Cân Tho souhaite élargir les échanges agricoles et aquacoles avec la Côte d’Ivoire

Cân Tho (VNA) – La ville de Cân Tho souhaite renforcer ses échanges commerciaux et sa coopération avec la Côte d’Ivoire dans l’agriculture et l’aquaculture, notamment dans le riz, les produits de la mer, les fruits et les produits agricoles transformés. Cette orientation a été exprimée le 25 août lors d’une rencontre entre le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Patrick Achi, et les dirigeants municipaux.

Lors de la rencontre, le secrétaire du Comité municipal du Parti Dô Thanh Binh a souligné que la localité disposait d’environ 530 000 hectares de terres agricoles et s’appuie sur deux piliers majeurs : la riziculture et l'aquaculture.

Avec plus de 720 000 hectares gypseux de cultures rizicoles générant 4,7 millions de tonnes par an, Cân Tho produit notamment le riz ST25, couronné « Meilleur riz du monde ». La ville met actuellement en œuvre un projet de riziculture de haute qualité et à faibles émissions sur plus de 170 000 hectares. En matière d'halieutique, Cân Thơ enregistre une production annuelle de plus de 820 000 tonnes grâce à 96 500 hectares d'élevage et 95 usines de transformation aux normes internationales, principalement axées sur le pangasius et la crevette.

Rappelant que la Côte d'Ivoire est le premier partenaire commercial du Vietnam en Afrique avec un commerce bilatéral de près de 2 milliards de dollars en 2025, Dô Thanh Binh a formulé le souhait de promouvoir les exportations de riz haut de gamme, de pangasius, de crevettes et de fruits de Cân Tho vers la Côte d'Ivoire et le marché ouest-africain. En retour, Cân Tho est prête à faciliter l'importation de matières premières ivoiriennes pour créer des flux commerciaux équilibrés.

Cân Tho s'est également dite prête à partager son expertise scientifique via l'Université de Cân Tho et l'Institut du riz du delta du Mékong dans les domaines de la mécanisation, de la transformation numérique, de l'agriculture verte et du développement des coopératives.

De son côté, le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Patrick Achi, a souligné que le Vietnam et la Côte d’Ivoire partageaient plusieurs similitudes, notamment l’abondance de leurs ressources naturelles.

La Côte d’Ivoire est aujourd’hui l’un des principaux producteurs mondiaux de cacao et d’anacarde et se classe au deuxième rang mondial pour la production de caoutchouc. Elle produit et exporte également différentes variétés de café ainsi que des fruits tels que l’ananas et la mangue, et de nombreux autres fruits et légumes.

Patrick Achi a toutefois relevé que, malgré ses débouchés pour différents produits agricoles, la Côte d’Ivoire ne dispose pas encore de capacités de transformation suffisantes pour créer davantage de valeur ajoutée à l’exportation. Parmi les principaux défis du pays figurent ainsi l’augmentation de la capacité de production agricole, le renforcement de la transformation des produits agricoles en produits de haute qualité destinés à l’exportation, ainsi que la garantie de la sécurité alimentaire.

Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne a indiqué que Cân Tho figurait parmi les principaux partenaires avec lesquels la Côte d’Ivoire souhaite mettre en œuvre ses premiers projets de coopération dans l’agriculture. Il a souligné que la ville avait su exploiter ses ressources, son environnement et ses ressources humaines pour créer de nouvelles valeurs, notamment grâce aux compétences formées par l’Université de Cân Tho et les instituts de recherche.

Patrick Achi s’est déclaré pleinement favorable aux propositions de Dô Thanh Binh concernant les principaux axes de coopération, notamment le riz, les produits aquatiques, les technologies de transformation permettant d’accroître la valeur ajoutée, ainsi que le secteur sylvicole.

Il a estimé que cette visite et les échanges entre les deux parties permettraient d’avoir une vision globale des modèles de coopération pouvant être mis en œuvre entre le Vietnam et la Côte d’Ivoire, et de favoriser une implication accrue des dirigeants des deux pays, aux niveaux national et local, dans le développement de cette coopération.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a également visité la Compagnie par actions d’agriculture de haute technologie Trung An, l’Institut du riz du delta du Mékong et la Compagnie par actions d’import-export des produits aquatiques de Cân Tho (Caseamex). -VNA

​