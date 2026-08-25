Politique

Le Vietnam et la France renforcent leur coopération dans divers domaines de la défense

Le Vietnam et la France souhaitent renforcer leur coopération dans le domaine de la défense, notamment en matière de formation, de médecine militaire, de maintien de la paix des Nations unies et d’industrie de défense, contribuant ainsi à approfondir le Partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre de la Défense et ’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Photo : VNA
Le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre de la Défense et ’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Photo : VNA


Hanoï (VNA) – Le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a reçu, le 25 août à Hanoï, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet.

Félicitant Olivier Brochet pour l’accomplissement réussi de son mandat au Vietnam, le général Phan Van Giang a salué ses contributions au renforcement des relations entre les deux pays en général et de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense en particulier.

Il a notamment souligné que l’élévation des relations Vietnam-France au niveau de partenariat stratégique intégral en octobre 2024 avait créé des conditions favorables à l’approfondissement de la coopération bilatérale dans divers domaines, dont la défense.

Le général Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec la France, membre important de l’Union européenne (UE) et premier partenaire stratégique intégral du Vietnam au sein de l’UE.

Ces dernières années, les relations bilatérales ont enregistré des résultats positifs dans de nombreux domaines, notamment l’économie et le commerce, les sciences et technologies, l’éducation et la formation, la culture, le tourisme, ainsi que la défense et la sécurité.

La coopération dans le domaine de la défense fait l’objet d’une attention particulière des deux parties et a enregistré des résultats concrets dans plusieurs domaines, notamment les échanges de délégations, le dialogue et les consultations, la formation, la médecine militaire, la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies et l’industrie de défense.

À cette occasion, le général Phan Van Giang a remercié la France d’avoir envoyé des experts du maintien de la paix pour apporter un soutien technique au Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam relevant du ministère de la Défense, ainsi que d’avoir facilité le déploiement d’officiers vietnamiens au sein de la mission de formation de l’Union européenne en République centrafricaine.

Souhaitant voir la coopération bilatérale dans le domaine de la défense se développer davantage dans les temps à venir, le général d’armée Phan Van Giang a affirmé que le ministère vietnamien de la Défense était prêt à travailler avec le ministère français des Armées et des Anciens Combattants pour mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération déjà conclus.

Les deux parties disposent notamment d’un important potentiel de coopération dans des domaines tels que la formation, la médecine militaire, le maintien de la paix des Nations unies, l’industrie de défense, ainsi que la recherche des militaires portés disparus et l’échange de souvenirs de guerre.

De son côté, remerciant les dirigeants du ministère vietnamien de la Défense ainsi que les organismes et unités de l’Armée populaire du Vietnam pour leur soutien et leur coopération efficaces tout au long de son mandat au Vietnam, l’ambassadeur Olivier Brochet s’est déclaré heureux de constater les résultats positifs enregistrés dans les relations entre le Vietnam et la France en général, ainsi que dans la coopération entre les ministères de la Défense des deux pays en particulier.

Il a exprimé l’espoir que la coopération bilatérale dans le domaine de la défense continuerait à se développer de manière de plus en plus substantielle et efficace, notamment dans les domaines du maintien de la paix des Nations unies, de la médecine militaire, de la formation et de l’industrie de défense. - VNA

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