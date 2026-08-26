Économie

La diaspora vietnamienne, un atout du «soft power» du Vietnam

La résolution n°23-NQ/TW du Politburo réaffirme que les compatriotes vivant à l’étranger constitue une partie intégrante de la communauté nationale vietnamienne, tout en les considérant comme une ressource stratégique et un pont entre le Vietnam et le reste du monde.

Nguyên Phuong Chung, directrice du programme de vietnamien au sein du Département des langues et cultures d’Asie de l’Est de l’Université Columbia. Photo : VNA
Nguyên Phuong Chung, directrice du programme de vietnamien au sein du Département des langues et cultures d’Asie de l’Est de l’Université Columbia. Photo : VNA

New York (VNA) – La résolution n°23-NQ/TW du Politburo relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger a été promulguée alors que le Vietnam entame une nouvelle étape de son développement, marquée par un besoin croissant de mobiliser des ressources dans les domaines de la connaissance, de la science, de la technologie et des réseaux de coopération internationale.

Dans une interview accordée lundi 24 août à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à New York, Nguyên Phuong Chung, directrice du programme de vietnamien au sein du Département des langues et cultures d’Asie de l’Est de l’Université Columbia — a déclaré que la cette résolution marquait un changement significatif dans la perception du statut, du rôle et des contributions de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Selon l’universitaire, cette résolution réaffirme que les compatriotes vivant à l’étranger constitue une partie intégrante de la communauté nationale vietnamienne, tout en les considérant comme une ressource stratégique et un pont entre le Vietnam et le reste du monde.

Les Vietnamiens d’outre-mer ne sont pas seulement les bénéficiaires de politiques visant à renforcer leurs liens avec la Patrie ; ils peuvent également contribuer directement au développement national grâce à leurs connaissances, leur expérience, leurs technologies et leurs réseaux de coopération internationale, a-t-il souligné.

Forte de près de huit années d’expérience dans la mise en œuvre d’activités liées au Vietnam à l’université Columbia, Nguyên Phuong Chung a estimé que l’orientation définie dans la résolution est en phase avec les réalités des liens universitaires et de la coopération internationale.

Dans le cadre du programme d’études mondiales sur le Vietnam (Global Vietnam Studies), l’Université Columbia a organisé de nombreux séminaires et rencontres, tout en favorisant les liens entre universitaires, experts, gens d’affaires et étudiants, et en encourageant la coopération avec des universités et des partenaires au Vietnam.

Selon cette spécialiste, le potentiel de la diaspora vietnamienne réside non seulement dans les capacités individuelles de ses membres, mais aussi dans leur aptitude à tisser des réseaux et à relier le Vietnam à des universités, des centres de recherche, des entreprises et des communautés à l’échelle internationale.

Nguyên Phuong Chung a manifesté un intérêt particulier pour la politique visant à perfectionner les mécanismes d’attraction et de mobilisation des ressources — experts, intellectuels, scientifiques, entrepreneurs et jeunes — issues de la diaspora vietnamienne, afin de favoriser leur participation accrue aux programmes de science et technologie, d’innovation et de transformation numérique.

À titre d’exemple, elle a cité le projet « Digitizing Vietnam », élaboré par l’Université Columbia et bénéficiant d’un financement quinquennal de la Fondation Henry Luce.

Le projet porte sur la numérisation de documents relatifs à l’écriture Han Nôm , à la langue, à l’histoire, aux personnalités marquantes et à l’enseignement du vietnamien ; il contribue à constituer des sources de données pour la recherche et l’étude du Vietnam, ainsi qu’à promouvoir la culture et l’histoire vietnamiennes à l’échelle mondiale.

La résolution n°23-NQ/TW souligne également l’importance de préserver et de diffuser la langue, l’histoire et l’identité culturelle nationale vietnamiennes auprès des jeunes générations de Vietnamiens vivant à l’étranger.

Selon Nguyên Phuong Chung , l’enseignement du vietnamien ne consiste pas seulement à transmettre des compétences linguistiques, mais aussi à aider les jeunes à tisser des liens avec l’histoire, la culture et la société du Vietnam, tout en leur offrant des opportunités d’étudier, de mener des recherches et d’acquérir une expérience directe dans leur pays d’origine.

L’universitaire a exprimé l’espoir que cette résolution susciterait de nouveaux mécanismes permettant aux programmes de langue vietnamienne, aux études vietnamiennes et aux projets de numérisation d’établir des liens plus solides avec les universités, les instituts de recherche et les bases de données nationales.

À cet égard, elle a souligné que les ressources de la communauté vietnamienne à l’étranger devaient être considérées comme faisant partie intégrante des ressources nationales en matière de connaissances, de science, de technologie, d’éducation et de capital humain de haute qualité.

Selon Nguyên Phuong Chung, la mise en œuvre de la Résolution n°23-NQ/TW devrait marquer un passage de la « connexion communautaire » à la « connexion des ressources », et de « l’appel aux contributions » à la « co-création ».

Cela permettra de mobiliser le potentiel de la communauté vietnamienne à l’étranger en matière de connaissances, de technologie et de ressources humaines, tout en renforçant la position et le « soft power » du Vietnam sur la scène internationale. – VNA

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