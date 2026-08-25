Le Vietnam et la Chine renforcent leur coopération entre les organes judiciaires

Pékin (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en Chine, du 24 au 28 août, une haute délégation de la Cour populaire suprême du Vietnam, conduite par son président Nguyên Van Quang, secrétaire du Comité central du Parti, a mené le 25 août plusieurs activités à Pékin visant à approfondir la coopération entre les organes judiciaires des deux pays.
Le 25 août, Nguyên Van Quang a rencontré Chen Wenqing, membre du Bureau politique et secrétaire de la Commission des affaires politiques et juridiques du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).
Lors de cette rencontre, Nguyên Van Quang a affirmé que le renforcement et le développement de relations d’amitié, de coopération, de stabilité et de long terme avec la Chine constituaient une politique constante, un choix stratégique et une priorité majeure de la politique étrangère du Vietnam.
Dans le cadre des bonnes relations entre les deux Partis et les deux pays, la coopération entre les organes judiciaires joue un rôle de plus en plus important, contribuant concrètement à la mise en œuvre des orientations communes définies par les hauts dirigeants des deux pays.
Nguyên Van Quang a salué les réalisations de la Chine dans sa réforme judiciaire, ainsi que ses orientations visant à maintenir la direction du Parti dans le travail politique et juridique, à placer le peuple au centre, à gouverner le pays conformément à la loi, à garantir une justice équitable et à accélérer la construction de tribunaux numériques.
De son côté, Chen Wenqing a salué la qualité et le dynamisme de la coopération entre les Cours populaires suprêmes des deux pays. Il a souhaité que les deux parties poursuivent cette coopération à travers les mécanismes bilatéraux et multilatéraux existants, notamment en maintenant la coopération entre les tribunaux locaux des deux pays partageant une frontière commune.
Le même jour, Nguyên Van Quang s’est entretenu avec Zhang Jun, président de la Cour populaire suprême de Chine. Il a rappelé les résultats obtenus lors de la deuxième Conférence des tribunaux des provinces frontalières Vietnam-Chine, organisée à Quang Ninh en novembre 2025.
Il a exprimé le souhait de poursuivre avec Zhang Jun les échanges et le partage d’expériences sur les questions d’intérêt commun, tout en encourageant de nouvelles orientations et initiatives afin de rendre la coopération entre les tribunaux des deux pays plus approfondie, concrète et efficace.
Il a souligné que cette visite intervenait dans un contexte marqué par la poursuite du développement positif des relations entre les deux Partis et les deux pays. La Cour populaire suprême du Vietnam souhaite renforcer sa coordination avec son homologue chinoise afin de mettre en œuvre efficacement et substantiellement les importantes orientations communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, contribuant ainsi à approfondir le Partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine.
Lors de leur entretien, les deux parties ont passé en revue les résultats de leur coopération judiciaire au cours de la période écoulée. Sur la base de l’accord de coopération entre les deux Cours populaires suprêmes, les relations se sont progressivement élargies à travers des échanges de délégations de haut niveau et locales, des activités d’échange professionnel, la formation des cadres et des juges, ainsi que la coordination dans les forums judiciaires multilatéraux.
Les échanges ont notamment porté sur trois questions auxquelles la partie vietnamienne accorde une attention particulière : la direction du Parti à l’égard du système judiciaire, la construction de tribunaux électroniques et l’application des technologies numériques aux activités judiciaires, ainsi que les procédures de révision judiciaire et de réexamen des affaires.
Les deux présidents de Cour ont également discuté des orientations de coopération pour la prochaine période. Ils sont notamment convenus de maintenir les échanges de délégations à différents niveaux, d’intensifier le partage d’expériences professionnelles et la formation des juges et des personnels judiciaires, ainsi que de continuer à valoriser le mécanisme de la Conférence des tribunaux des provinces frontalières Vietnam-Chine.
Les deux parties envisagent également de nouvelles formes de coopération adaptées à leurs besoins pratiques. Elles ont accordé une attention particulière à la proposition de créer un centre conjoint de médiation pour les différends civils et commerciaux transfrontaliers Vietnam-Chine, ainsi qu’au Forum judiciaire ASEAN-Chine, prévu à Da Nang, au Vietnam, en octobre prochain.
Avant son entretien avec Zhang Jun, Nguyên Van Quang a visité le Centre expérimental des tribunaux électroniques de la Cour populaire suprême de Chine. Cette visite lui a permis de découvrir le modèle de tribunal électronique chinois et les applications de l’intelligence artificielle dans les activités judiciaires.
Auparavant, le président de la Cour populaire suprême du Vietnam avait rencontré Ying Yong, secrétaire du Comité du Parti et procureur général du Parquet populaire suprême de Chine.
Nguyên Van Quang a salué les résultats obtenus par le Parquet populaire suprême de Chine dans l’exercice de ses fonctions de contrôle, la protection de la loi et la défense de l’intérêt public. Il a notamment relevé l’expérience chinoise en matière de contrôle des procédures d’intérêt public, d’application des sciences et technologies aux activités du parquet, ainsi que de lutte contre la criminalité de haute technologie et la criminalité transnationale.
Il s’est également félicité des progrès réalisés dans la coopération entre les organes de poursuite des deux pays, notamment des orientations définies dans la Déclaration commune Vietnam-Chine du 17 avril 2026. –VNA
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