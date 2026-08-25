Société

De nouvelles perspectives de coopération avec les États-Unis pour surmonter les séquelles de la guerre

La province de Quang Tri souhaite renforcer sa coopération avec les agences, organisations, entreprises et partenaires américains dans la réparation des séquelles de la guerre, notamment le déminage, ainsi que dans l’éducation, la santé, la transformation numérique, les énergies propres et le développement durable.

Le président du Comité populaire de la province centrale de Quang Tri, Lê Hông Vinh (droite) et l’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks. Photo : VNA
Le président du Comité populaire de la province centrale de Quang Tri, Lê Hông Vinh (droite) et l’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks. Photo : VNA

Quang Tri (VNA) – Le président du Comité populaire de la province centrale de Quang Tri, Lê Hông Vinh, a reçu, le 25 août, l’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, en visite de travail dans la province.

À cette occasion, Lê Hông Vinh s’est félicité que Quang Tri soit la première localité vietnamienne visitée par l’ambassadrice. Il a notamment souligné la portée symbolique de sa visite à la Citadelle de Quang Tri, site historique national spécial, où elle s’est recueillie et a rendu hommage aux victimes de la guerre. Il y voit une marque d’intérêt pour l’histoire, le pays et le peuple vietnamiens, en particulier pour la population de Quang Tri.

Il s’est dit convaincu que l’expérience de Jennifer Wicks au sein de l’administration américaine et sa connaissance de la région contribueraient à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération concrète entre Quang Tri et les agences, organisations, entreprises et partenaires américains, contribuant ainsi positivement au développement des relations Vietnam-États-Unis.

Présentant les atouts et le potentiel de la province, Lê Hông Vinh a indiqué que Quang Tri s’employait à mettre en place un environnement d’investissement ouvert et transparent afin de mobiliser davantage de ressources nationales et étrangères, notamment auprès des entreprises, organisations et partenaires américains.

Il a également hautement apprécié le soutien concret et efficace apporté par le gouvernement américain, ainsi que par les organisations et partenaires américains, à Quang Tri dans la réparation des séquelles de la guerre, notamment dans le déminage. Ces efforts ont non seulement contribué à sécuriser les terres et à protéger la population, mais également à élargir l’espace de développement socio-économique de la province.

Quang Tri met actuellement en œuvre son programme d’action pour remédier aux conséquences des bombes et des mines datant de la guerre pour la période 2026-2035, avec l’objectif de devenir, d’ici 2035, la première province vietnamienne à satisfaire aux critères d’une « province sûre face aux mines et aux munitions non explosées ».

Dans ce cadre, la province souhaite continuer à bénéficier de l’attention, de l’accompagnement et du soutien du gouvernement américain et de ses partenaires dans les opérations d’enquête et de déminage, l’éducation à la prévention des accidents liés aux mines, l’aide aux victimes de la guerre et le renforcement des capacités des organismes spécialisés.

Quang Tri accorde également une grande importance au programme « Partenariat du Pacifique – Amitiés du Pacifique ». Le fait que la province ait été choisie pour accueillir ce programme deux années consécutives, en 2025 et 2026, témoigne, selon Lê Hông Vinh, de l’attention et de la confiance du gouvernement américain et de ses partenaires internationaux à l’égard de la localité.

Au-delà de la réparation des séquelles de la guerre, la province souhaite renforcer sa coopération avec les États-Unis dans des domaines à fort potentiel, notamment l’éducation, le développement des ressources humaines, la santé, la transformation numérique, les énergies propres, l’adaptation au changement climatique, l’agriculture de haute technologie et le développement de moyens de subsistance durables.

Lê Hông Vinh a par ailleurs salué les efforts des États-Unis dans la recherche des militaires américains portés disparus pendant la guerre au Vietnam (MIA). Ces activités humanitaires revêtent, selon lui, une importance particulière, contribuant à panser les blessures de la guerre, à renforcer la confiance et à créer une base importante pour les relations Vietnam-États-Unis.

La province mène actuellement des recherches, des opérations de regroupement et des travaux d’identification des restes de soldats vietnamiens morts pour la patrie. Elle souhaite continuer à bénéficier de la coopération américaine, notamment à travers le partage d’informations, d’expériences et de résultats de recherches pertinents, en particulier de méthodes et de techniques utiles à la recherche et à l’identification des personnes disparues pendant la guerre.

De son côté, l’ambassadrice Jennifer Wicks a affirmé que le gouvernement américain continuerait de soutenir les localités vietnamiennes, dont Quang Tri, dans la réparation des séquelles de la guerre, notamment dans le déminage.

