budgétaire et financière et l’accélération de la transformation numérique.
Le président de la Commission de contrôle du Comité central du PPRL a hautement apprécié les expériences partagées par la partie vietnamienne, notamment la nouvelle approche visant à prévenir les violations à un stade précoce, le renforcement du cadre institutionnel du contrôle et de la supervision, ainsi que la transformation numérique dans le secteur du contrôle. La partie laotienne souhaite que le Vietnam continue de soutenir la formation et le perfectionnement des cadres de contrôle à tous les niveaux, et de partager des solutions techniques et des expériences en matière d’infrastructures destinées à la transformation numérique et à la construction d’une base de données du secteur.
Les deux parties se sont déclarées convaincues que les résultats de cet entretien permettront de donner un nouvel élan, concret et efficace, à la coopération entre les deux organes centraux de contrôle, contribuant ainsi à préserver, consolider et développer davantage les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, de manière toujours plus profonde et durable.- VNA
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