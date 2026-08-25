Les anciens jeunes volontaires appelés à préserver les traditions et à poursuivre leur engagement



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a appelé chaque cadre et membre de l’Association des anciens Jeunes volontaires du Vietnam à « préserver la flamme de la tradition, rester fidèles à la solidarité et à la camaraderie, et maintenir leur confiance », afin de continuer à mettre à profit leurs qualités, leur courage et leur expérience au service de l’édification et de la défense de la Patrie dans la nouvelle période.



Le 25 août au soir, à Hanoï, le secrétaire général du PCV et président de la République, Tô Lâm, a rencontré des délégués exemplaires participant au 5e Congrès national de l’Association des anciens Jeunes volontaires du Vietnam, mandat 2026-2031.



Étaient également présents des membres du Bureau politique, des secrétaires du Comité central du PCV, ainsi que des dirigeants du gouvernement, de l’Assemblée nationale et de différents organes, ministères et secteurs centraux.

Le secrétaire général et président Tô Lâm. Photo : VNA





Lors de la rencontre, le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens appréciaient profondément et étaient reconnaissants des contributions et sacrifices considérables des forces de Jeunes volontaires du Vietnam dans la lutte pour l’indépendance et la réunification nationales. Il a salué les résultats obtenus par l’Association au cours du dernier mandat, témoignant du fait que, malgré leur âge avancé, ses membres continuaient de faire preuve de détermination, de sens des responsabilités et de solidarité.



Selon le rapport présenté lors de la rencontre, au cours du dernier mandat, les différentes sections de l’Association ont mené de nombreuses activités concrètes, mobilisant des ressources sociales pour rendre visite aux membres en difficulté et leur apporter un soutien, construire et rénover des logements, distribuer des cadeaux et des bourses et fournir des moyens de subsistance. Elles ont également encouragé les membres à s’entraider pour développer leurs activités économiques et stabiliser leur vie.



Les anciens Jeunes volontaires continuent de jouer un rôle exemplaire au sein de la communauté, de participer aux activités humanitaires, de prendre soin des personnes vulnérables et de servir de précieux trait d’union entre les générations. La coopération entre l’Association et les organisations de jeunesse ainsi que les établissements d’enseignement contribue à transmettre aux jeunes les valeurs historiques, les idéaux et les traditions révolutionnaires.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné qu’à l’entrée dans une période de paix, de renouveau et de développement, le rôle des anciens Jeunes volontaires ne s’était pas achevé avec la guerre, mais continuait à se manifester sous de nouvelles formes, adaptées à leur âge, à leur état de santé et aux exigences du développement national.



Si, pendant la guerre, les Jeunes volontaires ouvraient les voies pour permettre aux troupes d’avancer, aujourd’hui, chaque ancien Jeune volontaire peut continuer à « ouvrir la voie » dans les mentalités, la préservation des traditions, le mode de vie, l’esprit d’innovation et le sens des responsabilités citoyennes, contribuant ainsi à permettre aux jeunes générations d’avancer avec confiance.



Dans un contexte où le pays fait face à de grandes opportunités et perspectives, mais aussi à de nombreuses difficultés et défis, le secrétaire général et président Tô Lâm a appelé le Ve Congrès national de l’Association à mener des discussions démocratiques et responsables, à évaluer correctement les résultats obtenus, à identifier franchement les insuffisances et à définir des orientations, tâches et solutions adaptées à la réalité.



Il a demandé à l’Association de préserver son caractère, ses traditions et ses nobles objectifs, et de construire une organisation véritablement considérée comme un foyer commun de solidarité et de confiance pour les anciens Jeunes volontaires. Toutes les activités doivent partir des besoins des membres et être orientées vers la base, avec pragmatisme, transparence et efficacité, en accordant une attention particulière aux membres âgés, fragiles ou confrontés à des difficultés.



L’éducation aux traditions doit être davantage renforcée et considérée comme une responsabilité particulière ainsi qu’un atout propre à l’Association. Le dirigeant vietnamien a demandé de collecter, vérifier, conserver et numériser les documents, mémoires, photographies et objets historiques, ainsi que d’organiser des rencontres, colloques, voyages sur les sites historiques et activités d’immersion adaptées aux jeunes dans l’environnement numérique.



Les membres de l’Association sont également appelés à continuer de jouer un rôle exemplaire, à participer, selon leurs capacités, à l’édification du Parti, des autorités et du système politique au niveau local, à contribuer à l’élaboration des politiques, à sensibiliser les familles et la population à un mode de vie civilisé, à préserver la sécurité et l’ordre publics, à protéger l’environnement, à faire face aux catastrophes naturelles et à prendre soin des personnes vulnérables.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a également demandé de rénover en profondeur le contenu et les méthodes d’action de l’Association, selon une approche plus rationalisée, flexible, proche de la base et axée sur les résultats, tout en évitant les tendances à l’administrativisation et au formalisme. Il a appelé à généraliser les modèles efficaces et à valoriser les exemples d’anciens Jeunes volontaires ayant réussi dans leurs activités économiques, menant une vie exemplaire et apportant des contributions positives à la société.



Le secrétaire général et président Tô Lâm s’est dit convaincu que les qualités propres aux Jeunes volontaires continueraient de se renouveler et de s’exprimer dans la nouvelle période : le courage démontré pendant la guerre doit se traduire aujourd’hui par la fermeté face aux difficultés, la volonté d’ouvrir la voie doit se prolonger par l’esprit d’innovation, tandis que la solidarité entre camarades d’armes doit se transformer en solidarité humaine, en responsabilité sociale et en force de la grande union nationale.



Il a souhaité que chaque cadre et membre de l’Association continue à préserver la flamme de la tradition pour que l’histoire ne soit pas oubliée, à rester fidèle à la solidarité pour qu’aucun camarade ne soit laissé de côté, et à maintenir sa confiance pour continuer d’accompagner le Parti, l’État et le peuple dans l’édification d’un Vietnam prospère, civilisé et heureux.- VNA