Mobiliser les ressources de la diaspora vietnamienne pour les sciences, technologies et l'innovation

Plus de 6,5 millions de Vietnamiens vivent actuellement dans plus de 130 pays et territoires. Cette communauté compte de nombreux intellectuels, experts, scientifiques et entrepreneurs qui travaillent dans les grands centres mondiaux des sciences, des technologies et de l’économie.

À l’heure où le savoir, les technologies et la capacité à se connecter au monde déterminent de plus en plus la compétitivité de chaque pays, les ressources de la communauté vietnamienne à l’étranger prennent une nouvelle dimension. Elles peuvent contribuer activement au développement des sciences, des technologies et de l’innovation au Vietnam.

Plus de 6,5 millions de Vietnamiens vivent actuellement dans plus de 130 pays et territoires. Cette communauté compte de nombreux intellectuels, experts, scientifiques et entrepreneurs qui travaillent dans les grands centres mondiaux des sciences, des technologies et de l’économie.

Si les devises étrangères constituent une ressource matérielle importante, les connaissances, les technologies, l’expérience en matière de gestion et les réseaux de relations internationales de la diaspora représentent une ressource particulièrement précieuse pour un Vietnam qui entre dans une phase de développement reposant davantage sur les sciences, les technologies et l’innovation.

Professeur associé, docteur Lai Ngoc Diep – Université Paris-Saclay, France :

« Il faut tirer parti des connaissances disponibles à l’étranger. Mais c’est aussi une occasion pour les intellectuels vietnamiens à l’étranger de participer à la construction du pays. Dans le domaine quantique notamment, nous disposons d’un vivier de compétences très solide. Pourquoi ne pas tirer immédiatement parti des jeunes Vietnamiens formés dans ce domaine et les faire revenir ? Nous n’aurions pas à investir dans leur formation et disposerions immédiatement de ressources humaines qualifiées. »

La Résolution n°57 du Bureau politique a identifié les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des avancées stratégiques. Elle constitue également une base pour élargir les possibilités de participation des intellectuels vietnamiens à l’étranger dans des domaines de pointe tels que l’intelligence artificielle, la biomédecine, les énergies renouvelables, les hautes technologies et l’éducation.

L’enjeu n’est donc pas seulement de savoir comment attirer les talents au Vietnam, mais surtout de mettre en place des mécanismes permettant à ces ressources intellectuelles de participer au processus de développement du pays, qu’elles se trouvent au Vietnam ou ailleurs dans le monde.

Il s’agit notamment de mettre en place un écosystème reliant l’État, les établissements d’enseignement et les entreprises, dans lequel la formation des ressources humaines est étroitement liée aux besoins réels.

Vo Xuan Hoai – vice-directeur du Centre national d’innovation (NIC) :

« La formation des ressources humaines et la coopération entre les trois acteurs doivent être davantage renforcées et devenir plus concrètes. Au lieu de former auparavant des ressources humaines sans pouvoir les employer, nous devons désormais déterminer où elles seront formées et, une fois leur formation achevée, dans quelles entreprises ou organisations elles seront employées. Quel rôle l’État doit-il jouer pour assurer, au départ, la mise en relation des différentes ressources ? »

La mise en place de cet écosystème permettra à la diaspora vietnamienne de devenir des « points de connexion » directs entre les centres de recherche et les entreprises technologiques à l’étranger et le Vietnam.

Il ne s’agit plus seulement d’inviter des experts à revenir au pays. Les projets de recherche conjoints, les financements communs, les transferts de technologies ou encore les coopérations en matière de développement et de propriété intellectuelle peuvent créer des flux réguliers de connaissances entre le Vietnam et le reste du monde.

La perception des Vietnamiens vivant à l’étranger s’inscrit ainsi désormais dans un cadre plus large. La Résolution n°23-NQ/TW du 2 août 2026 du Bureau politique considère la diaspora vietnamienne comme l’une des ressources stratégiques importantes du pays et comme un pont entre le Vietnam et le monde. Elle crée également des conditions permettant aux Vietnamiens à l’étranger de participer plus activement aux activités liées aux sciences, aux technologies, à l’innovation et à la transformation numérique.

De « l’attraction » à la « mise en réseau », des contributions individuelles à la participation à des programmes, des projets et des écosystèmes d’innovation, les ressources de la diaspora vietnamienne disposent désormais d’une occasion de jouer un rôle plus concret et plus efficace dans le développement du pays./.