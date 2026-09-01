La citadelle impériale de Thang Long : berceau de la fierté nationale

Pendant plus de huit siècles, la citadelle impériale de Thang Long a été la capitale du Dai Viet, ancien nom du Vietnam. Le 31 juillet 2010, l’UNESCO a inscrit le secteur central de la citadelle impériale de Thang Long au patrimoine culturel mondial, reconnaissant ainsi sa valeur universelle exceptionnelle.

​L’histoire de la citadelle remonte à 1010, lorsque le roi Ly Cong Uan transféra la capitale de Hoa Lu à Dai La, choisissant ce site comme centre à partir duquel assurer la prospérité à long terme du pays.

​Selon la légende, à son arrivée, le roi vit un dragon d’or s’élever dans le ciel, ce qui lui inspira le nom de Thang Long, qui signifie « Dragon prenant son essor ». Dès lors, Thang Long devint le cœur politique, militaire, économique et culturel du Vietnam. Elle fut témoin de l’ascension et du déclin des dynasties, de victoires historiques contre les envahisseurs étrangers et de plus d’un millénaire de développement national.

​Bien qu’une grande partie de l’ancien complexe impérial ait été détruite au fil du temps, son héritage enfoui est demeuré sous terre.

​En décembre 2002, la plus grande fouille archéologique jamais réalisée au Vietnam a permis de mettre au jour cet héritage. S’étendant sur 19 000 m², le chantier a livré des millions d’objets, ainsi que les fondations de palais, des puits anciens, des voies de circulation et des systèmes d’évacuation des eaux.

Ces découvertes comptent parmi les plus importantes découvertes archéologiques d’Asie du Sud-Est. Elles ont révélé des couches culturelles continues sur plus de 13 siècles, apportant des preuves convaincantes de la continuité de l’histoire du centre du pouvoir vietnamien et de ses liens anciens avec l’ensemble de la région.

​Les technologies modernes contribuent également à faire revivre ce site historique. Les archives numériques, la reconstitution en 3D, la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle permettent aux visiteurs de découvrir la citadelle sous de nouvelles formes.

La visite nocturne très prisée, intitulée « Décoder la citadelle impériale de Thang Long », associe jeux de lumière, spectacles historiques et expériences interactives pour guider les visiteurs à travers plusieurs siècles d’histoire.

Plus de mille ans après sa fondation, la citadelle impériale de Thang Long demeure un puissant symbole de la nation vietnamienne. Bien plus qu’un monument du passé, elle constitue un patrimoine vivant qui préserve l’identité nationale, renforce la fierté du peuple et continue d’inspirer le Vietnam dans sa marche vers un avenir durable. -VNA