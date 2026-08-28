Les matinales de Da Lat : Une symphonie pour l'âme au bord du lac Xuan Huong

À Da Lat, la musique se mêle au climat frais, aux paysages et au patrimoine pour offrir des expériences de bien-être et enrichir l’offre touristique.

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Hanoï (VNA) - Le programme artistique communautaire « Dalat 5 AM », organisé chaque dimanche à 5 heures du matin, devient peu à peu un trait culturel de la ville. Sa particularité réside dans sa pérennité, qui repose exclusivement sur la passion musicale d’artistes professionnels et amateurs, sans aucun recours au parrainage, à la publicité ou à des activités commerciales.

Da Lat a officiellement rejoint, en octobre 2023, le Réseau des villes créatives de l’UNESCO dans le domaine de la musique. Cette reconnaissance constitue un tremplin pour la ville afin de valoriser ses atouts musicaux dans le développement du tourisme, notamment à travers des produits touristiques axés sur le « bien-être », associant musique et arts. -VNA