Elle a assuré qu’elle continuerait à accorder son attention et son soutien à Quang Tri et à jouer le rôle de passerelle afin de promouvoir, dans les temps à venir, les relations de coopération entre la province et les agences, organisations, entreprises et partenaires américains. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #États-Unis #Vietnam #Quang Tri #séquelles de la guerre #déminage #énergies propres #Citadelle de Quang Tri #programme « Partenariat du Pacifique – Amitiés du Pacifique »
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Les délégués observent une minute de silence pour rendre hommage au dirigeant Fidel Castro Ruz, à Quang Tri, le 13 août. Photo : VNA

Quang Tri célèbre le centenaire du leader cubain Fidel Castro

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial, Lê Duc Tiên, a souligné que Fidel Castro était une figure d’une stature exceptionnelle, dont la vie et l’œuvre étaient étroitement liés à la victoire de la Révolution cubaine et à la lutte pour l’indépendance et la souveraineté nationales, ainsi qu’aux aspirations des peuples du monde entier à l’indépendance, à la liberté, à la paix et à la justice.

Le point culminant de la cérémonie a été la sonnerie de la Cloche des vœux pour la paix, symbole d'un appel en faveur d'un monde de paix, d'unité et de développement durable. Photo : VNA

Quang Tri célèbre la paix et tourne son regard vers l'avenir

Le Festival pour la paix 2026, placé sous le thème « De la mémoire à l'avenir – Quang Tri pour la paix », s'est ouvert le 4 juillet dans la province de Quang Tri, portant un message de paix, de réconciliation, de coopération et de développement durable.

Lors de la cérémonie de clôture. Photo: VNA

Le Vietnam et les États-Unis clôturent le programme Pacific Partnership – Pacific Friendship 2026 à Quang Tri

Le programme Pacific Partnership – Pacific Friendship 2026, organisé dans la province de Quang Tri, s'est achevé le 3 juillet après une série d'activités humanitaires, sanitaires et de réponse aux catastrophes. Les autorités locales ont salué une coopération concrète et efficace, qui contribue à renforcer le partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis.

Des délégués lors de la cérémonie. Photo: VNA

Quang Tri accueille le programme Pacific Partnership – Pacific Friendship 2026

La province de Quang Tri a inauguré le 22 juin le programme Pacific Partnership – Pacific Friendship 2026, réunissant quelque 300 militaires et experts américains et vietnamiens autour d’activités humanitaires, sanitaires et de prévention des catastrophes, dans le but de renforcer la coopération régionale et la résilience des communautés.

La bombe découverte dans la rivière Son à Bo Trach. Photo : VNA

Neutralisation de deux bombes de forte puissance à Quang Tri

Deux bombes de 227 kg chacune, découvertes dans des zones fréquentées de la province de Quang Tri, ont été neutralisées en toute sécurité par le Groupe consultatif sur les mines (MAG), illustrant une nouvelle fois l’importance des signalements de la population dans la réduction des risques liés aux engins explosifs hérités de la guerre.

Le monument national spécial et les sites commémoratifs de l'ancienne citadelle de Quang Tri devraient couvrir environ 454 hectares, répartis dans la zone environnante. Photo : VNA

Quang Tri restaure ses sites de guerre pour le tourisme de la paix

Le projet vise à préserver, restaurer et valoriser la valeur historique de ces sites, contribuant ainsi à l’éducation au patriotisme des générations et à la création d’un point fort pour le tourisme de la paix. De nombreux éléments de l’ancienne citadelle ont été consolidés et rénovés, notamment les berges du lac, les murs d’enceinte, les routes intérieures, la porte arrière (Công Hâu) et la prison de Quang Tri.

Voir plus

Séance de travail entre l’Association des journalistes du Vietnam et la délégation de la province chinoise du Yunnan. Photo: VNA

Le Vietnam et la province chinoise du Yunnan renforcent leur coopération médiatique

Au cours de son séjour au Vietnam, la délégation du Yunnan a multiplié les échanges avec plusieurs organes de presse vietnamiens afin d’explorer de nouvelles possibilités de coopération, en s’appuyant sur les programmes conjoints et les échanges de contenus menés ces dernières années, ainsi que sur diverses initiatives de coopération avec les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

Le concours HNUE Olympic STEM 2025 a attiré près de 1 500 équipes, réunissant quelque 4 500 élèves issus de 21 Départements de l’Éducation et de la Formation. Photo : VNA

Hanoï accueillera en octobre une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

Près de 800 délégués venus de 40 pays et territoires se réuniront les 8 et 9 octobre à Hanoï pour une conférence internationale consacrée à la coopération éducative à l’ère numérique. Organisé par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, l’événement mettra l’accent sur la transformation numérique, l’innovation pédagogique, l’usage responsable de l’intelligence artificielle et le renforcement de la coopération internationale dans l’éducation.

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Le 17 septembre 2026, au Centre culturel et sportif du quartier de Xuân Dinh, l’Association des personnes âgées de Hanoï a organisé la cérémonie de lancement du Mois d’action en faveur des personnes âgées de Hanoï 2026. L’événement a également été marqué par l’établissement d’un record du Vietnam pour la plus grande démonstration de danse collective réunissant des personnes âgées.
Cette activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.