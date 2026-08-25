Économie

Cân Tho souhaite élargir les échanges agricoles et aquacoles avec la Côte d’Ivoire

Cân Tho souhaite intensifier sa coopération avec la Côte d’Ivoire dans l’agriculture et l’aquaculture, notamment dans le riz, les produits de la mer, les fruits, la transformation agroalimentaire et les technologies de production, afin de développer les échanges commerciaux et les chaînes de valeur entre les deux parties.

Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Patrick Achi et les dirigeants de la ville de Cân Tho. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Patrick Achi et les dirigeants de la ville de Cân Tho. Photo: VNA

Cân Tho (VNA) – La ville de Cân Tho souhaite renforcer ses échanges commerciaux et sa coopération avec la Côte d’Ivoire dans l’agriculture et l’aquaculture, notamment dans le riz, les produits de la mer, les fruits et les produits agricoles transformés. Cette orientation a été exprimée le 25 août lors d’une rencontre entre le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Patrick Achi, et les dirigeants municipaux.

Lors de la rencontre, le secrétaire du Comité municipal du Parti Dô Thanh Binh a souligné que la localité disposait d’environ 530 000 hectares de terres agricoles et s’appuie sur deux piliers majeurs : la riziculture et l'aquaculture.

Avec plus de 720 000 hectares gypseux de cultures rizicoles générant 4,7 millions de tonnes par an, Cân Tho produit notamment le riz ST25, couronné « Meilleur riz du monde ». La ville met actuellement en œuvre un projet de riziculture de haute qualité et à faibles émissions sur plus de 170 000 hectares. En matière d'halieutique, Cân Thơ enregistre une production annuelle de plus de 820 000 tonnes grâce à 96 500 hectares d'élevage et 95 usines de transformation aux normes internationales, principalement axées sur le pangasius et la crevette.

Rappelant que la Côte d'Ivoire est le premier partenaire commercial du Vietnam en Afrique avec un commerce bilatéral de près de 2 milliards de dollars en 2025, Dô Thanh Binh a formulé le souhait de promouvoir les exportations de riz haut de gamme, de pangasius, de crevettes et de fruits de Cân Tho vers la Côte d'Ivoire et le marché ouest-africain. En retour, Cân Tho est prête à faciliter l'importation de matières premières ivoiriennes pour créer des flux commerciaux équilibrés.

Cân Tho s'est également dite prête à partager son expertise scientifique via l'Université de Cân Tho et l'Institut du riz du delta du Mékong dans les domaines de la mécanisation, de la transformation numérique, de l'agriculture verte et du développement des coopératives.

De son côté, le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Patrick Achi, a souligné que le Vietnam et la Côte d’Ivoire partageaient plusieurs similitudes, notamment l’abondance de leurs ressources naturelles.

La Côte d’Ivoire est aujourd’hui l’un des principaux producteurs mondiaux de cacao et d’anacarde et se classe au deuxième rang mondial pour la production de caoutchouc. Elle produit et exporte également différentes variétés de café ainsi que des fruits tels que l’ananas et la mangue, et de nombreux autres fruits et légumes.

Patrick Achi a toutefois relevé que, malgré ses débouchés pour différents produits agricoles, la Côte d’Ivoire ne dispose pas encore de capacités de transformation suffisantes pour créer davantage de valeur ajoutée à l’exportation. Parmi les principaux défis du pays figurent ainsi l’augmentation de la capacité de production agricole, le renforcement de la transformation des produits agricoles en produits de haute qualité destinés à l’exportation, ainsi que la garantie de la sécurité alimentaire.

Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne a indiqué que Cân Tho figurait parmi les principaux partenaires avec lesquels la Côte d’Ivoire souhaite mettre en œuvre ses premiers projets de coopération dans l’agriculture. Il a souligné que la ville avait su exploiter ses ressources, son environnement et ses ressources humaines pour créer de nouvelles valeurs, notamment grâce aux compétences formées par l’Université de Cân Tho et les instituts de recherche.

Patrick Achi s’est déclaré pleinement favorable aux propositions de Dô Thanh Binh concernant les principaux axes de coopération, notamment le riz, les produits aquatiques, les technologies de transformation permettant d’accroître la valeur ajoutée, ainsi que le secteur sylvicole.

Il a estimé que cette visite et les échanges entre les deux parties permettraient d’avoir une vision globale des modèles de coopération pouvant être mis en œuvre entre le Vietnam et la Côte d’Ivoire, et de favoriser une implication accrue des dirigeants des deux pays, aux niveaux national et local, dans le développement de cette coopération.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a également visité la Compagnie par actions d’agriculture de haute technologie Trung An, l’Institut du riz du delta du Mékong et la Compagnie par actions d’import-export des produits aquatiques de Cân Tho (Caseamex). -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Cân Tho #Vietnam #Côte d’Ivoire #relations #coopération
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire se rend à l’Université nationale d’agriculture du Vietnam. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire visite l’Université nationale d’agriculture du Vietnam

Le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Patrick Achi, a visité le 24 août l’Université nationale d’agriculture du Vietnam (VNUA), saluant les avancées remarquables du pays dans l’agriculture et souhaitant renforcer la coopération bilatérale, notamment à travers le partage d’expériences et la mise en œuvre de projets pilotes visant à accroître la productivité agricole en Côte d’Ivoire.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite) reçoit le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Patrick Achi. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam reçoit le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a reçu lundi à Hanoï le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Patrick Achi, en visite officielle au Vietnam, appelant à renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines parlementaire, économique et commercial.

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.