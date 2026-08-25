La diaspora vietnamienne, un vivier d’expertise au service du développement national

Hanoï (VNA) - La Résolution n°23-NQ/TW du Politburo relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger marque une évolution importante, passant d’une logique de soutien et de mobilisation à une approche fondée sur l'accompagnement et la création de conditions favorables. Elle offre ainsi davantage de possibilités à la diaspora vietnamienne de valoriser ses connaissances, son expérience et ses réseaux au service du développement national.

Selon le Dr Nguyen Tuan Nghia, expert en intelligence artificielle (IA), fondateur et directeur général de la société ANSCENTER et président de la section de Nouvelle-Galles du Sud de l’Association des intellectuels et experts vietnamiens en Australie (VASEA), l’enjeu est désormais de traduire rapidement l’esprit de la Résolution n° 23 en mécanismes de coopération substantiels, afin que les intellectuels vietnamiens à l’étranger puissent, au-delà de leur mobilisation, contribuer directement aux côtés du Vietnam à la résolution de problèmes concrets de développement. Selon lui, l’attachement de la diaspora à la Patrie repose d’abord sur les liens culturels et familiaux.

L’Australie compte environ 300 000 personnes d’origine vietnamienne, principalement en Nouvelle-Galles du Sud. Dans les quartiers où la communauté est nombreuse, la langue et les traditions vietnamiennes restent présentes dans la vie quotidienne.



La montée en puissance du Vietnam sur la scène internationale contribue également à renforcer la fierté de la diaspora. Le relèvement des relations Vietnam-Australie au niveau de Partenariat stratégique global, en 2024, a notamment renforcé le rôle de la communauté vietnamienne comme passerelle entre les deux pays.

Des ressources qui vont au-delà des flux de transferts de fonds

Pour Nguyen Tuan Nghia, les transferts de fonds ne représentent qu’une partie des ressources que la diaspora peut apporter. Les connaissances, les technologies, les compétences en matière de gouvernance et les réseaux internationaux constituent également des ressources stratégiques.

La diaspora vietnamienne compte de nombreux experts travaillant notamment dans les domaines de l’IA, des semi-conducteurs, des technologies biomédicales et des énergies propres. Ceux-ci peuvent contribuer au transfert de technologies, à la recherche, à la formation ainsi qu’à l’accompagnement des entreprises nationales.

L’expérience d’ANSCENTER montre également que la coopération avec des groupes internationaux tels qu’Advantech et NVIDIA peut aider les ingénieurs vietnamiens à accéder aux chaînes d’approvisionnement mondiales et à mieux maîtriser les technologies de pointe.



Dans le domaine de l’éducation, la VASEA contribue à renforcer les liens entre les universités australiennes et vietnamiennes à travers des programmes de coopération, des bourses et la formation des enseignants.

Passer des appels généraux à des missions concrètes

Pour que la Résolution se traduise rapidement dans la vie concrète, le Dr Nguyen Tuan Nghia recommande en premier lieu de passer des appels généraux à un mécanisme de "commandes ciblées et clairement définies".

Il propose notamment de publier une liste des grands défis scientifiques et technologiques, accompagnée des organismes responsables, des financements disponibles et des échéances précises, afin que les experts vietnamiens à l’étranger puissent identifier rapidement les domaines dans lesquels ils peuvent apporter leur contribution.

Il recommande également de faciliter les contributions à distance et à temps partiel, notamment à travers des fonctions de professeur invité, de conseiller ou de membre de conseils scientifiques, tout en simplifiant les procédures contractuelles et les modalités de paiement transfrontalier.



La réduction des formalités administratives constitue une autre priorité, notamment pour les visas, les permis de travail, la reconnaissance des diplômes, la fiscalité et la propriété intellectuelle.



Enfin, il a souligné l’importance d’investir dans la jeune génération d’origine vietnamienne à l’étranger, à travers les bourses, les stages et les programmes permettant aux étudiants de participer à des projets au Vietnam.



Selon lui, l’efficacité de la mobilisation des ressources de la diaspora doit être évaluée à l’aune de résultats concrets : nombre de projets réalisés, technologies transférées, personnes formées, ou encore partenariats établis.

Les intellectuels vietnamiens à l’étranger ne recherchent pas nécessairement de privilèges particuliers, mais souhaitent être associés à la conception des projets, bénéficier de la confiance des institutions et pouvoir contribuer à des résultats concrets au Vietnam. -VNA