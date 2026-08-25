Le PM Lê Minh Hung reçoit le président de la Commission centrale de contrôle et l’Inspecteur général d’État du Laos



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a affirmé que le Vietnam accordait toujours une importance primordiale et la plus haute priorité au renforcement et au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération intégrale et de la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.



C'ét ce qu'a déclaré le 25 août après-midi, au siège du gouvernement, le Premier ministre Lê Minh Hung lors d'une rencontre avec Vanhxay Phongsavanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, président de la Commission centrale de contrôle, inspecteur général d’État et président du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption du Laos, à la tête d’une délégation de haut niveau, en visite de travail au Vietnam.



Le Premier ministre Lê Minh Hung a chaleureusement souhaité la bienvenue à Vanhxay Phongsavanh et à la délégation lao, saluant l’importance de cette visite pour concrétiser les accords conclus par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États, ainsi que pour renforcer la coopération entre les organes de contrôle, d’inspection et de prévention et de lutte contre la corruption des deux pays.



Le Premier ministre a salué les résultats positifs enregistrés dans les relations Vietnam-Laos ces derniers temps, notamment la coordination étroite entre les deux gouvernements pour accélérer la mise en œuvre des projets de coopération. Les relations politiques continuent de se consolider, tandis que la confiance politique ne cesse de s’approfondir. La coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’éducation et de la formation, de la culture et des échanges entre les peuples continue également de progresser. Les deux parties maintiennent régulièrement des visites et contacts de haut niveau ainsi que les mécanismes de coopération, créant une base importante pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.



Dans le contexte où les deux pays mettent en œuvre de nouveaux objectifs de développement, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné la nécessité de continuer à renforcer l’efficacité de la gouvernance nationale, de bâtir un appareil d’État intègre et performant, de renforcer la discipline et la rigueur, ainsi que d’intensifier la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs. Il s’agit de missions importantes pour l’édification de l’État de droit et la promotion d’un développement socio-économique durable dans chacun des deux pays.



Le Premier ministre a hautement apprécié la coopération étroite entre les organes de contrôle, d’inspection et de prévention et de lutte contre la corruption des deux pays, appelant les deux parties à poursuivre la mise en œuvre efficace des accords et mémorandums d’entente signés, à intensifier les échanges d’expériences en matière de contrôle et d’inspection, de réception des citoyens, de règlement des plaintes et dénonciations, ainsi que de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs.



Les deux parties doivent accorder une attention particulière à la formation et au perfectionnement des cadres, aux échanges professionnels, ainsi qu’au partage d’expériences en matière de perfectionnement institutionnel et d’amélioration de l’efficacité du contrôle et de la supervision. Elles sont également appelées à examiner et à actualiser régulièrement les domaines de coopération afin de les adapter aux exigences de la situation.



Le Premier ministre a en outre demandé de renforcer la coordination dans la détection et le traitement des affaires à caractère transfrontalier, notamment dans les domaines présentant des risques de corruption et de pratiques négatives, et d’accélérer l’application des technologies de l’information et la transformation numérique dans les activités de contrôle et d’inspection, afin d’améliorer la transparence et l’efficacité de la gestion publique.



Il a demandé à la Commission centrale de contrôle et à l’Inspection d’État du Laos de poursuivre leur étroite coordination avec leurs homologues vietnamiens dans la mise en œuvre des tâches de coopération convenues par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États, contribuant ainsi concrètement au renforcement des relations spéciales Vietnam-Laos.



Remerciant le Premier ministre Lê Minh Hưng pour avoir reçu la délégation, Vanhxay Phongsavanh lui a transmis les salutations cordiales et les vœux de bonne santé du Premier ministre lao Sonexay Siphandone ainsi que des hauts dirigeants lao.



Informant le chef du gouvernement vietnamien de la situation au Laos et des résultats obtenus récemment par la Commission centrale de contrôle du Parti populaire révolutionnaire lao et l’Inspection d’État du Laos, Vanhxay Phongsavanh a indiqué que la visite avait enregistré des résultats positifs, notamment à travers les entretiens entre les organes de contrôle et d’inspection des deux pays.



Il a souhaité que les deux gouvernements, en particulier le gouvernement vietnamien et le Premier ministre Lê Minh Hung, continuent d’accorder leur attention, d’orienter et de créer des conditions favorables au renforcement de la coopération entre les organes de contrôle et d’inspection des deux pays et à la mise en œuvre efficace des accords signés, contribuant ainsi à consolider et à développer davantage la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.- VNA

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